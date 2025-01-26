Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Статьи
Кто из голливудских актеров имеет русские и славянские корни
Жизнь и общество

Сегодня, 10:00

4 мин.

Русские в Голливуде: 12 известных актеров со славянскими корнями

Мария Задорожная
Автор
Фото Global Look Press
Леонардо Ди Каприо с бабушкой
Фото Личный аккаунт Леонардо Ди Каприо, соцсети
Памела Андерсон
Фото Kevin Winter, Getty Images
Харрисон Форд
Фото Jorg Carstensen, dpa, Global Look Press
Дианна Агрон
Фото Dia Dipasupil, Getty Images
Вайнона Райдер.
Фото KPA, Global Look Press
Мишель Трахтенберг
Фото Личный аккаунт Мишель Трахтенберг, соцсети
Хелен Миррен
Фото Kate Green, Getty Images for Warner Bros.
Стивен Спилберг
Фото Andreas Rentz, Getty Images
Гвинет Пэлтроу
Фото Matt Petit, Zuma, Global Look Press
Сильвестр Сталлоне
Фото Arnie Sachs, imago-images, Global Look Press
1/11
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Оказывается, немало голливудских звезд связаны с Россией. При этом некоторые знаменитости гордятся своим происхождением и даже знают русский язык. Рассказываем, кто из актеров Голливуда имеет славянские корни.

В&nbsp;ожидании чуда: кто из&nbsp;звезд станет родителями в&nbsp;2025 году. В ожидании чуда: какие звезды станут родителями в 2025 году

Леонардо Ди Каприо

Один из самых успешных актеров Голливуда обладает смешанными корнями. Его отец итальяно-немецкого происхождения, мать — наполовину немка, наполовину русская. А вот бабушка актера Елена Смирнова родилась в дореволюционной России. Ее родители переехали в Германию, а в начале 50-х годов — в США.

Леонардо Ди Каприо с бабушкой
Фото Личный аккаунт Леонардо Ди Каприо, соцсети
Леонардо ДиКаприо&nbsp;&mdash; 50: 10 главных фильмов в&nbsp;карьере оскароносного актера. Леонардо Ди Каприо — 50: 10 главных фильмов в карьере оскароносного актера

Памела Андерсон

Русские корни главному секс-символу Голливуда Памеле Андерсон достались от матери. Известно, что прабабушка знаменитости жила в России, откуда переехала в Голландию, а затем в Канаду.

Памела Андерсон
Фото Kevin Winter, Getty Images
Памела Андерсон в &laquo;Спасателях Малибу&raquo; (1992 год) и&nbsp;в&nbsp;2023 году. Как изменилась секс-символ 90-х Памела Андерсон

Харрисон Форд

Харрисон Форд, известный по саге «Звездные войны» и фильмам об Индиане Джонсе, тоже имеет русские корни. Его бабушка эмигрировала из Минска в 1907 году, когда город еще входил в состав Российской империи.

Харрисон Форд
Фото Jorg Carstensen, dpa, Global Look Press

Дианна Агрон

Американская актриса Дианна Агрон, известная многим по сериалу «Хор», имеет русское происхождение. Настоящая фамилия отца звезды — Агронский. Он эмигрировал в США в 1990-х годах и сменил фамилию на более привычную для американского уха.

Дианна Агрон
Фото Dia Dipasupil, Getty Images

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер — урожденная Вайнона Лаура Хоровитц. Но даже эта фамилия не совсем верная. На самом деле актрису должны звать Вайноной Томчиной. Ее отец — потомок еврейских эмигрантов из Российской империи. Когда семья ее отца сбежала из России, американские эмиграционные службы перепутали их фамилию с фамилией других беженцев. Получилось, что из Российской империи они уехали Томчиными, а в Америку въехали Хоровитцами. А сценическую фамилию Райдер актриса выбрала в честь любимого джазового музыканта своего отца.

Вайнона Райдер.
Фото KPA, Global Look Press
Актеры, которые удачно вернулись после перерыва: список. 8 актеров, которые удачно вернулись на экраны после перерыва

Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг многие знают по роли стервозной Джорджины Спаркс из сериала «Сплетница». Известно, что актриса родилась в Нью-Йорке, однако и у нее есть русские корни. Родители Мишель — немец Майкл и русская Светлана, которая в прошлом работала актрисой кукольного театра.

Мишель Трахтенберг
Фото Личный аккаунт Мишель Трахтенберг, соцсети

Хелен Миррен

Мало кто знает, но настоящее имя Хелен Миррен — Елена Миронова. Оскароносная актриса родилась в Лондоне, в семье русского эмигранта Василия Миронова. Дед по отцу знаменитости — Петр Васильевич Миронов во время революции 1917 года находился в Лондоне. Он занимался закупками оружия для русского правительства и остался жить с семьей в Англии.

Хелен Миррен
Фото Kate Green, Getty Images for Warner Bros.

Стивен Спилберг

Знаменитый режиссер Стивен Спилберг тоже может похвастаться русскими корнями. Но еще в биографии культового режиссера есть интересный нюанс — он дальний родственник Бориса Пастернака. Муж его сестры Сью — родственник знаменитого русского поэта. Спилберг однажды признался, что вырос в доме с русским языком. Его дедушка и бабушка со стороны отца эмигрировали в Америку из Российской империи в 1906 году.

Стивен Спилберг
Фото Andreas Rentz, Getty Images

Гвинет Пэлтроу

Знаменитая актриса Гвинет Пэлтроу имеет белорусско-еврейское происхождение. Ее прадед Хирш Палтрович — раввин из белорусского города Новогрудок. Семья актрисы происходит из старинной раввинской династии. Отец актрисы позже немного сократил фамилию, изменив ее на Пэлтроу.

Гвинет Пэлтроу
Фото Matt Petit, Zuma, Global Look Press

Сильвестр Сталлоне

Герой боевиков Сильвестр Сталлоне ни раз в своих фильмах дрался с «плохими русскими». На деле у самого актера есть славянские корни. Отец Сильвестра приехал в США из Сицилии, а мать родилась в Одессе в еврейской семье. Прабабушку звезды зовут Роза Рабинович, она вышла замуж за Чарльза Лейбовича, который работал представителем компании «Зингер». Эмигрировала семья в США в 1888 году и стала носить фамилию Лейбофиш.

Сильвестр Сталлоне
Фото Arnie Sachs, imago-images, Global Look Press
Звезды, которых выгнали из&nbsp;школ и&nbsp;университетов. 8 звезд, которых выгнали из школ и университетов

1
Новости холдинга
Спортдиректор «Спартака» объявил, какого игрока «МанСити» он хочет купить. Трансферные слухи РПЛ
В Москве обновили правила пользования метро
Осимхен ударил журналиста у ночного клуба в Турции
Следователи установили местонахождение актера Смольянинова
На СВО погиб вратарь гандбольной команды Кожевников
В Казахстане объявили в розыск оскорбившую русскоязычную жительницу блогера
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже