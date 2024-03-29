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Кейт Миддлтон: рак, что известно о состоянии, последние новости, мнение эксперта
Жизнь и общество

29 мар 20:00

3 мин.

У Кейт Миддлтон — рак: что известно о состоянии принцессы Уэльской

Елизавета Зиновьева
Автор
Юлия Тарасова
Специалист службы заботы об онкобольных
Кейт Миддлтон.
Фото Frank Augstein — WPA Pool/Getty Images
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В последние месяцы вокруг британской королевской семьи ходило много слухов. Весь интернет заполонили фейковые новости, конспирологические теории и изображения с явными следами фотошопа.

Кейт Миддлтон. У Кейт Миддлтон диагностировали рак

Однако правдивым оказалось самое громкое заявление: Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, сообщила, что борется с онкологическим заболеванием. Разобрались, что известно о состоянии жены принца Уильяма.

Болезнь Кейт Миддлтон

22 марта в Сети появилось обращение, в котором принцесса рассказала, что у нее диагностировали рак.

По словам Кейт, диагноз подтвердился тестами, проведенными после оперативного вмешательства, из-за которого она планово ложилась в больницу в январе этого года. Тип онкологического заболевания остался неназванным. Представитель королевской семьи также заявил, что о подробностях течения болезни сообщаться не будет. Принцесса поблагодарила за поддержку близких и выразила признание команде медиков, которые помогают ей бороться с недугом. Она также сообщила, что ждет возможности вернуться к работе, но сейчас вынуждена взять паузу в публичной деятельности — все силы нужно направить на выздоровление.

Кейт Миддлтон
Фото Suzanne Plunkett — WPA Pool/Getty Images

Мнение эксперта

Основной вопрос сейчас заключается в том, с каким именно видом рака борется сейчас Кейт. Без подробностей анамнеза очень сложно делать какие-либо выводы и прогнозы. Обычно люди не любят разглашать детали онкологического диагноза, связанного с органами ЖКТ, особенно такими, которых касается абдоминальная хирургия (относящаяся к брюшной полости или брюшной области). В публичное поле такие новости не хотят выпускать из-за того, что тема слишком интимная и деликатная.

С конца февраля Кейт Миддлтон проходит курс превентивной химиотерапии.

Эта формулировка означает, что пациенту сделали операцию по удалению опухоли, после которой в организме не было обнаружено метастаз. Однако, чтобы минимизировать возможность распространения злокачественных клеток, назначают химиотерапию.
Юлия Тарасова
Специалист службы заботы об онкобольных

Это делается для того, чтобы убить все частицы, которые могли остаться после удаления очага заболевания.

Кейт не сообщила, какая именно опухоль у нее обнаружена и какой орган оказался поражен заболеванием. Брюшная полость — это понятие растяжимое. В ней у человека расположены желудок, тонкая и толстая кишка, печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники и мочеточники.

Если говорить о самых частых видах рака у женщин в Великобритании, то можно упомянуть рак кишечника. Выживаемость пациентов с таким видом онкологического заболевания на ранних стадиях составляет 85-90%.
Юлия Тарасова
Специалист службы заботы об онкобольных
Британская пресса Кейт Миддлтон
Фото llustration by Mark Case/Getty Images

Где сейчас принцесса Уэльская

По сообщениям издания Mirror, 25 марта Кейт вместе с принцем Уильямом и тремя детьми отправились в свое поместье Анмер-Холл в Норфолке, чтобы провести там пасхальные каникулы.

Ранее пользователей Сети встревожила новость о том, что принцесса покинула Виндзорский дворец и уехала в неизвестном направлении. Последний раз на публике она официально появилась в конце 2023 года.

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