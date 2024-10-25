Не только Пи Дидди: 5 других крупных скандалов со звездами Голливуда

Дело предпринимателя и музыканта Пи Дидди дало публике массу шокирующей информации о любимцах кино и участниках голливудской жизни. Но эта история далеко не единственная в мире кино. Вспоминаем, кто еще среди звезд и известных личностей отличился скандалами в своей карьере.

Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн — кинопродюсер, лауреат премий «Оскар» и BAFTA, был в свое время одним из самых влиятельных фигур в Голливуде. В 2017 году больше 80 женщин обвинили его в изнасилованиях, сексуальных домогательствах и надругательствах. О приставаниях со стороны продюсера рассказали в том числе известные актрисы — Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт, Ума Турман и многие другие.

Вайнштейн все обвинения отрицал. Но в 2018 году его все-таки арестовали, а в 2020-м в ходе долгих разбирательств приговорили к 23 годам лишения свободы.

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В 2024 году суд пересмотрел мнение и поменял приговор: теперь Вайнштейн приговорен к 16 годам лишения свободы за изнасилования и другие преступления. В октябре 2024 года скандально известный кинорежиссер был госпитализирован. У него обнаружили редкий рак крови.

Скандал с Вайнштейном спровоцировал множество аналогичных обвинений в адрес влиятельных людей. Также многие женщны начали откровенно рассказывать о пережитом ими сексуальном насилии в социальных сетях под хештегом #MeToo.

Эмбер Херд и Джонни Депп

История отношений голливудских актеров Эмбер Херд и Джонни Деппа началась в 2012 году. С 2015 по 2017 года пара была в браке. В 2016 году Эмбер Херд подала на развод, обвинив бывшего супруга в насилии. В 2017 году стороны пришли к миру, выплатив друг другу крупные суммы денег.

В 2018 году Депп подал в суд за клевету, а Херд в ответ опубликовала статью с критикой культуры защиты мужчин, обвиняемых в насилии. Материал вызвал громкое обсуждение в обществе и послужил поводом к изменениям в законодательстве США.

В ходе конфликта звезд выяснилось, что Депп угощал наркотиками свою несовершеннолетнюю дочь и, будучи пьяным, жестоко обращался с собакой Эмбер Херд. В то же время Джонни поделился информацией, что его бывшая жена однажды подшутила над ним, испражнившись на супружескую кровать. Эти и другие особенности отношений актеров стали поводом для многочисленных мемов и шуток в социальных сетях.

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В 2020 году Депп проиграл дело, так как суд признал обвинения Херд существенными. Из-за этого Джонни лишился многих ролей в фильмах. Общество решило «отменить» актера.

Бывшие супруги в течение нескольких лет обменивались исками друг к другу. В результате суд признал победу за Деппом, назначив ему 15 миллионов долларов компенсации. Эмбер Херд сумела отсудить себе два миллиона. Процесс привлек большое внимание и вызвал бурную реакцию в социальных сетях, лег в основу фильмов и передач на телевидении.

Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн смог стать успешным финансистом, несмотря на отсутствие высшего образования. Он владел элитной недвижимостью и островом в Карибском море, активно делился своим богатством, жертвуя деньги и поддерживая связи с высокопоставленными людьми.

В 2005 году Эпштейна обвинили в подстрекательстве к проституции: согласно жалобам, он заставлял несовершеннолетних девушек раздеваться и совершать в отношении него интимные действия. В ходе разбирательств вскрылись и другие случаи: в 2008 году Джеффри приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Он отсидел всего 13 месяцев и вышел досрочно с испытательным сроком.

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В 2019 году мужчину задержали снова: на этот раз по обвинению в торговле людьми и заговоре с целью сексуальной эксплуатации. Не дожидаясь суда, Эпштейн покончил с собой в тюрьме.

Общественный резонанс тогда оказался громким: слишком крепкими были связи Эпштейна с высокопоставленными лицами. Среди его знакомых значились экс-президенты США Клинтон и Трамп, британский принц Эндрю и предприниматель Билл Гейтс. Существует мнение, что вечеринки в доме финансиста могли привести к разводу семьи Гейтс. Также в «списке Эпштейна» присутствуют Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Брюс Уиллис, Кэмерон Диас и многие другие знаменитости.

Билл Косби

В 2022 году суд Лос-Анджелеса признал американского комика, лаурета премий «Эмми», «Золотой глобус» и «Грэмми» Билла Косби виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней в особняке Playboy в 1975 году. Гражданский иск подала женщина по имени Джуди Хут, которой на тот момент было 16 лет.

По итогам разбирательства, которое длилось в течение месяца, присяжные признали Косби виновным в сексуальном насилии. Они пришли к выводу, что причиной интереса комика к Хут был именно ее возраст. Жюри обязало его выплатить пострадавшей 500 000 долларов.

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Это не первое подобное дело, в котором был замешан комик. Ранее, в 2018 году, суд в Пенсильвании признал Косби виновным в насилии над женщиной по имени Андреа Констанд. В 2004 году Билл привел ее домой и предложил таблетки «для расслабления». Приняв их, девушка полностью лишилась контроля над собой, а Косби воспользовался ее положением.

В 2023 году коллективный иск в суд подали девять женщин, обвиняющих комика в сексуальном насилии. Рассмотрение дела пока продолжается.

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер — известная американская актриса, получившая широкую известность благодаря своим ролям в фильмах «Битлджус», «Эдвард руки-ножницы» и «Дракула». Ее называли иконой стиля 90-х годов.

Родившись в бедной коммуне, Вайнона с детства увлекалась кино и уже в 13 лет начала изучать актерское мастерство. Ее дебют состоялся в 17 лет, и с тех пор она стала любимицей режиссера Тима Бертона, снимаясь в его фильмах.

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В 2001 году Вайнона была арестована за кражу одежды на сумму шесть тысяч долларов. Она получила три года испытательного срока, 480 часов общественных работ и штраф за ущерб, причиненный заведению. Это событие стало причиной для длительного перерыва в ее карьере: позже актриса рассказала, что в тот период столкнулась с тяжелой депрессией.

Сейчас Вайнона снова снимается: например, стала звездой популярного сериала «Очень странные дела» и снялась в новом фильме о Битлджусе.