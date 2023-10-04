12 модных цветов в одежде и аксессуарах осенью 2023

На что должны ориентироваться модницы в этом сезоне? Эксперты института Pantone назвали главные цвета осени — среди них есть яркие и приглушенные оттенки.

Хотим обратить ваше внимание на актуальные цвета, которые перейдут и на следующий сезон.

Нежный персик

Этот цвет деликатный, как кожица персика. Это светло-бежевый тон с легка уловимой розовинкой.

Фото Pantone

Такой нежный оттенок подойдет и для романтичного образа, и для повседневного наряда. Вещи этого цвета можно найти у марок MaxMara, Fendi, Armani и других.

Розово-Фиолетовый

Яркий барбикор в тренде. Дизайнеры предлагают заменить нежный оттенок розового на сочную фуксию.

Фото Pantone

Это цвет полон энергии и не позволит загрустить в непогоду.

Вива Маджента

Сложный красно-малиновый тон уже крепко закрепился в гардеробе модниц.

Фото Pantone

С таким необычным оттенком легко самовыражаться. Этот прекрасный бархатный цвет нашел себя в коллекциях Chanel, Michael Kors, Gucci, Lanvin.

Красный апельсин

Интенсивный и заряженный энергией цвет разбавит любой гардероб сочностью.

Фото Pantone

Если вы стесняетесь привлекать внимание, можно использовать небольшую деталь этого цвета, например, платок, шарф, сумочку. Их можно присмотреть в коллекциях Bottega Veneta, Stella McCartney.

Хорошая видимость

Интересное название для интенсивного желтого оттенка.

Фото Pantone

Он всегда излучает тепло и отличное настроение. Этот цвет будет хорош как в золотую осень, так и в пасмурный ноябрьский день. Таким оттенком вы поднимете настроение себе и окружающим.

Персидская жемчужина

Роскошный оттенок синего с сиреневым подтоном.

Фото Pantone

Дизайнеров вдохновил на это своим сиянием непрозрачный минерал лазурит. Его издревле наделяли волшебными свойствами.

Жженая сиена

Это частый гость в осенних коллекциях, классическая смесь светло-красного и светло-коричневого цвета.

Фото Pantone

Его выбирают утонченные натуры. Идеален для базового элегантного гардероба. В стиле кэжуал встречается часто.

Кольраби

Интригующее название для зеленого цвета.

Фото Pantone

Сейчас в мире так много интереса к экологии, ЗОЖу и здоровому питанию, что актуальность этого цвета зашкаливает. Он придаст свежести любому гардеробу, даже самому консервативному.

Кокосовое молоко или молочный белый

Белые вещи олицетворяют простоту, нежность и воздушность.

Фото Pantone

В этом оттенке будут актуальны трикотажные платья с ремнем на талии.

Затмение

Интенсивный, очень глубокий королевский синий.

Фото Pantone

На мгновение может показаться, что он почти черный. Отнесем его к базовым цветам, и вы всегда сможете дополнить его яркими сочетаниями или нюансами, также он будет хорош в однотонном образе.

Горячая помадка

Оттенок коричневого — он согревает и манит.

Фото Pantone

Трикотажные платья, шелковые юбки и пальто всегда элегантно впишутся в осенний образ. Многообразие образов и сочетаний цветов показали дома высокой моды: Hermes, Givenchy, Saint Laurent, Fendi.

Серебрянная береза

Многогранный серый почти всегда присутствует в осеннем сезоне.

Фото Pantone

Мы ценим его за универсальность и сдержанность. Единственное — будьте осторожны при выборе этого цвета, чтобы при неудачном освещении или макияже не получить нежелательный результат. Не всегда этот цвет к лицу.

Чтобы избежать банальных образов, не забывайте про аксессуары — украшения, сумки, обувь, перчатки, береты, шляпы.

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