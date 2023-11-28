Как правильно распоряжаться деньгами и какой процент нужно откладывать

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Каждый мечтает жить в достатке и в финансовом благополучии, но немногие умеют грамотно распоряжаться финансами. Инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко рассказала, какие оптимизировать расходы и доходы.
Эксперт уверена, что важно научиться распределять бюджет и грамотно управлять финансами, потому что если вы этого не делаете, то постоянно теряете деньги.
Эксперт заверила, что необходимо планировать расходы и выделять определенную сумму в бюджете на спонтанные покупки.
Например, 10% от расходов нужно выделить на незапланированные траты. Это даст вам возможность порадовать внутреннего шопоголика и потратить часть заработанных денег в свое удовольствиеДарья Гордиенкоинвестиционный банкир, финансовый консультант
Помимо этого, финансовый консультант отметила, что необходимо откладывать часть своих доходов на инвестиции и подушку безопасности, которая должна составлять от четырех до шести ежемесячных сумм на необходимые траты.
По мнению специалиста, финансовые привычки — это банальные вещи, которые легко внедрить в свою жизнь и следовать им. Однако 95% людей ими пренебрегают и теряют свои деньги.
Каждый взрослый человек после 18 лет должен взять ответственность за финансовое состояние в свои руки. Однако никогда не поздно начать заниматься финансовой грамотностью.
Я рекомендую скачать приложение для учета расходов и доходов и вести его на протяжении двух месяцев. Это позволит понять, какая сумма в среднем уходит у вас на траты на питание, жилье, одежду и другие необходимые расходы.Дарья Гордиенкоинвестиционный банкир, финансовый консультант
В дальнейшем нужно определить бюджет на месяц: выделить деньги на жизнь, 10% оставить на незапланированные расходы, 15% отложить на формирование капитала и 10% на обучение и развитие. Также важно сформировать подушку безопасности как можно быстрее.
Те люди, у которых небольшие доходы, должны попробовать найти подработку или поднять чек на услуги, чтобы увеличить доход. Кроме того, можно продать ненужные вещи, которые лежат у вас дома и вы ими не пользуетесь. Эти деньги нужно отложить на подушку безопасности или инвестировать, напомнила эксперт.
Финансовый консультант уверена, что отсутствие финансовой грамотности не позволяет эффективно использовать ресурсы вашего капитала.
Вы будете терять деньги, тратить их на ненужные и незапланированные покупки, брать кредиты, когда можно было бы без этого обойтись. А если правильно сформировать свой бюджет, то можно накопить необходимую сумму и не переплачивать проценты по займам.Дарья Гордиенкоинвестиционный банкир, финансовый консультант