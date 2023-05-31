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Сегодня, 22:30

5 известных голливудских актрис, которые никогда не были замужем

Анастасия Серебренникова
Автор
Актрисы Эмилия Кларк и Шарлиз Терон
Фото Global Look Press
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Голливуд славится талантливыми и красивыми актрисами, которые покоряют сердца зрителей своей внешностью и харизмой. Миллионы подписчиков в социальных сетях интересуются тем, что происходит в личной жизни у любимой кинозвезды, и гадают, кто же стал ее избранником. Однако некоторые звездные девушки решают не выходить замуж, предпочитая посвятить себя карьере и самореализации. В этой статье мы расскажем о пяти голливудских актрисах, которые выбрали собственный путь в жизни и не считают обязательным официально оформлять свои отношения.

Шарлиз Терон

Казалось бы, талантливая красавица Шарлиз Терон могла бы влюбить в себя любого.

Актриса Шарлиз Терон
Фото Global Look Press

Однако актриса предпочла холостяцкую жизнь. В 2019 году в интервью Glamour она поделилась: «Я никогда не хотела выходить замуж. Мне хорошо быть одной».

В 1990-е публике было известно о романах Шарлиз Терон сначала с актером Крейгом Бирко, а потом с музыкантом Стивеном Дженкинсом. На протяжении восьми лет до 2010 года девушка встречалась с актером Стюартом Таунсендом. Последний известный избранник Терон — американский актер Шон Пенн, отношения с которым дошли до помолвки в 2014 году, но спустя год пара рассталась.

Так и не выйдя замуж, Шарлиз Терон все же решила обрести семью. В 2012 году она усыновила мальчика, которого зовут Джексон, а спустя три года — девочку Огаст.

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Вайнона Райдер

Одна из самых известных голливудских актрис Вайнона Райдер выходила замуж только в кино.

Актриса Вайнона Райдер
Фото Global Look Press

Однако еще с 1989 года за ее личной жизнью следят миллионы, ведь звезда начала отношения с Джонни Деппом, который был старше ее на 10 лет. Спустя два месяца после начала отношений Депп сделал девушке предложение и даже набил татуировку с ее именем, однако актеры расстались, так и не успев жениться. Известно об отношениях Вайноны с музыкантом Дэйвом Пирнером и актером Мэттом Дэймоном. С 2011 года актриса встречается с модельером Скоттом Маккинлеем Ханом.

В одном из интервью Вайнона признавалась: «Я бы предпочла никогда не быть замужем, чем несколько раз разводиться. Не то чтобы в разводе было что-то плохое, но я не думаю, что смогла бы развестись. Мои родители безумно любят друг друга на протяжении 45 лет, и мои стандарты для брака очень высоки. Но я счастлива в отношениях уже довольно долгое время».

Кристин Дэвис

Кристин Дэвис наиболее известна ролью Шарлотты Йорк из «Секса в большом городе», которая планировала идеальный брак.

Кристин Дэвис
Фото Global Look Press

Актриса от своего персонажа отстает: 58-летняя звезда никогда не была замужем. Девушка признавалась, что в молодости была слишком занята работой и постоянными съемками, чтобы думать о замужестве.

Как и Шарлиз Терон, Дэвис усыновила девочку и мальчика. Сейчас она занимается воспитанием детей и, кажется, абсолютно счастлива и без замужества.

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Мариса Томей

В 2009 году обладательница премии «Оскар» Мариса Томей рассказала журналистам о причинах, по которым она так и не связала себя узами брака.

Актриса Мариса Томей
Фото Global Look Press

«Я не являюсь большой поклонницей брака как института, и я не знаю, почему женщины должны иметь детей, чтобы считаться полноценными людьми», — сказала она.

Прессе известно об отношениях Марисы в 2008-2012 годах с актером Логаном Маршаллом-Грином. Сейчас 58-летняя звезда занимается уходом за собой, танцами живота и медитациями. Актриса считает, что во многом она выглядит моложе своих лет благодаря саморазвитию вместо семейных дел.

Эмилия Кларк

Звезда «Игры престолов» и самая сексуальная женщина в мире в 2015 году по версии журнала Esquire, 36-летняя Эмилия Кларк пока не вышла замуж.

Актриса Эмилия Кларк
Фото Global Look Press

В одном из интервью она сказала: «Люди постоянно спрашивают меня, с кем я сейчас встречаюсь, и правда в том, что... ни с кем. И это нормально. Думаю, как женщине, мне свойственно заботиться о ком-то другом. Иногда в ущерб себе».

Фанатам известно об отношениях звезды с голливудским режиссером и аниматором Сетом Макфарлейном, которые длились всего год. Позже актриса встречалась с режиссером Чарли Макдауэллом, однако пара рассталась. В Сети ходят многочисленные слухи о личной жизни актрисы, но достоверно известно только одно: замужем она никогда не была и пока не планирует.

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