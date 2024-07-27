5 актерских пар, которые снимались вместе после расставания

Немногие пары после расставания находят в себе силы остаться друзьями. Для кого-то встреча с бывшими чревата неловкими паузами, а кто-то вовсе пытается избежать пересечения взглядов. Обычные люди могут пройти мимо, а вот актерам приходится порой работать с прежним возлюбленным на одной площадке и даже играть романтические сцены.

Рассказываем, кто из ярких кинозвезд снимался вместе с бывшим партнером после расставания.

Лили Рейнхарт и Коул Спроус

Роман между американской актрисой Лили Рейнхарт и актером Коулом Спроусом закрутился на съемочной площадке сериала «Ривердейл». Их отношения продлились несколько лет, но закончились в период пандемии коронавирусной инфекции. Сами актеры не называли причину разрыва. Однако съемки картины продолжались, и бывшим возлюбленным приходилось играть экранную пару.

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Коул Спроус признавался, что работать вместе с Лили после расставания было сложно. Ведь у них были сильные чувства, отпустить которые так быстро не получалось.

Джастин Тимберлейк и Камерон Диас

Именно Камерон Диас стала для Джастина Тимберлейка настоящей наставницей. Они стали встречаться, когда актриса уже была популярной, а Джастин только начинал свой путь в музыке. Камерон знакомила начинающего музыканта с нужными людьми, он дебютировал в кино. Однако пара рассталась, по каким причинам — неясно.

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Но через несколько лет бывшие снова встретились на съемках комедии «Очень плохая училка», где сыграли главные роли. По сценарию между героями Камерон Диас и Джастина Тимберлейка случилась одна очень страстная сцена. Между прежними возлюбленными не возникло никакого стеснения и уж тем более проблем. Оба актера радовались, что смогли сделать по-настоящему смешную картину.

Дженнифер Лопес и Марк Энтони

Дженнифер Лопес и Марк Энтони расстались в 2011 году после 10 лет брака. Однако они продолжали работать в совместном шоу «Q'Viva! The Chosen», а в 2016 году даже записали совместный альбом на испанском языке.

Фото Ethan Miller, Getty Images

Энтони отмечал, что их прежние отношения с Джей Ло перешли на другой уровень, они навсегда оставили след в жизни друг друга. Дженнифер же утверждала, что совместная работа с Марком только способствует продолжению доброй дружбы.

Блейк Лайвли и Пенн Бэджли

В начале сериала «Сплетница» экранные отношения Блейк Лайвли и Пенна Бэджли стремительно стали реальными. Сначала пара отрицала романтическую связь, но после окончания первого сезона не стала скрывать роман. Но отношения актеров продержались около трех лет.

Фото Кадр из сериала «Сплетница»

Блейк и Пенн сначала скрывали от окружающих расставание. Даже члены съемочной группы узнали о разрыве пары спустя несколько месяцев. Свои эмоции актеры держали под контролем, поэтому съемки сериала продолжались.

Гвинет Пэлтроу и Бен Аффлек

Отношения Бена Аффлека и Гвинет Пэлтроу начались еще до съемок фильма «Влюбленный Шекспир», где актриса сыграла одну из главных ролей. Гвинет отказалась от помощи дублерши и сама сыграла в эротических сценах. Это не лучшим образом сказалось на отношениях с Аффлеком, который играл в том же фильме сподвижника Шекспира.

Фото Кадр из фильма «Чужой билет».

Последним совместным проектом влюбленных стала мелодрама «Чужой билет». После съемок картины актеры расстались навсегда. Теперь Аффлека и Пэлтроу связывает дружба, которая длится уже более 30 лет.