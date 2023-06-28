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Сегодня, 08:00

7 секретов ухоженного мужчины

Юлия Марушкова
Стилист
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Красивый мужчина на скутере
Фото istockphoto.com/Kiuikson
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Недавно мы рассказали о главных привычках ухоженной женщины. Теперь пришло время поговорить о мужчинах. Раскрываем секреты опрятного внешнего вида.

Хорошая стрижка и чистые волосы

Короткие стрижки легко выдают неопытную руку парикмахера, поэтому не стоит на них экономить. И помните, даже самая модная прическа будет выглядеть неопрятно на несвежих волосах.

Ухоженные руки и ногти

Не обязательно ходить на мужской маникюр, достаточно следить за тем, чтобы ногти были короткими и чистыми. Также не стоит пренебрегать увлажняющим кремом, если кожа на руках стала очень сухой.

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Аккуратная борода

Каждое утро бороду нужно расчесывать. Помимо этого необходимо контролировать форму растительности на лице. Можно делать это самостоятельно или у профессионала, если вы еще не набили руку.

Здоровая кожа

Уходовая косметика придумана не только для женщин. Проблемная кожа затмит даже самый дорогой костюм.

Мужчина посещает уходовую процедуру
Фото istockphoto.com/peakSTOCK

Одежда по фигуре

Классический костюм за 30 000 рублей, подогнанный по фигуре, выглядит лучше, чем костюм с чужого плеча за 200 000 рублей. Но даже если в повседневной жизни вы носите футболки и джинсы, эти вещи должны быть идеально подобраны по размеру. Обращайте внимание на длину рукава и на то, как вещь сидит в плечах.

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Если вы предпочитаете модели оверсайз, учитывайте, что обычная футболка на размер больше будет плохо смотреться. Ее выдаст непомерно большая горловина. У вещей оверсайз объем заложен грамотно в определенных местах.

Чистая и отутюженная одежда

Это правило распространяется на все предметы гардероба. Даже если мужчина носит простые футболки или майки, они должны быть свежими и отглаженными. Особенно важно следить за состоянием горловины и воротника. Первая не должна быть растянутой или сморщенной, второй — всегда должен быть выглажен и свеж. Обращайте внимание на мелочи: пуговицы крепко пришиты, шлица у пальто разрезана, голубые джинсы не отдают желтизной.

Красивый мужчина сидит за компьютером.
Фото istockphoto.com/kupicoo

Ухоженная обувь

Следите за тем, чтобы ботинки были чистыми и блестящими, а кроссовки и кеды — без пятен и разводов. Белые шнурки всегда должны быть выстираны.

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