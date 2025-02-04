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Кендрик Ламар: биография американского рэпера, Грэмми, Оскар и Пулитцеровская премия
Жизнь и общество

Сегодня, 20:30

5 мин.

История Кендрика Ламара: мечтал о карьере баскетболиста НБА, а стал мировой звездой рэпа

Кендрик Ламар выступил в перерыве Супербоула-2025
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кендрик Ламар.
Фото Global Look Press
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Жизнь американского парня из гетто, который стал лауреатом Пулитцеровской премии.

Кендрик Ламар Дакворт
Дата рождения: 17 июня 1987 года.
Место рождения: Комптон (штат Калифорния, США).
Деятельность: рэпер, автор песен.
Начало карьеры: с 2004 года.

Детство и юность Кендрика Ламара

Кендрик Ламар родился 17 июня 1987 года в Комптоне (штат Калифорния, США). Его мать работала в сети ресторанов быстрого питания McDonald's, а отец был разнорабочим. Семья жила в гетто, сверстники Ламара употребляли наркотики и регулярно попадали за решетку. Кендрик зачастую становился свидетелем убийств.

Музыкант получил свое имя в честь вокалиста группы The Tempation Эдди Кендрикса. Ламар в детстве мечтал стать баскетболистом НБА, а не рэпером, поэтому часами проводил время на уличной площадке со сверстниками. Когда Кендрику было девять лет, на его улице снимали клип Тупак Шакур и Dr. Dre на свой хит California Love. Это событие так впечатлило мальчика, что он решил попробовать себя в рэпе.

Учитель английского языка пробудил в парне любовь к поэзии, когда тот был учеником 7-го класса. Именно тогда он начал писать тексты для своих песен.

Кендрик Ламар.
Фото Getty Images

Музыкальная карьера Кендрика Ламара

Первый альбом под названием Hub City Threat: Minor of the Year начинающий рэпер записал в 2003 году. Правда, тогда он выступал под псевдонимом K-Dot. Через четыре года музыкант выпустил второй сборник Training Day, а в 2009-м третий — C4. Но эти пластинки не нашли отклик у аудитории.

Рэп-исполнитель решил выступать под своим реальным именем и создать новые треки, непохожие на предыдущие. Так в 2009 году состоялась презентация The Kendrick Lamar EP. После выхода альбома на Кендрика обратил внимание лейбл Top Dawg Entertainment. Продюсеры предложили ему сотрудничество. В 2010-м рэпер записал микстейп Overly Dedicated. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Lil Wayne и Snoop Dogg.

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Свой студийный альбом под названием Section 80 Ламар выпустил уже самостоятельно. Трек из альбома A.D.H.D. стал саундтреком к игре GTA 5. С 2012 года Кендрик сотрудничал с лейблом Aftermath. Была выпущена пластинка Good Kid. M. A. A. D. City. Диск принес успех рэп-исполнителю. Параллельно музыкант начал выступать на разогреве у Дрейка.

Третья студийная пластинка вышла в 2015-м. To Pimp a Butterfly была признана лучшим альбомом года по версии двух изданий — Rolling Stone и The New York Times.

За него Кендрик Ламар получил пять премий «Грэмми», в том числе в номинации «Лучший рэп-альбом».

С четвертым диском DAMN он снова был отмечен «Грэмми» — за трек These Walls в категории «Лучшее исполнение мелодичного рэпа». Также данная пластинка принесла американскому артисту Пулитцеровскую премию в музыкальной номинации. Это первый случай в истории премии, когда победа была присуждена музыканту, не имеющему отношения к классической или джазовой музыке.

Настоящий триумф Ламара на «Грэмми» состоялся в 2025 году. Репер получил заветные статуэтки в номинациях «Песня года», «Лучшая рэп-песня», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшее музыкальное видео» и «Запись года». Победы ему принесла композиция Not Like Us.

В общей сложности у артиста 22 премии «Грэмми», две премии American Music Awards, шесть музыкальных премий Billboard, 11 премий MTV Video Music Awards, премия Brit Award и номинация на «Оскар».

Кендрик Ламар совместно с Tiffith спродюсировал саундтреки к фильму «Черная пантера» (2018). Одна из композиций с участием певицы SZA под названием All the Stars принесла ему номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня».

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В 2022 году рэп-исполнитель впервые в своей музыкальной карьере выступил на Супербоуле вместе с Эминемом, Снупом Доггом, Dr. Dre. В 2025-м он выйдет на сцену вновь, но уже в качестве хедлайнера.

Кендрик Ламар с женой Уитни Алфорд и детьми.
Фото соцсети

Личная жизнь Кендрика Ламара

Американский рэпер состоит в отношениях с девушкой из своей школы по имени Уитни Алфорд. Именно ей музыкант посвящает все свои песни о любви. Уитни даже была его бэк-вокалисткой. Ее голос можно услышать в альбомах To Pimp a Butterfly и Mr. Morale & The Big Steppers.

«Я бы даже не назвал ее своей девушкой. Это моя лучшая подруга. Мне не нравится термин, который общество использует для обозначения романтического партнера. Она — та, кому я могу рассказать о своих страхах», — говорил рэпер.

В 2015-м пара обручилась, правда, до свадьбы дело так и не дошло. У Ламара и Алфорд родились двое детей: дочь Узи (род. 2019) и сын Енох (род. 2022).

Известно, что Уитни окончила Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич. У нее степень бакалавра в области бухгалтерского учета.

Кендрик Ламар.
Фото Global Look Press

10 лучших песен Кендрика Ламара по версии «Яндекс. Музыки»

  • Swimming Pools (Drank)

  • goosebumps

  • HUMBLE.

  • Money Trees

  • Pray For Me (из фильма «Черная Пантера»)

  • Not Like Us

  • Radioactive

  • DNA.

  • tv off

  • PRIDE.

Кендрик Ламар.
Фото Global Look Press

Социальные сети Кендрика Ламара

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

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