Как Кейт Миддлтон повторяет образы принцессы Дианы: 8 удачных примеров

Кейт Миддлтон, ставшая супругой принца Уильяма, ни разу не видела свекровь. Однако неоднократно отдавала дань чувству стиля Дианы, выбирая очень похожие наряды. Вместо того, чтобы просто копировать образы, девушка умело адаптировала их под свой стиль и современные тенденции.

Какие модные выходы удались Кейт Миддлтон лучше всего, разобрали вместе с историком моды, писателем и модным экспертом Светланой Белошапкиной.

Бирюзовое платье в белый горох

Фото Hulton Archive/Getty Images, Julian Finney/Getty Images

Платье Кейт несколько отличалось от того, что было у Дианы: рукав три четверти вместо полной длины, без имитации белых карманов и воротника. Однако оба платья имели объемные плечи и одну длину. Диана дополнила образ бирюзовой шляпой в тон с белой лентой и классическими лодочками, Кейт — белыми босоножками на высоком каблуке. Обе принцессы выбрали белые сумочки.

Небесно-голубой костюм

В небесно-голубом костюме, состоящем из однобортного пиджака и юбки, Кейт появилась во время визита в Нидерланды в октябре 2011 года. Диана очень похожий образ надевала в 1983 году.

Пиджак Кейт украшен небольшой пышной баской, широким поясом и крупными пуговицами. У Дианы удлиненный жакет обыгран тонким поясом и небольшими прозрачными пуговицами. Юбку леди Ди предпочла чуть длиннее.

Кейт дополнила костюм нюдовым клатчем, а ее свекровь — белой сумкой через плечо и шляпкой-таблеткой. Обе выбрали жемчужные украшения: Диана — короткое многоярусное колье и серьги, Кейт — минималистичные серьги.

Розовое платье

Фото Patrick Riviere/Getty Images, Global Look Press

Диана появилась в этом образе в апреле 1983 года, Кейт — в июне 2017 года, находясь в Букингемском дворце. Сходство в фантазийных розовых шляпках, белых клатчах и основном цвете. Защипы на горловине наряда Кейт перекликаются с узловатым вырезом платья Дианы.

Сине-зеленый костюм

Диана появилась в этом луке на играх в Бьют-Хайленде в 1987 году, Кейт — в 2019 году во время прогулки по Шотландии. Костюмы в крупную сине-зеленую клетку-шотландку у обеих представительниц королевской семьи очень похожи. Но наряд Дианы декорирован белыми кружевными манжетами, воротником и жемчужными пуговицами, юбка-плиссе длины миди. У Кейт пиджак традиционно притален и укорочен, юбка-колокол также на порядок короче.

Белые платья в горох

Фото Global Look Press, Eamonn M. McCormack/Getty Images for Ascot Racecourse

Горох часто встречается на нарядах и Дианы, и Кейт в разных вариациях. Особенно его много в сочетании черного на белом. И даже были случаи, когда их образы оказывались очень похожи.

Например, образ Дианы на Epsom Derby в 1986 году Кейт по-своему интерпретировала на выставке Royal Ascot в июне 2022: платье в горох со шляпой, клатч и жемчужные серьги-капли. У Кейт горох помельче, нет баски, юбка свободно ниспадает по бедрам. В обновленной версии платья есть воротник стойкой, откуда спускается асимметричный декор, на рукавах — манжеты, а на шляпе — цветы. У Дианы платье достаточно простое, но с эффектно акцентной баской.

Синий костюм

Диана появилась в этом образе в ноябре 1992 года во время визита в Южную Корею, а Кейт — в мае 2021 года на выступлении в Шотландии. Выход обеих представительниц британского королевского двора в синем костюме оттенка электрик впечатляет.

Двубортный пиджак прямого кроя у Дианы акцентирует внимание на нижней части тела за счет пуговиц. У Кейт, наоборот, декор обыгрывает верх и талию. Юбки у обеих — вариации плиссе длины миди. У Кейт — коричневые замшевые туфли и клатч от Metier. У Дианы — бронзовый клатч с принтом и синие туфли в тон костюму.

Черное вечернее платье

Фото Global Look Press, Arthur Edwards / WPA Pool/Getty Images

В 1981 году в лондонском Голдсмит-холле Диана предстала в черном платье без бретелек с рюшами на лифе и вырезом сердечком. Роскошное декольте венчали бриллианты. Кейт обыграла аналогичный образ в черном бархате в 2011 году на церемонии вручения военной премии A Night of Heroes: The Sun в Лондоне.

Черный монохромный образ с пальто и шляпой

Фото Diana Archive/Hulton Archive/Getty Images, Jack Taylor/Getty Images

В обоих случаях образ разбавляет только брошь в виде маков — символ, который нередко можно увидеть у всех членов монаршей семьи. Диана была в этом наряда на воскресной службе памяти павших в 1991 году, а Кейт на той же службе — в 2016 году.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!