Как правильно распоряжаться деньгами и какой процент нужно откладывать

Каждый мечтает жить в достатке и в финансовом благополучии, но немногие умеют грамотно распоряжаться финансами. Инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко рассказала, какие оптимизировать расходы и доходы.

Почему важно научиться вести личный бюджет

Эксперт уверена, что важно научиться распределять бюджет и грамотно управлять финансами, потому что если вы этого не делаете, то постоянно теряете деньги.

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Эксперт заверила, что необходимо планировать расходы и выделять определенную сумму в бюджете на спонтанные покупки.

Помимо этого, финансовый консультант отметила, что необходимо откладывать часть своих доходов на инвестиции и подушку безопасности, которая должна составлять от четырех до шести ежемесячных сумм на необходимые траты.

Фото www.istockphoto.com

Как правильно распоряжаться деньгами

По мнению специалиста, финансовые привычки — это банальные вещи, которые легко внедрить в свою жизнь и следовать им. Однако 95% людей ими пренебрегают и теряют свои деньги.

Каждый взрослый человек после 18 лет должен взять ответственность за финансовое состояние в свои руки. Однако никогда не поздно начать заниматься финансовой грамотностью.

В дальнейшем нужно определить бюджет на месяц: выделить деньги на жизнь, 10% оставить на незапланированные расходы, 15% отложить на формирование капитала и 10% на обучение и развитие. Также важно сформировать подушку безопасности как можно быстрее.

Те люди, у которых небольшие доходы, должны попробовать найти подработку или поднять чек на услуги, чтобы увеличить доход. Кроме того, можно продать ненужные вещи, которые лежат у вас дома и вы ими не пользуетесь. Эти деньги нужно отложить на подушку безопасности или инвестировать, напомнила эксперт.

Финансовый консультант уверена, что отсутствие финансовой грамотности не позволяет эффективно использовать ресурсы вашего капитала.