Как найти свой стиль в одежде и составить функциональный гардероб

Для многих актуален вопрос «как найти свой стиль». Но сориентироваться в огромном многообразии одежды в магазинах не так уж и просто. Вместе со стилистом собрали советы, которые помогут с умом построить функциональный гардероб даже тем, кто не разбирается в моде.

Зачем искать свой стиль

Если на моду влияют внешние факторы (наряды звезд, стандарты красоты, состояние экономики), то стиль — это проявление индивидуальности человека.

Если человек систематически надевает то, что не соответствует его внутреннему чувству прекрасного, он рискует дать окружающим превратное представление о своих вкусах, характере, увлечениях. Также это негативно повлияет на самочувствие и настроение. Нет ничего плохого в том, чтобы следовать популярным трендам, главное — не потерять индивидуальность.

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Как найти свой стиль: советы стилиста

Развивайте насмотренность

Даже если вы обладаете талантом в сфере моды и стиля, без визуального опыта вы вряд ли отыщете именно ту эстетику, которая вам подходит. Этот визуальный опыт называется насмотренностью.

К тому же сейчас много полезных интернет-ресурсов. Если забить в поисковике хорошо сформулированный запрос (например, «бежевый пиджак оверсайз из твида»), можно получить широкий визуальный ряд референсов. Сохраните их себе.

Отправляйтесь на шопинг, вооружившись конкретными примерами того, что вы хотите, чтобы не совершать импульсивных покупок. Если ничего подходящего не нашлось, можно обратиться в ателье.

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Определите свой тип фигуры

Почему одна и та же вещь смотрится на вас совсем не так, как на модели из каталога? Возможно, дело не только в профессиональной съемке и ретуши. У всех людей разные пропорции тела. Несмотря на уникальность фигуры каждого, существует несколько способов, которые помогут еще до примерки определить, хорошо будет смотреться вещь или нет.

Одна из самых простых систем — деление фигур на «яблоко» (ярко выраженный живот, бедра и плечи одного размера), «прямоугольник» (бедра и плечи одного размера, талия стандартная, не ярко выраженная), «песочные часы» (бедра и плечи одного размера, талия ярко выражена), «грушу» (бедра значительно шире плеч, ярко выраженная талия) и «перевернутый треугольник» (плечи шире бедер, талия стандартная). Чтобы определиться, нужно встать перед зеркалом в полный рост и честно проанализировать отражение. Лучше быть в нижнем белье, чтобы четче видеть изгибы тела.

Идеалом считаются «песочные часы». Но если у вас другая фигура, то расстраиваться не стоит. Главное — умение уравновесить облик, приблизить его к «песочным часам». То есть, например, если у вас фигура «перевернутый треугольник», то вам идеально подойдут пышные юбки. Они создадут в области бедер нужный объем.

Проанализируйте свой гардероб

Перед приобретением новых вещей разберите те, которые у вас уже есть.

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Покупайте только одежду по размеру

Еще одно золотое правило функционального гардероба — это покупать и хранить только те вещи, которые подходят по размеру. «Вот похудею и надену это платье на корпоратив», «куплю джинсы на размер меньше, будет мотивация сесть на диету», «подкачаюсь к лету, и эта футболка не будет велика» — эти фразы вредят не только вашему гардеробу, но и психическому благополучию. Помните: это одежда должна подходить телу, а не наоборот.

Сравните свою одежду и образ жизни

Базовый гардероб — это набор из вещей, каждая из которых сочетается с другими по цвету и фасону. В него обычно входят джинсы, белая рубашка, лонгслив, маленькое черное платье и другие классические предметы одежды.

Однако базовый набор одежды на то и базовый, что не отражает особенности вкуса каждого человека. Если вам нравятся цветочные принты или винтажная эстетика, то такие вещи нужно включать в гардероб, чтобы сделать его по-настоящему своим. Кроме того, подумайте о своем образе жизни. Если вы работаете в офисе и редко бываете на природе, сосредоточьтесь на приобретении качественных предметов одежды в официальном стиле.

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Аксессуары

К аксессуарам относится все, что не является одеждой и обувью. Это не только такие «вещи-спутники», как зонты, платки, перчатки, бижутерия, галстуки, ремни, но и макияж и даже парфюм.

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