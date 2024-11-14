Вдохновил Советский Союз: 8 трендов из СССР, которые популярны во всем мире

Мода циклична — рано или поздно мир вновь сталкивается с моделями, фасонами и оттенками, которые когда-то уже были популярны. Дизайнеры часто черпают вдохновение из прошлых эпох, внимательно изучая тренды, которые в свое время пользовались успехом. Текущий модный сезон не стал исключением.

Вместе со стилистом и имиджмейкером Аленой Архиповой собрали модные тенденции этого года, которые пришли из советских времен.

Авоська

Удобные сетчатые сумки были изобретены не советским гражданином, а чехом по имени Ваврижин Крчил. Он изначально занимался производством сеточек для волос. Но однажды столкнулся с трудностями: его бизнес был убыточным, а вложенные средства не приносили желаемой прибыли. Тогда Крчил, используя оставшиеся материалы, смастерил мешочек с ручками.

Эта сумка не вызвала большого интереса у чехов, но ее судьба изменилась, когда продукт попал на советский рынок.

Фото Кадр из фильма «Гостья из будущего», реж. Павел Арсенов, Киностудия имени М. Горького

В Советском Союзе присутствовал острый дефицит упаковок: часто продавцы клали покупки в серую бумагу, и их приходилось нести в руках. Полиэтиленовые пакеты не использовались. Некоторые предприимчивые люди, стремясь облегчить жизнь согражданам и заработать на востребованной вещи, узнали об изобретении Крчила. Вскоре сетчатые авоськи завоевали популярность среди советских граждан. Эти прочные сумки легко помещались даже в маленькую сумочку или карман, обладали грузоподъемностью до 70 кг и могли вместить все необходимое. Их стирали, сушили и снова отправлялись с ними за покупками.

Телогрейки

Первые телогрейки появились во времена царской России. Однако в те годы стеганые ватные куртки не пользовались особой популярностью. Их производство достигло своего пика только к концу 1941 года, во время Великой Отечественной войны. Постепенно ватники благодаря легкости и низкой стоимости завоевали признание среди рабочих, водителей, студентов, экспедиторов и даже заключенных.

Фото Кадр из фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...», реж. Александр Прошкин, киноконцерн «Мосфильм»

С течением времени менялся фасон этих курток, появились женские модели, которые были короче мужских. Телогрейки стали шить из прочной хлопчатобумажной ткани, создавая как однобортные, так и двубортные варианты. Некоторые модели по-прежнему сохраняли характерные черты своих предшественников: накладные карманы, застежку с навесными петлями, манжеты с пуговицами и хлястик на спине.

Сегодня уютные стеганые куртки стали неотъемлемой частью гардероба большинства людей почти по всему миру.

Пальто мужского кроя

В Советском Союзе пуховики были редкостью, а если встречались, то их цена была высокой. Поэтому большинство людей зимой предпочитало носить дубленки из толстой кожи или пальто. Представители обоих полов выбирали чаще всего шерстяные варианты мужского кроя, которые, кстати, актуальны до сих пор. У таких моделей были широкие плечи, акцентные лацканы, прямоугольный силуэт.

Фото Кадр из фильма «Джентльмены удачи», реж. Александр Серый, киноконцерн «Мосфильм»

Лоскутное одеяло

Одеяла, состоящие из различных кусочков ткани, в основном шили жители советских деревень. Хотя ватные одеяла можно было купить в магазине, сделанные собственными руками изделия считались поистине бесценными. Они передавались из поколения в поколение и есть почти в каждой российской семье.

Сегодня желание «найти применение каждому кусочку ткани» стало отдельным направлением творчества под названием «пэчворк». Он позволяет создавать уникальные вещи. Каждое изделие становится неповторимым благодаря использованию различных тканей, узоров и цветов. Это привлекает модников, стремящихся выделиться и выразить свою индивидуальность.

