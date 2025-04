Обратная сторона славы Джастина Бибера: история, которая заставляет задуматься

Джастин Бибер покорил миллионы сердец и стал всемирно известным, будучи еще подростком. Но за внешним блеском славы скрывается совсем иная жизнь — с зависимостями, болью, насилием, депрессией и вечным поиском своего места в мире.

Правдивая история изнанки популярности канадского певца и актера — в материале.

Детство артиста

Джастин Бибер родился 1 марта 1994 года в Лондоне в канадской провинции Онтарио. Его родители — Джереми Джек Бибер и Патриция Пэтти Маллетт, которой на тот момент было всего 18 лет. После появления на свет сына пара рассталась, так и не вступив в официальный брак.

Джастин остался с матерью и рос без должного родительского внимания. Патриция вынуждена была устроиться на две работы, чтобы обеспечивать себя и сына, а отец не принимал особого участия в жизни ребенка, хотя и поддерживал с ним связь.

Зарождение любви к музыке

Будучи с ранних лет предоставленным самому себе, юный Джастин нашел отдушину в творчестве. От своих близких будущая суперзвезда унаследовала музыкальный талант, так что Бибер быстро освоил пианино, барабан, трубу и гитару.

Фото Bryan Bedder, Getty Images

В начале 2007 года, в возрасте 12 лет, юноша занял второе место на вокальном конкурсе «Стратфордский идол» (аналог американского шоу American Idol). Его мать Патриция разместила запись выступления на YouTube, после чего популярность мальчика пошла на взлет.

Стресс, страх, наркотики и публичные скандалы в юности

В 13 лет на Джастина вышел менеджер по талантам Скутер Браун, и после этого жизнь восходящей звезды перестала быть прежней. Юный артист стал проводить много времени на сцене под прицелом камер. В интервью Vogue в 2019 году Бибер рассказывал, что большие ответственность и стресс в таком возрасте оказали необратимое влияние на его дальнейшую жизнь.

Фото Bryan Bedder, Getty Images

В том же году артист опубликовал в своем блоге откровенный пост-признание, о котором заговорил весь интернет. В нем Джастин написал о злоупотреблении наркотиками, депрессии и вере в Бога.

«Вы заметили статистику детей-звезд и исход их жизни? На ребенка, чей мозг, эмоции, лобные доли еще не развиты, оказывается безумное давление и возлагается ответственность... Вы замечаете, что многие гастролирующие группы и люди в конечном итоге переживают фазу злоупотребления наркотиками? Я считаю, что это из-за того, что они не могут справиться с огромными взлетами и падениями, которые сопутствуют карьере артиста», — написал тогда музыкант.

В возрасте 19 лет в жизни Бибера появились тяжелые наркотики. В те годы он оценивал себя как парня, у которого нет «никаких навыков в реальном мире» и есть «доступ ко всему, что хочешь».

Фото Jeff Fusco, Getty Images

«Я стал обиженным, неуважительным к женщинам и злым. Я отдалился от всех, кто меня любил... К 20 годам я принял все плохие решения, которые только можно было придумать, и превратился из одного из самых любимых и обожаемых людей в самого высмеиваемого, осуждаемого и ненавидимого человека в мире», — рассказывал артист.

В тот переломный период его преследовал страх, а порой чувство и разочарования, от которого «больше не хотелось жить». Бибер выпал из жизни на три года. Ему понадобилось очень много времени, чтобы прийти в себя «после всего ужаса, что натворил».

Фото Joe Raedle, Getty Images

Тогда певца неоднократно задерживали за пьяное вождение, превышение скорости, употребление наркотиков на борту самолета и вандализм. Нередкими были и публичные драки. Например, в 2014 году Джастин подрался с Орландо Блумом из-за жены актера — Миранды Керр, с которой молодой певец не только флиртовал на мероприятиях, но и проводил время наедине.

Фото Miami-Dade Police Department, Getty Images

А в 2019 году Бибер вызвал на бой по правилам ММА Тома Круза. Без объяснения причины, зато со словами: «Том, если ты не примешь этот бой — ты трус и никогда этого не переживешь».

Разрыв с Селеной Гомес

Роман и расставание с певицей тоже наложили отпечаток на судьбу Бибера. Познакомившись в 2010 году по замыслу продюсеров, артисты долго не переступали черту дружбы. О том, что они стали парой, молодые звезды заявили только через год, вместе приехав на церемонию вручения «Оскара».

Фото David Livingston, Getty Images

Фанаты хорошо знакомы с интернет-войнами Джастина и Селены. Они выкладывали совместные фото (а потом истерически удаляли их), писали друг другу комментарии, а затем одним днем отписывались друг от друга и блокировали. Тогда Селена вела дневник отношений в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в РФ), где отражала все переживания по поводу поведения партнера.

Джастин и Селена постоянно расставались и сходились. За время их сложной истории отношений Бибера успели заподозрить в романе с моделью Иоанной Вентурой, Кендалл Дженнер и Хейли Болдуин. Последняя даже не подозревала, что однажды станет женой музыканта.

Фото Christopher Polk, Getty Images

Когда роман с Хейли стал набирать обороты, фанаты ополчились на новую избранницу Бибера, обвиняя ее в том, что она якобы увела Джастина у Селены. Болдуин не раз жаловалась, что какое-то время фанаты Гомес атаковали ее «письмами ненависти» и даже угрозами. А на Met Gala-2021 и вовсе встретили ее на красной дорожке с криками «Селена, Селена!».

«Это настолько сумасшедшая тема, что я никогда ее не поднимала. Многие меня ненавидят. Многие утверждают, что я «украла» его. Даже после нашей с Джастином свадьбы люди одержимы этим вопросом», — возмущалась модель.

