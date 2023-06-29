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Сегодня, 08:00

Какие купальники в тренде этим летом у российских спортсменок

Аника Керимова
Дизайнер, стилист
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Проверка фактов

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Алина Загитова, Варвара Субботина и Юлия Ефимова
Фото Соцсети
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Успеть искупаться — обязательный пункт в списках дел на лето. Не важно, будет ли это море, река или бассейн на даче. Для торжественного ритуала просто необходим новый модный купальник. Российские спортсменки уже определились с выбором нарядов на лето-2023. Выбор девушек оценила дизайнер Аника Керимова.

Евгения Медведева

Евгения выложила фотографии в минималистичном раздельном купальнике бледно-фисташкового цвета. Этим летом в тренде пастельные оттенки, и на светлой коже они смотрятся очень органично.

Фигуристка Евгения Медведева
Фото Соцсети

Желтый купальник от Dior выгодно подчеркивает загар. Это отличный комплект для отдыха у бассейна с коктейлем. А если вы хотите дополнить образ морскими акцентами, выбирайте такую же накидку-сеточку, что и у Евгении.

Фигуристка Евгения Медведева
Фото Соцсети
Фигуристка Евгения Медведева
Фото Соцсети

Алина Загитова

Фигуристка выбрала для отдыха в Дубае женственный черный раздельный купальник. Высокая посадка плавок визуально удлиняет ноги. Топ с ассиметричной лямкой подчеркивает красивый бюст Алины.

Фигуристка Алина Загитова
Фото Соцсети

Елизавета Нугуманова

Елизавета на отдыхе надела комплект в бельевом стиле красивого изумрудного оттенка. Миниатюрные плавки-стринги декорированы мелкими стразами. Корсетное бюстье соблазнительно подчеркивает грудь и слегка утягивает талию.

Фигуристка Елизавета Нугуманова
Фото Соцсети

Второй купальник фигуристка выбрала в игривой анималистичной расветке. Такой наряд выигрышно подчеркивает стройную фигуру спортсменки и раскрывает ее женственную натуру.

Фигуристка Елизавета Нугуманова
Фото Соцсети

Елизавета Худайбердиева

Весьма интересный вариант для отдыха на песчаном пляже. Акцентная роза на шее придает элегантности наряду. Оригинальные черные ленты вместо лифа аккуратно прикрывают грудь и подчеркивают подтянутый живот.

Фигуристка Елизавета Худайбердиева
Фото Соцсети

Еще один купальник Елизаветы привлекает полупрозрачными вставками и ассиметричными лямками. Это главные украшения комплекта. Высокие плавки на тонких завязках красиво обыгрывают стройные бедра.

Фигуристка Елизавета Худайбердиева
Фото Соцсети
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Фигуристка продолжает менять трендовые купальники на отпуске. Блестящая ткань, лиф-бандо и высокая посадка плавок — все актуально в этом году.

Фигуристка Елизавета Худайбердиева
Фото Соцсети

Экстремально крошечный купальник может позволить себе только девушка с идеальной фигурой. Миниатюрные плавки удлиняют ноги и показывают рельефный пресс во всей красе.

Фигуристка Елизавета Худайбердиева
Фото Соцсети

Юлия Ефимова

Юлия решила соединить сразу две модные тенденции — монохромный лук и купальник с тонкой цепочкой. Спортсменка выбрала близкие оттенки зеленого, салатовый и травянистый, которые отлично подходят блондинкам с загорелой кожей. Тонкая длинная цепочка украшает зону декольте и талии.

Пловчиха Юлия Ефимова
Фото Соцсети

Виктория Синицына

Виктория отдала предпочтение тренду на слитные купальники с анималистичным принтом. Закрытая верхняя часть комплекта подчеркивает красивые плечи и подтянутые руки спортсменки.

Фигуристка Виктория Синицина
Фото Соцсети

Анастасия Скопцова

Анастасия решила подчеркнуть фигуру женственным купальником с кольцами и завязками в темно-оранжевом цвете. Тонкие длинные ленты вокруг талии — модный прием последних летних сезонов.

Фигуристка Анастасия Скопцова
Фото Соцсети

Еще один наряд девушки — классический черный раздельный купальник с высокими плавками. Это стильный и практичный вариант для полуактивного отдыха.

Фигуристка Анастасия Скопцова
Фото Соцсети

Станислава Константинова

Станислава также сделала выбор в пользу сложных завязок. Черный цвет красиво сочетается с длинными темными волосами спортсменки и загорелой кожей. Широкие треугольники лифа естественно поддерживают грудь.

Фигуристка Станислава Константинова
Фото Соцсети

Еще один способ сделать акцент на равномерном золотистом загаре — выбрать купальник на пару тонов темнее кожи. Станислава так и сделала с классическим комплектом. Акцентная деталь комплекта — перевернутые треугольники лифа.

Фигуристка Станислава Константинова
Фото Соцсети
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Александра Бойкова

Красный — один из самых трендовых цветов для купальников уже не один десяток лет. Александра также решила подчеркнуть осиную талию с помощью шнуровки. Ленты от лифа, завязанные на шее и спадающие сзади, визуально выравнивают спину и показывают красивую осанку.

Фигуристка Александра Бойкова
Фото Соцсети

Варвара Субботина

Девушка с пышными формами аккуратно подчеркнула достоинства белоснежным раздельным комплектом с правильным лифом. Оттенок отлично смотрится на блондинках с загорелой кожей.

Синхронистка Варвара Субботина
Фото Соцсети

Варвара также выбрала трендовый купальник в кукольно-розовом оттенке с лифом-бандо. Накидка в виде сетки украсила бикини и создала оригинальный наряд для отдыха на берегу океана.

Синхронистка Варвара Субботина
Фото Соцсети

Также синхронистка собрала прекрасный бохо лук. Купальник темно-шоколадного цвета Варвара дополнила утонченной белой накидкой в богемной стилистике.

Синхронистка Варвара Субботина
Фото Соцсети

Юлия Канакина

В отпуске спортсменка решила примерить на себя образ Барби, и это у нее получилось. Она выбрала слитный купальник розового цвета, который сейчас в топе трендов.

Скелетонистка Юлия Канакина
Фото Соцсети

Для второго выхода Юля надела слитный купальник с глубоким вырезом классического черного цвета. Сзади создается впечатление, что на девушке только плавки, но спереди все очень сдержанно. Аккуратный пояс подчеркивает стройную талию.

Скелетонистка Юлия Канакина
Фото Соцсети

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