Какие купальники в тренде этим летом у российских спортсменок

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Успеть искупаться — обязательный пункт в списках дел на лето. Не важно, будет ли это море, река или бассейн на даче. Для торжественного ритуала просто необходим новый модный купальник. Российские спортсменки уже определились с выбором нарядов на лето-2023. Выбор девушек оценила дизайнер Аника Керимова.
Евгения выложила фотографии в минималистичном раздельном купальнике бледно-фисташкового цвета. Этим летом в тренде пастельные оттенки, и на светлой коже они смотрятся очень органично.
Желтый купальник от Dior выгодно подчеркивает загар. Это отличный комплект для отдыха у бассейна с коктейлем. А если вы хотите дополнить образ морскими акцентами, выбирайте такую же накидку-сеточку, что и у Евгении.
Фигуристка выбрала для отдыха в Дубае женственный черный раздельный купальник. Высокая посадка плавок визуально удлиняет ноги. Топ с ассиметричной лямкой подчеркивает красивый бюст Алины.
Елизавета на отдыхе надела комплект в бельевом стиле красивого изумрудного оттенка. Миниатюрные плавки-стринги декорированы мелкими стразами. Корсетное бюстье соблазнительно подчеркивает грудь и слегка утягивает талию.
Второй купальник фигуристка выбрала в игривой анималистичной расветке. Такой наряд выигрышно подчеркивает стройную фигуру спортсменки и раскрывает ее женственную натуру.
Весьма интересный вариант для отдыха на песчаном пляже. Акцентная роза на шее придает элегантности наряду. Оригинальные черные ленты вместо лифа аккуратно прикрывают грудь и подчеркивают подтянутый живот.
Еще один купальник Елизаветы привлекает полупрозрачными вставками и ассиметричными лямками. Это главные украшения комплекта. Высокие плавки на тонких завязках красиво обыгрывают стройные бедра.
Фигуристка продолжает менять трендовые купальники на отпуске. Блестящая ткань, лиф-бандо и высокая посадка плавок — все актуально в этом году.
Экстремально крошечный купальник может позволить себе только девушка с идеальной фигурой. Миниатюрные плавки удлиняют ноги и показывают рельефный пресс во всей красе.
Юлия решила соединить сразу две модные тенденции — монохромный лук и купальник с тонкой цепочкой. Спортсменка выбрала близкие оттенки зеленого, салатовый и травянистый, которые отлично подходят блондинкам с загорелой кожей. Тонкая длинная цепочка украшает зону декольте и талии.
Виктория отдала предпочтение тренду на слитные купальники с анималистичным принтом. Закрытая верхняя часть комплекта подчеркивает красивые плечи и подтянутые руки спортсменки.
Анастасия решила подчеркнуть фигуру женственным купальником с кольцами и завязками в темно-оранжевом цвете. Тонкие длинные ленты вокруг талии — модный прием последних летних сезонов.
Еще один наряд девушки — классический черный раздельный купальник с высокими плавками. Это стильный и практичный вариант для полуактивного отдыха.
Станислава также сделала выбор в пользу сложных завязок. Черный цвет красиво сочетается с длинными темными волосами спортсменки и загорелой кожей. Широкие треугольники лифа естественно поддерживают грудь.
Еще один способ сделать акцент на равномерном золотистом загаре — выбрать купальник на пару тонов темнее кожи. Станислава так и сделала с классическим комплектом. Акцентная деталь комплекта — перевернутые треугольники лифа.
Красный — один из самых трендовых цветов для купальников уже не один десяток лет. Александра также решила подчеркнуть осиную талию с помощью шнуровки. Ленты от лифа, завязанные на шее и спадающие сзади, визуально выравнивают спину и показывают красивую осанку.
Девушка с пышными формами аккуратно подчеркнула достоинства белоснежным раздельным комплектом с правильным лифом. Оттенок отлично смотрится на блондинках с загорелой кожей.
Варвара также выбрала трендовый купальник в кукольно-розовом оттенке с лифом-бандо. Накидка в виде сетки украсила бикини и создала оригинальный наряд для отдыха на берегу океана.
Также синхронистка собрала прекрасный бохо лук. Купальник темно-шоколадного цвета Варвара дополнила утонченной белой накидкой в богемной стилистике.
В отпуске спортсменка решила примерить на себя образ Барби, и это у нее получилось. Она выбрала слитный купальник розового цвета, который сейчас в топе трендов.
Для второго выхода Юля надела слитный купальник с глубоким вырезом классического черного цвета. Сзади создается впечатление, что на девушке только плавки, но спереди все очень сдержанно. Аккуратный пояс подчеркивает стройную талию.
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