В соцсетях появлялись теории, что Хейли «женила на себе» Бибера, который еще не успел отпустить бывшую любовь. Фанаты выпускали десятки роликов, где сравнивали стиль девушек, прически и даже позы на фотографиях, указывая на то, что Болдуин пытается копировать Гомес.

Фото Dimitrios Kambouris, The Met Museum, Vogue, Getty Images

Пользователи даже раскопали информацию, что Хейли в школьные годы болела за «Джелену» (так называли пару Джастина и Селены) и приходила на фан-встречи певца. За это девушку прозвали «сталкером», который постоянно искал встречи с кумиром, чтобы в будущем его приворожить.

Связь с Пи Дидди

Имена Джастина Бибера и арестованного в сентябре 2024 года Пи Дидди тесно связаны. Известному своими громкими вечеринками продюсеру и рэперу предъявили более 100 обвинений, в том числе в секс-трафике и насилии над несовершеннолетними.

Фото Kevin Winter, Getty Images

Среди жертв изнасилования в Сети называют и Бибера. Пользователи предполагают, что клип Джастина на песню Yummy завуалированно рассказывает о домогательствах со стороны Шона Комбса (настоящее имя Дидди). Кроме того, в интернете широко распространяли ролик, в котором продюсер говорит, что взял «опеку» над 16-летним Бибером на 48 часов и они собираются «безумствовать».

Известно, что Бибер принимал участие в записи песен для альбома Пи Дидди The Love Album: Off The Grid. Тогда молодой певец отозвался о Комбсе с восхищением: «Я помню, как пришел в офис моего брата Дидди, чтобы представить ему песню, которую я написал для него, когда мне было 14 лет, но, к сожалению, песня была ужасной. Удивительный момент полного круга, люблю тебя, @diddy».

Фото face to face, Global Look Press

Бибер открыто не говорил о возможных моральных травмах, которые получил от общения с Пи Дидди. Однако в ролике 2020 года музыкант говорил, что чувствует себя защитником 18-летней Билли Айлиш и хочет уберечь ее от того, что пережил сам. Тогда исполнительница была на пике популярности, и Джастин не хотел, чтобы она вдруг связалась с дурной компанией, ведь в Голливуде процветает педофилия.

СМИ писали, что на фоне скандала с Пи Дидди певец сильно похудел и практически стал затворником: он ограничивал общение с близкими, не говоря уже о журналистах. Всплывающие подробности дружбы со скандальным рэпером серьезно били по репутации Бибера, который с большой болью вспоминал о негативном опыте «белых вечеринок».

Фото Globe Photos, Keystone Press Agency, Global Look Press

В тех редких случаях, когда он все же появлялся на публике, фанаты отмечали его потерянный взгляд и плохой вид. Главной опорой для Джастина тогда была Хейли, которая все же смогла убедить мужа выйти к фанатам. Так и случилось на концерте Дона Толивера в Лос-Анджелесе, но Бибер не смог сказать ни слова.

Позже Хейли выражала надежду, что артисту станет лучше, прибегала к помощи специалистов и даже просила близких молиться за супруга.

«Он на грани. Впал в манию, не спит, почти не ест, шлет безумные сообщения посреди ночи. В его словах часто нет особого смысла, но он убежден, что это не так. Он не осознает, как сильно нуждается в помощи, и все вокруг него по-настоящему обеспокоены», — рассказывала модель.

Белая полоса

По словам Джастина, жизнь начала налаживаться, когда он женился. Певец называет брак с моделью Хейли Болдуин «лучшим периодом», который одновременно и радует, и удивляет, и требует большой ответственности. Джастин благодарит Бога за «благословение необыкновенными людьми, которые любят его таким, какой он есть».

«Ты учишься преданности, доверию, смирению, терпению и всем прочим качествам хорошего человека», — писал артист. Пара официально зарегистрировала брак в 2018 году. Летом 2024-го у них родился первенец — сына назвали Джек Блюз Бибер.

Фото Alberto E. Rodriguez, Getty Images

В социальных сетях семейная жизнь Биберов близка к эталону: вместе они путешествуют, проводят время с годовалым сыном и живут душа в душу. Но недавно в Сети мелькал слух о разводе пары, ведь Джастин даже отписался от аккаунта жены в запрещенной сети. Позже он заявил, что «некто зашел с его аккаунта и сделал это», а спустя время и вовсе удалил публикацию.

Менеджеры Биберов поспешили опровергнуть слухи, заявив, что супруги сосредоточились на сыне, а сплетни вокруг себя считают нелепыми. «Они игнорируют заголовки и слухи о своих отношениях настолько, насколько это возможно. И вместо этого сосредотачиваются на том, что для них важнее всего: на семье, карьере, друзьях и Боге», — объяснил источник издания Page Six.

Фото Личный аккаунт Хейли Бибер., соцсети

Джастин Бибер сейчас

В феврале этого года Джастина вновь заподозрили в употреблении запрещенных веществ, тяжелой депрессии и проблемах в семейной жизни. Поводом послужили фотографии папарацци. Фанатов смутил внешний вид певца. Однако позже Бибер ответил на слухи через своего представителя и опроверг эту информацию.

В том же месяце артист выкладывал в соцсети видеоролики с курением неизвестных веществ и с «подозрительными» движениями под музыку. Это повлекло за собой новую волну подозрений и обвинений.

В марте стало известно, что Джастин вместе со своей женой Хейли планируют переехать из США в Европу, чтобы «сбежать от безумной обстановки». По заявлениям инсайдера, пара оплатила услуги риелтора, занимающегося поиском дома в Европе.

В апреле у Бибера случился конфликт с папарацци. Он накинулся на журналистов с кулаками, призывами остановить съемку и криками, что «всем репортерам нужны только деньги».