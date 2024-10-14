Укротитель львов, стриптизер, коллектор: кем работали актеры до известности?

Иногда кажется, что знаменитости всегда были на вершине. Но у многих из них был трудный путь к успеху. До того как они стали известными на весь мир актерами и режиссерами, они занимались обычными, порой даже скучными и тяжелыми работами.

Собрали несколько удивительных историй о том, кем работали звезды кино до того, как стали иконами Голливуда. Многие начинали с самых обычных профессий. Упорство, талант и немного удачи — вот что помогло им преодолеть все трудности и достичь успеха в Голливуде.

Ченнинг Татум

Работа: стриптизер.

Фото Filmstills, Global Look Press

Будущая звезда фильма «Шаг вперед» Ченнинг Татум зарабатывал на жизнь танцами в стрип-клубе. Этот опыт настолько повлиял на его жизнь, что он позже стал основой для его успешного проекта «Супер Майк». Лента основана на его собственных переживаниях, связанных с работой в стрип-клубе.

Вупи Голдберг

Работа: гример в морге и телефонистка.

Фото Imago-images, Global Look Press

До того как стать легендарной актрисой и ведущей шоу The View, Вупи Голдберг работала в морге. Она занималась гримом для покойников, чтобы они выглядели достойно на похоронах. Этот опыт стал одним из самых необычных эпизодов ее карьеры до славы. Кроме того, Вупи работала на телефоне горячей линии 18+, где, по словам актрисы, даже неплохо платили.

Майкл Фассбендер

Работа: почтальон.

Фото Matt Carr, Getty Images

Майкл Фассбендер, звезда фильмов «12 лет рабства» и «Люди Икс», работал почтальоном, доставляя письма в родной Ирландии. Его путь в мир искусства начался с небольших театральных постановок. Позже он получил значительную поддержку от своей семьи и переехал в Лондон, чтобы учиться актерскому мастерству.

Джонни Депп

Работа: продавец шариковых ручек.

Фото Pascal Le Segretain, Getty Images

Перед тем как стать культовым актером, Джонни Депп продавал шариковые ручки по телефону. Он признавался, что ненавидел эту работу, но она научила его навыкам убеждения и умению взаимодействовать с людьми. Поворотным моментом его жизни стала встреча с Николасом Кейджем, который вдохновил его попробовать себя в кино.

Брэд Питт

Работа: цыпленок в костюме.

Фото Ralph Dominguez, MediaPunch, Global Look Press

Один из самых известных актеров Голливуда Брэд Питт начинал свою карьеру с работы в костюме цыпленка для сети ресторанов El Pollo Loco в Лос-Анджелесе. Его задачей было привлекать клиентов. Эта работа помогала Брэду оплачивать жилье и актерские курсы, пока он не получил свою первую роль в фильме.

Дженнифер Энистон

Работа: официантка.

Фото Getty Images

Перед тем как стать всемирно известной Рейчел Грин в «Друзьях», Дженнифер Энистон работала официанткой. Она обслуживала посетителей в ресторане, но без перерыва мечтала о карьере в кино. Несмотря на трудности, она продолжала посещать прослушивания и не сдавалась в своих попытках пробиться в Голливуд. Ее решимость и упорство вскоре принесли ей успех, который она заслужила. Правда, на съемочной площадке ей все равно пришлось обслуживать гостей и таскать подносы, так как ее героиня в «Друзьях» тоже работала официанткой.

Деми Мур

Работа: коллектор.

Фото Filmstills, Global Look Press

Звезда фильма «Привидение» и нашумевшей «Субстанции» Деми Мур на заре своей карьеры работала моделью, но эта профессия не приносила ей достаточного дохода. Тогда она решила зарабатывать на жизнь, став коллектором. Деми выбивала долги по телефону. Этот опыт помог ей развить настойчивость и коммуникационные навыки, что пригодилось в актерской карьере.

Кристофер Уокен

Работа: цирковой укротитель львов.

Фото Filmstills, Global Look Press

Удивительно, но до своей актерской карьеры Кристофер Уокен был укротителем львов. Родом из небогатой семьи эмигрантов, в подростковом возрасте он начал искать подработку и устроился в небольшой цирк. Он был помощником главного дрессировщика на манеже, но выходил и с самостоятельными номерами. Кристофер работал с пожилой и послушной львицей, которую полюбил, как домашнюю кошку.

Мэттью Макконахи

Работа: уборщик курятников.

Фото Jonathan Bachman, Getty Images

Прежде чем стать обладателем премии «Оскар» и одним из главных красавчиков Голливуда, Мэттью Макконахи зарабатывал на жизнь разнорабочим на птицефабрике. Целый год он жил Австралии по обмену, где занимался уборкой курятников и мойкой посуды в ресторане.

Карьеру в кино он начал с рекламных роликов и музыкальных клипов. А после судьбоносной встречи с директором по кастингу в баре Макконахи стали приглашать в фильмы.

Хью Джекман

Работа: клоун на детских праздниках.

Фото Jeremy Piper, Getty Images

Хью Джекман до актерской карьеры работал клоуном на детских вечеринках. Артист однажды признался, что зарабатывал по 50 долларов за выступление и это была нелегкая работа, ведь дети могут быть достаточно строгими критиками. Впрочем, это было не единственным местом, где работал Хью Джекман. Актер также заправлял автомобили и преподавал физкультуру, прежде чем добиться успеха в кино.