«Я каждый день занимаюсь музыкой и гуляю по 7 км». Секреты долголетия 92-летнего Вячеслава Герасименкова

Привет! Мы в «Стиле жизни» запустили проект о долгожителях. Это истории людей, которым всё равно на цифры в паспорте. Они ведут активный образ жизни и не собираются упускать момент.

Герой этой статьи — музыкант и педагог Вячеслав Иосифович Герасименков. Он рассказал историю своей жизни и поделился секретом долголетия.

Я родился 20 мая 1932 года. В мае мне будет 92. Жил в Воронежской области.

Детство и одна булка хлеба на семью

Семья у нас была большая: семеро детей. Из них три человека были в армии: отец ушел добровольцем, потом брат — он закончил военное училище и тоже прошел всю войну до Берлина. И следом другой брат — он совсем еще был непризывного возраста. В это время в Воронежской области как раз шло наступление наших солдат. Он сам выбежал из подвала и примкнул к ним.

Иметь такую большую семью очень трудно. Поэтому мама в основном занималась домашним хозяйством, ее главной задачей было сохранить нас.

А после войны, когда отец вернулся из армии, моего брата-офицера направили во Львов. Это был 46-й год — на нашей территории была голодовка, поэтому он позвал нас с собой. Но и там от голода скрыться не удалось.

Отец приспособился, придумал делать совочки, продавал их и покупал булку хлеба. Мы ее на всю семью разрезали — это еда на день. Так было года два.

Я пошел в ремесленное училище, потому что там предоставляли питание. А в 49-м году меня забрали в армию на четыре года.

Фото из архива героя.

По возвращении я решил переехать в Москву, к сестре. Здесь пошел в 10-й класс, минуя восьмой и девятый.

Увлечение музыкой и подработки

После школы поступил в Институт культуры. И всю жизнь потом проработал в музыкальной сфере: педагогом, директором школы — даже двух. Сначала в области, в Железнодорожном, а потом в Москве. Последние годы работал в педагогическом колледже в Измайлово.

Я преподавал аккордеон — мой любимый инструмент. А в Железнодорожный меня пригласили создать музыкальную школу. Дали помещение, я сам и педагогов набрал, и учеников. Проработал там 13 лет. Мне даже присвоили почетное звание — отличник культуры.

Фото из архива героя.

К 60 годам стало тяжеловато, сложное время было — зарплаты маленькие. Меня пригласили заниматься бизнесом. Это была крупная торговая организация, несколько палаток в Москве. Я обеспечивал их продукцией, контролировал все как менеджер.

Но очень быстро я осознал, что это не мое. Вернулся в педагогический колледж. А затем освоил еще одну специальность — руководитель теплохода, — чтобы работать летом, когда в колледже все отдыхают. Я работал на теплоходе «Феликс Дзержинский» 10 лет. И Валентина Петровна (жена Вячеслава. — Прим. ред.) со мной отпуск проводила. Работа была очень интересная, но сложная. На борту 400 человек, и надо организовать все так, чтобы было нескучно.

Жена тоже тогда сориентировалась: закончила кафедру профилактической медицины в Первом университете Дружбы народов. Получила специальность нутрициолога. Организовывала лекции по школам, рассказывала, как правильно питаться. Все тогда пытались заработать, как могли.

Фото из архива героя.

Я из музыкального колледжа больше не уходил. Сравнительно недавно вышел на пенсию, но остались еще частные занятия. Два-три ученика в неделю.

Я владею тремя инструментами: аккордеон, гитара и фортепиано. Часто выступал — год назад для всего района давал концерт.

Да и сегодня, конечно, не забываю про свою любовь к музыке. Очень много об этом говорят и пишут, что музыка способствует поддержанию ментального здоровья. Я каждый день обязательно занимаюсь. Это и память поддерживает, и моторику рук.

Фото Валерия Баринова, «СЭ»

Режим

Я встаю в половину седьмого, делаю легкую разминку и иду в лес гулять семь километров, какая бы погода ни была. Возвращаюсь — обязательно принимаю контрастный душ, потом завтракаю и начинаю день.

Завтрак тоже очень важен. Недавно одна англичанка говорила — она 110 лет прожила — питание должно быть разумным и регулярным. И Черчилль даже никогда не опаздывал на обед. Вот у нас в этом отношении все правильно. Я благодарен за это моей жене, хотя я ей об этом мало говорю. Она хорошая хозяйка, кулинар, очень внимательно следит за нашим питанием. В рационе у нас обязательно первое, второе, третье — всегда — и режим.

Фото Валерия Баринова, «СЭ»

На завтрак, как правило, овсяная каша с сухофруктами. Цикорий обычно пьем. С сыром бутербродик тоненький. Вот и все, этого достаточно. Потом в 11 часов — фрукты. А в полвторого — обед. Супы нежирные, из индейки, кролика. Ну и никакие полуфабрикаты не употребляем. Ужин в шесть пятнадцать — полседьмого. Он всегда легкий — состоит из овощей. И на ночь кефир обязательно. Поэтому мы никогда не были полными, всегда в движении. Режим такой никогда не нарушаем.

А еще каждую неделю обязательно баня. Я это очень люблю.

Секрет долголетия

Когда мы много работали, все границы были открыты и денег было достаточно, мы с женой все время путешествовали. Объездили очень много стран, даже в Африке были. Открывать новые места и жить активно — очень важно. Сейчас в Крым очень любим ездить, уже 5-6 лет подряд. В санаториях, где мы отдыхаем, я везде провожу концерты. Мне и самому это интересно, потому что это моя работа, и хочется обязательно для людей что-то приятное сделать.

Фото Валерия Баринова, «СЭ»

Если вы меня спросите, в чем секрет долголетия, я скажу так. Первое — то, что тебе родители заложили, это главное. Второе — как ты это сохраняешь. Я всю жизнь был активным, занимался спортом. Не курил, никогда не увлекался алкоголем.

Мы даже с женой познакомились на спортивной площадке. Я после работы играл в волейбол, а она приходила и внимательно смотрела. Этим и зацепила меня. В этом году уже 60 лет вместе.

Фото из архива героя.

И, конечно, в моем долголетии огромная заслуга Валентины Петровны. Мы всем интересуемся, на выставки ходим, в музеи, по мероприятиям. В Центр московского долголетия я до сих пор хожу на бильярд.

Сейчас я очень даже счастлив. И почему? Потому что у меня очень хорошая жена. Она моя подруга — а это много значит. У меня есть любимое занятие — музыка. В бане у меня целый клуб по интересам. Время проходит очень незаметно. Поэтому я все время говорю: я не знаю, сколько Господь Бог мне отпустит времени, но надо проводить его интересно.

Скучать ни мне, ни Валентине Петровне абсолютно некогда.