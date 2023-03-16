Как носить светлое в слякоть? 6 правил для дождливой погоды

Плохая погода не повод выбирать темные оттенки в одежде.

Не так давно меня пригласили на день рождения с дресс-кодом Total black и я поняла, что темных и черных вещей в моем гардеробе крайне мало. Более того, гардероб я не делю на сезоны, он просто преимущественно светлый. А точнее — белый.

Конечно, такой выбор одежды накладывает определенные обязательства, ведь в дождливое время года выглядеть опрятно в светлом наряде становится гораздо сложнее. Вот несколько простых правил, которые помогут не отказываться от светлых вещей и обуви даже в московское межсезонье.

Берите с собой «страховку»

Главное — всегда морально быть готовым к тому, что что-то может пойти не так. При себе лучше иметь влажные салфетки, запасные белые носки и специальные салфетки от пятен. Кстати, иногда, когда я надеваю белую базовую футболку, еще одну чистую кладу в рюкзак.

Выбирайте правильные материалы

Обращайте внимание на ткани, из которых изготовлены вещи. Все мои белые куртки сшиты из специального моющегося материала. Это — главное, на что я смотрю при покупке. Такое изделие можно на месте спасти влажными салфетками. Немаловажен и наполнитель: если мы говорим про пуховики и куртки, лучше выбирать те, которые можно стирать дома. Зимнюю куртку в этом году я стирала семь-восемь раз за сезон.

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Это же касается и нижней составляющей образа: если хочется выйти в светлых брюках в слякоть, лучше выбрать болоневые спортивные штаны или изделие из кожзама.

Откажитесь от нубука и замши

Отдельно хочется сказать про обувь. Она у меня тоже преимущественно светлая. Но на сезон, когда на улице грязно и сыро, я отказываюсь от моделей из нубука, замши и ткани. Остаются только кроссовки и ботинки из кожи, кожзама или болоневой ткани. В такой период лучше выбирать кроссовки с массивной подошвой — в них теплее, а чистить их немного легче.

Запаситесь уходовыми средствами

Важным элементом станут средства ухода за такими вещами. Для тканей после каждой стирки я обязательно использую водоотталкивающие составы, а обувь покрываю перед каждым выходом на улицу. Для обуви из кожи и экокожи использую крем с тем же водоотталкивающим эффектом. Также у меня дома есть специальный гель для стирки технологичных тканей. С ним я стираю куртку, чтобы она не потеряла своих свойств.

Действуйте сразу

Обязательно чистите одежду и обувь сразу после загрязнения! Какими бы уставшими вы ни пришли домой, займитесь заботой о гардеробе этим же вечером. Чем больше времени загрязнение останется на ткани, тем сильнее оно будет въедаться в нее, а значит, вероятность справиться с этим без последствий сразу уменьшится.

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Если бы я могла дать только один совет...

Мой самый ценный и полезный лайфхак для тех, кто хочет носить светлое независимо от погоды и времени года, — хозяйственное мыло. Вы отстираете им 90 процентов пятен, очистите белую подошву и даже брызги на штанах.

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