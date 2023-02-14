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Сегодня, 18:30

Ваши кроссовки могут стоить тысячи долларов. Где их продать и в какие стоит вложиться

Наида Саидова
Автор, сникерхед
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Фото Louis Vuitton x Nike Air Force 1.
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Рассказываем, как обувь стала не только модным феноменом, но и перспективной инвестицией в будущее.

До 1980-х о кроссовках почти никто не говорил с придыханием — это был очередной утилитарный предмет гардероба. Это же десятилетие вывело спортивную обувь в ранг модной и культурно значимой единицы.

В чем феномен кроссовок

В 80-х годах в США начался настоящий бум баскетбола и хип-хоп-культуры, который повлек за собой рост интереса к спортивной одежде и обуви. Появляются «джорданы» и тысячи людей, которые готовы идти на преступления, чтобы обладать именной парой от Майкла. Параллельно с Nike активно вступают в борьбу за своего клиента и другие гиганты спортивной моды — Adidas, Puma и Converse.

Коллаборация дизайнера Gollin Mattias с&nbsp;помощью нейросети. Дизайнер создал невероятную коллаборацию Denim tears, adidas и Porsche с помощью нейросети

Одной из главных тенденций этого периода стал ограниченный выпуск моделей, спрос на которые значительно превышал предложение. Именно тогда начинают появляться реселлеры, или, как их называли в Советском Союзе, спекулянты. Эти люди искусственно повышали спрос, выкупали кроссовки и продавали по цене, превосходящей стартовую иногда в десятки (!!) раз.

Кроссовки. Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Какие модели становятся выгодным вложением

Сегодня тренд продолжается — бренды регулярно выпускают коллекции, которые становятся артефактами моды и культуры, а цена на такие модели растет иногда в геометрической прогрессии.

Однако нельзя сказать, что любая пара станет культовой и вырастет в цене. Для этого она должна отвечать хотя бы одному из признаков:

  • капсульная коллекция, выпущенная брендом в коллаборации с известным артистом, спортсменом или дизайнером. Чем громче имя, тем более вероятно модель станет востребованной;

  • локальные модели, которые бренд выпускает в отдельных регионах, городах и не производит в других странах;

  • модель, посвященная определенному событию. Например, коллекции, выпущенные к Олимпиаде или чемпионату мира по футболу;

  • коллаборации модных домов, особенно если они представляют собой разные миры. Например, последнее сотрудничество Adidas и Gucci. Здесь принцип такой же, как в первом пункте, — чем громче имя, тем выше цена;

  • кроссовки, выпущенные по случаю юбилея модели или бренда, а также перевыпуски культовых пар;

  • особенные модели, связанные с известными личностями. Например, игровые кроссовки, подписанные игроком, или пара, которую носила звезда.

Кроссовки. Фото Gucci x adidas
Фото Gucci x adidas

Где продавать такие кроссовки

Чтобы заработать на кроссовках, нужно точно знать, где их приобретать и кому продавать. Покупая кроссовки, обязательно убедитесь в их оригинальности. Иначе все финансовые схемы в вашей голове не будут иметь смысла.

Спортивная обувь Nike. Спортивные бренды, которые ушли из России

Как только вы получили заветную модель, можно действовать.

Вы можете предложить товар:

  • ресейл-платформе. Качественный магазин проверит оригинальность и предложит вам среднерыночную стоимость;

  • в нишевых комьюнити. Все сникерхеды сидят в «чатиках», отслеживают новинки. Вступите в несколько подобных, и вы точно найдете покупателя;

  • на сервисах для размещения объявлений. Может быть, именно здесь будет искать коллекционер, охотящийся за вашей моделью.


А еще лучше — выждите пару лет, позвольте модели перейти в ранг «ретро» и еще прилично подорожать.

Кроссовки. Фото Nike
Фото Nike

Пару десятилетий назад можно было зарабатывать на шубах, дорогих часах или ювелирных украшениях, находя редкие камни или меха, а сегодня рынок кроссовок настолько сильно растет, что обычная модель от Nike может принести вам приятный бонус при перепродаже. Если вам нравится мир спортивной моды и вы разбираетесь в трендах, смело можете рассмотреть свое хобби как источник будущего заработка. Но будьте внимательны, в цене растут только оригиналы!

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