Фото Global Look Press

Нельзя не сказать и о тренде на экологическую осознанность. С ростом интереса к устойчивой моде пэчворк стал отличным способом повторно использовать старые ткани и вещи. Это позволяет уменьшить количество текстильных отходов и продлить жизнь одежде.

Туфли с носками

Туфли с носками вызывают множество споров в фэшн-сообществе. Кто-то считает такое сочетание максимально странным, а другие просто обожают его.

Однако этот тренд не является чем-то новым. В 1960-х годах советские женщины уже гармонично сочетали носки с туфлями. Но делали они это не для создания модного образа, а с практической точки зрения. Обувь тех лет стоила дорого и отличалась грубой фактурой. Модели туфель для ежедневной носки были неудобными. Поэтому белые носки становились своеобразной защитой, смягчая давление обуви и предотвращая натирание кожи.

Фото Кадр из фильма «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, киноконцерн «Мосфильм»

Шубы

Если взглянуть на наряды модных блогеров в социальных сетях, то почти у каждого можно заметить образы с винтажными шубами из натурального меха. Действительно, они сейчас на пике популярности.

Фото Кадр из фильма «Чародеи», реж. Константин Бромберг, Одесская киностудия

Городские фэшн-эксперты сочетают их с люксовыми сумками, шелковыми платками и солнцезащитными очками.

Меховые шапки

Многие слышали о тренде Slavic Bimbo Girl. Этот стиль сформировался на основе стереотипов о славянских девушках на эпохе заката Советского Союза. Обязательными элементами такого образа стали пышная меховая шуба, мини-юбки, крупные украшения из бриллиантов или золота, высокие каблуки, а также выразительный макияж с румянцем и ярко-красной помадой на губах.

Обязательным элементом тренда стали меховые шапки, известные под названием «боярки». Они были популярны в СССР, и их носили почти все, в том числе и Надя из знаменитого фильма «Ирония судьбы». Сегодня поклонники стритстайла комбинируют меховые шапки с широкими джинсами, дубленками и свитерами с высоким воротом.

Фото Кадр из фильма «Ирония судьбы, или с лёгким паром!», реж. Эльдар Рязанов, киноконцерн «Мосфильм»

Еще одна разновидность меховой шапки — шапка-ушанка. Советские ушанки шились из овчины, ондатры, а высшие партийные чины носили шапки даже из норки. Тогда это служило элементом статуса.

Сапоги на молнии

Сапоги на молнии — это творение российского дизайнера Веры Араловой, которое в свое время недооценили. До начала 1960-х годов выбор теплой женской обуви был крайне ограниченным. Ботильоны по щиколотку имели байковую или меховую подкладку, выпускались без каких-либо застежек. Поэтому были довольно неудобными. Из-за этого в зимний период девушки надевали валенки.

Ситуацию решила изменить глава Всесоюзного дома моделей на Кузнецком мосту Вера Аралова. Она ставила на первое место практичность, стремилась, чтобы ее изделия подходили как для работы, так и для театра или прогулки. Так родилась идея создания элегантных сапожек с молнией и небольшим каблуком.

После того как концепция была продумана, Аралова заказала сапоги в мастерских Большого театра и отправилась покорять Неделю моды в Париже. Французские модники восторженно встречали новинку и засыпали дизайнера просьбами о патенте. Вернувшись домой, Вера столкнулась с провалом: демисезонные сапоги, ставшие огромным хитом на европейских витринах, не вызвали интереса у сограждан. Их массовое производство было запущено лишь спустя 15 лет .

Фото Кадр из фильма «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов, киноконцерн «Мосфильм»

Как отметила эксперт Архипова, стиль советской женщины одним из первых стал отражать феминистские настроения США и Европы. Пальто мужского кроя, брючные костюмы и костюмы тройки, жилеты в сочетании с рубашкой, четкая геометрия кроя и рисунка в одежде, аксессуарах — все это представлено даже сейчас на мировых подиумах.