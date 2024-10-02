Теория заговора: к смерти каких знаменитостей, возможно, причастны Пи Дидди, Бейонсе и Джей-Зи?

Шон Комбс, более известный под псевдонимом P. Diddy, — один из самых влиятельных и известных продюсеров в музыкальной индустрии США. 17 сентября 2024-го его арестовали в Нью-Йорке и предъявили официальные обвинения в нескольких тяжких преступлениях.

Дело рэпера и продюсера стало чуть ли не самой обсуждаемой темой в СМИ и интернете и довольно быстро обросло огромным количеством теорий. В социальных сетях уже обвинили Дидди в нескольких громких убийствах и разрушении жизни Джастина Бибера. Кроме того, досталось и «сообщникам» Комбса — Джей-Зи и Бейонсе. Разбираемся, в чьих смертях пользователи интернета обвиняют Пи Дидди и при чем тут Джей-Зи и Бейонсе.

Редакция «СЭ» не выдвигает никаких обвинений и теорий. Статья написана на основе публикаций в средствах массовой информации и интернете.

Пи Дидди причастен к смерти Тупака и The Notorious B.I.G?

Слухи о причастности Пи Дидди к смерти известно рэпера Тупака Шакура ходят с 1996 года. О предполагаемом участии Комбса тогда писало издание The Los Angeles Times. А наемный убийца Декстер Айзек, согласно публикации The Baltimore SUN, сообщил, что именно его нанял продюсер Джеймс Роузмонд, чтобы застрелить Тупака. При этом Пи Дидди, по его словам, знал о преступлении с самого начала и дал согласие.

Фото Walik Goshorn, Imago-images, Global Look Press

Конспирологи уверены, что Пи Дидди считал Тупака своим главным конкурентом. Кроме того, масла в огонь подливал и сам Шакур. Он записывал дисс-треки на Дидди и The Notorious B.I.G. В итоге между хип-хоп-исполнителями возник публичный конфликт, который позже назвали «Война двух побережий».

Удивительно, но причастность Шона к смерти Тупака прослеживается в строчке из трека Эминема Killshot: «Но, Келлс, в тот день, когда ты выпустишь хит, Diddy признает, что убил Пака».

Также фанаты теорий заговора полагают, что Пи Дидди мог заказать убийство и самого Бигги (американский рэпер, известный под псевдонимами The Notorious B.I.G, Biggie Smalls и Biggie). Доказательством они считают схожий метод убийства — Бигги застрелили в машине, как и Тупака.

Фото кадр из видеоклипа Hypnotize, соцсети

Примечательно, что бывший телохранитель продюсера Джин Дил заявлял, что The Notorious B.I.G. якобы хотел разорвать отношения с лейблом Пи Дидди. Его решение сильно не понравилось Комбсу. Помимо прочего, после смерти альбомы Бигги разлетелись миллионными тиражами и сделали Шона богатым.

Однако никаких прямых доказательств и заявлений правоохранительных органов насчет участия продюсера в убийстве двух рэперов нет.

Дидди заказал убийство Майкла Джексона?

Пожалуй, самая абсурдная конспирологическая теория, которая активно распространяется в Сети. Фанаты короля поп-музыки вспомнили о старой песне She Knows рэпера J. Cole. В этом треке хип-хоп-исполнитель поет: «Майкл Джексон, увидимся, как только я умру».

Также в качестве доказательства фанаты конспирологии приводят тот факт, что автор хита J. Cole враждовал и даже как-то раз подрался с Пи Дидди.

Фото Heinrich, Imago-images, Global Look Press

Однако поклонники Джексона считают теорию абсурдной, ведь певец почти никак не пересекался с Дидди, а его смерть вряд ли была насильственной.

Бейонсе, Джей-Зи и Пи Дидди — преступники?

Снова вернемся к завирусившейся в Сети песне She Knows. В ней интернет-конспирологи нашли отсылки к настоящей фамилии Бейонсе — Ноулз (с акцентом на созвучности). Кроме того, в треке есть строчка, которая подогрела слухи о причастности певицы к преступным делам Пи Дидди, в том числе к смерти Алии и Лефт Ай. В треке поется: «Покойся с миром, Aaliyah, покойся с миром, Left Eye».

Фото Kevin Winter, Getty Images

Aaliyah — американская певица, актриса и модель. Она погибла в возрасте 22 лет в авиакатастрофе. По слухам, к ее смерти могли быть причастны Джей-Зи и Пи Дидди, которые занимались продвижением Бейонсе. Также Алию и мужа королевы Би раньше связывали романтические отношения, что породило еще одну теорию о спланированном убийстве соперницы.

А Left Eye (настоящее имя — Лиза Лопес) также считали прямой конкуренткой Бейонсе, которая мешала ей стать поп-дивой. Певица погибла в автокатастрофе в 2002 году.

Сторонники теории полагают, что J.Cole через песню пытался рассказать, что Бейонсе и Джей-Зи знают все секреты «белых вечеринок» Дидди и причастны к смерти Алии, Лефт Ай и Майкла Джексона.

Фото Planet Photos, Global Look Press

В качестве доказательства они указывают, что все артисты, упомянутые в треке, загадочным образом умерли при странных обстоятельствах 25-го числа разных месяцев. А «потенциальные» преступники родились 4-го числа (Шон Комбс — 4 ноября, Бейонсе — 4 сентября, Джей-Зи — 4 декабря).

Но достоверных фактов о причастности Дидди, Джей-Зи и Бейонсе к какой-либо из этих смертей нет.

Чему верить?

Сейчас информации о преступлениях Комбса в медиапространстве слишком много. Все больше пользователей снимают видеоролики, где говорят, что «все поняли про Пи Дидди». Однако судебные разбирательства продолжаются.

Фото face to face, Global Look Press

Сообщается, что Шону Комбсу предъявят еще 120 исков, которые станут последними в волне правовых разбирательств против 54-летнего продюсера. Официальный приговор Пи Дидди пока не вынесен.