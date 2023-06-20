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Сегодня, 06:30

Как сохранить стройность в 58 лет? Секреты красоты Сары Джессики Паркер

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Наталья Круглова
Врач-диетолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Актриса Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер.
Фото Getty Images
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Голливудская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер прославилась после знаковой роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе». Хотя с момента выхода первых эпизодов прошло уже 25 лет, фигура актрисы не изменилась, и она до сих пор продолжает удивлять поклонников подтянутым телом в свои 58. Поговорили с врачом-диетологом Натальей Кругловой о том, какие принципы сохранения стройности Паркер стоит взять на вооружение, а какие могут навредить.

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Секреты питания и диета

Сара Джессика Паркер говорит о том, что не использует какие-либо диеты. Скорее актриса питается разнообразно: включает свой рацион овощи и фрукты, а в качестве источника белка использует рыбу, нежирную говядину и яйца. При этом она может позволить себе и десерты, и жирное мясо — например, иногда ест бекон и даже сливочные соусы, которые имеют достаточно высокую жирность. Однако звезда «Секса в большом городе» отмечает, что питается небольшими порциями.

Я считаю такой подход вполне правильным: это говорит о здоровом отношении к еде. Действительно, не стоит накладывать какие-то сильные ограничения на свое питание, важно лишь обращать внимание, чтобы в основе рациона были базовые продуктовые группы: овощи, фрукты, цельные злаки, полноценный белок, невысокой жирности молочные продукты, источники растительного жира. К сожалению, Паркер не говорит об употреблении цельнозерновых продуктов. Возможно, эта информация просто не вошла в ее интервью. Важно помнить, что это тоже необходимые продукты для здорового питания.
Наталья Круглова
Врач-диетолог
Актриса Сара Джессика Паркер
Фото Getty Images

Некоторые нюансы питания Паркер все-таки вызывают вопросы — например, она рекомендует есть пищу холодной. Такой принцип актриса объясняет тем, что холодная еда потребует больше энергии для переработки, а это, в свою очередь, будет способствовать снижению калорийности рациона.

На самом деле провести исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию, достаточно сложно. Наблюдательные исследования говорят о том, что температура еды несущественно влияет на калорийность. Еще от холодной еды могут возникать проблемы с ЖКТ. Такой подход точно не показан людям с заболеваниями пищеварительной системы, особенно с болезнями желчного пузыря. После употребления холодной еды человек может чувствовать дискомфорт, вздутие, как итог — нарушение стула. Другой негативный фактор — влияние на эмаль зубов, которое может приводить к повышенной чувствительности. А у людей, предрасположенных к возникновению тонзиллита или имеющих хронические заболевания ЛОР-органов, эти проблемы могут обостряться. Поэтому к такому «секрету красоты» я советую относиться очень осторожно.
Наталья Круглова
Врач-диетолог
Актриса Сара Джессика Паркер
Фото Global Look Press

Спорт

Из физической активности актриса предпочитает прогулки: это позволяет поддерживать вес в норме. Журналисты регулярно радуют поклонников Сары Джессики, выкладывая фотографии, где актриса отправляется пешком встречать детей из школы или на шопинг. Помимо прогулок Паркер занимается йогой и иногда бегает.

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