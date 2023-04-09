Как изменилась Меган Фокс со съемок «Трансформеров»

Меган Фокс появилась на экранах в 2001 году, одним из первых был фильм «Солнечные каникулы». А прославилась актриса благодаря боевику «Трансформеры» 2007 года, где сыграла главную женскую роль. Тогда 21-летняя Меган стала секс-символом эпохи нулевых. Спустя 15 лет после выхода блокбастера Фокс кардинально сменила образ. Из милой девушки с веснушками и трогательной улыбкой актриса превратилась в настоящую женщину-вамп. Перемены во внешности голливудской красавицы мы обсудили с косметологом Еленой Васильевой и стилистом Аби Гаджиевой.

Изменения налицо

Аппаратная косметология

У актрисы выровнялся цвет лица. Оно стало одного тона, без веснушек. Обычно такой эффект достигается с помощью аппаратной косметологии, так называемой ipl-терапии (воздействия на кожу лазером, чтобы активизировать синтез коллагена и ускорить процесс обновления клеток).

Фото Global Look Press

Пластические операции

За 15 лет у Меган Фокс изменилась ширина носа.

Изменились и губы — они стали более пухлыми. По мнению эксперта, это результат контурной пластики.

Также стал другим изгиб бровей актрисы. Здесь могут быть разные варианты исправлений: пластическая хирургия (височный лифтинг), нитевой височный лифтинг или контурная пластика височной области.

Еще одно заметное изменение во внешности Меган — форма скуловой области. Скорее всего, кинозвезда сделала контурную пластику.

От футболок к ярким нарядам

Стиль Меган Фокс в начале карьеры сильно отличается от того, который мы видим сейчас. Было время, когда образы актрисы состояли из одежды в стиле кэжуал: она выбирала джинсы, футболки, бейсболки и очки.

Фото Global Look Press

Но сейчас на ковровую дорожку Фокс выходит в эпатажных аутфитах, о которых потом еще долго говорят.

Фото Global Look Press

В гардеробе актрисы появились объемные жакеты и куртки, укороченные кардиганы и босоножки на шнуровке. Образы звезды балансируют между женственностью и маскулинностью, подчеркивают ее подтянутую фигуру, демонстрируют пресс и стройные ноги.

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