Как изменилась Меган Фокс со съемок «Трансформеров»

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Меган Фокс появилась на экранах в 2001 году, одним из первых был фильм «Солнечные каникулы». А прославилась актриса благодаря боевику «Трансформеры» 2007 года, где сыграла главную женскую роль. Тогда 21-летняя Меган стала секс-символом эпохи нулевых. Спустя 15 лет после выхода блокбастера Фокс кардинально сменила образ. Из милой девушки с веснушками и трогательной улыбкой актриса превратилась в настоящую женщину-вамп. Перемены во внешности голливудской красавицы мы обсудили с косметологом Еленой Васильевой и стилистом Аби Гаджиевой.
У актрисы выровнялся цвет лица. Оно стало одного тона, без веснушек. Обычно такой эффект достигается с помощью аппаратной косметологии, так называемой ipl-терапии (воздействия на кожу лазером, чтобы активизировать синтез коллагена и ускорить процесс обновления клеток).
За 15 лет у Меган Фокс изменилась ширина носа.
Изменились и губы — они стали более пухлыми. По мнению эксперта, это результат контурной пластики.
Также стал другим изгиб бровей актрисы. Здесь могут быть разные варианты исправлений: пластическая хирургия (височный лифтинг), нитевой височный лифтинг или контурная пластика височной области.
Еще одно заметное изменение во внешности Меган — форма скуловой области. Скорее всего, кинозвезда сделала контурную пластику.
Стиль Меган Фокс в начале карьеры сильно отличается от того, который мы видим сейчас. Было время, когда образы актрисы состояли из одежды в стиле кэжуал: она выбирала джинсы, футболки, бейсболки и очки.
Но сейчас на ковровую дорожку Фокс выходит в эпатажных аутфитах, о которых потом еще долго говорят.
Сегодня Фокс — одна из самых ярких звезд на красной дорожке. Меган стала работать с известным стилистом Мейв Рейли. Она подбирает своей клиентке смелые и откровенные образы. Благодаря этому Меган попадает в топ самых стильных звезд по версиям модных журналов.Аби ГаджиеваСтилист
В гардеробе актрисы появились объемные жакеты и куртки, укороченные кардиганы и босоножки на шнуровке. Образы звезды балансируют между женственностью и маскулинностью, подчеркивают ее подтянутую фигуру, демонстрируют пресс и стройные ноги.
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