Ни дня без уборки: 6 зарубежных звезд, помешанных на чистоте

Сегодня, 07:00
Когда мы смотрим на голливудских звезд на красной ковровой дорожке, даже не возникает мысли, что кто-то из них любит мыть полы и убираться дома. Трудно представить звезду футбола или подиума со шваброй в руках. Однако есть знаменитости, которые предпочитают самостоятельно содержать жилище в чистоте, и даже помешаны на порядке.
Рассказываем, кто из зарубежных звезд любит чистоту и порядок в доме.
Хотя Ким постоянно работает, порядок в доме звезда поддерживает самостоятельно. Она отказалась от услуг уборщиц, потому что не любит пускать посторонних людей в личное пространство. Несмотря на образ светской львицы, Ким обожает монотонную работу, поэтому обычная уборка и готовка нравятся ей. Во время пандемии звезда сама выполняла все домашние заботы: готовила, стирала, убиралась и занималась воспитанием четверых детей.
Ее сестра, Хлои, не так категорична в плане уборки. Три раза в неделю к ней приходит горничная и наводит порядок. Однако полотенца и постельное белье звезда стирает самостоятельно: простыни — каждые два дня, а полотенца отбеливает после каждого использования. Кроме того, Хлои раз в неделю собственными руками проводит генеральную уборку ванной комнаты, так как не может находиться там, если ванна не блестит от чистоты.
Звезда «Железного человека» ненавидит беспорядок и придерживается концепции велнеса — здорового образа жизни и отказа от вредных привычек с целью продления молодости. Даже в сети магазинов ее косметики выделены специальные места для экологически чистых средств. Но особенно актриса не любит оставлять грязную посуду в раковине. Она не может уснуть, пока не помоет ее.
В фитнес-клубе Пэлтроу принимает душ только после того, как душевую кабину тщательно высушат. Кроме того, она не притрагивается к общим средствам личной гигиены, например, туалетной бумаге. Все из-за того, что звезда патологически боится микробов.
Для актрисы Камерон Диаз уборка — это особый вид отдыха. Каждый день актриса проходится с пылесосом по всему дому или хотя бы по паре комнат. Для нее протирание пыли, складывание вещей — это способ избавиться от гнетущих мыслей.
Однако такая любовь к чистоте скрывает некоторое маниакальное расстройство актрисы. Камерон долгое время страдала от сильного акне, поэтому в погоне за чистой кожи часто меняла наволочки, прикасалась к лицу только через салфетки, а двери открывала локтем. Со временем это переросло в постоянное желание наводить порядки дома.
Удивительно, но такие привычки помогли звезде избавиться от высыпаний. А после рождения ребенка Камерон и вовсе превратилась в образцовую хозяйку: она сама готовит, наводит порядки в доме, следит за дочерью и ухаживает за садом.
Звезда мирового футбола Дэвид Бэкхем не доверяет уборку дома профессионалам. Часто после работы горничных он самостоятельно перемывает дом заново. Примечательно, что идеальный порядок спортсмен оставляет после себя и в гостиничных номерах.
Но особое удовольствие футболисту приносит сортировка содержимого холодильника. В особняке Бэкхемов три холодильника — для фруктов, для продуктов и для напитков. Дэвид сам следит за тем, чтобы все было сложено симметрично. Если какая-то упаковка окажется не на своем месте, Дэвид выбрасывает ее.
Актриса Кортни Кокс, как и ее персонаж Моника Геллер в сериале «Друзья», помешана на чистоте. Во время съемок популярного проекта гримерка актрисы вызывала восхищение: в ней всегда было чисто, а вещи аккуратно сложены по местам. Иногда актриса умудрялась убирать гримерки коллег.
Дома Кокс часто моет окна, а в гостях всегда раскладывает вещи по местам, а журналы по стопкам.
Уборку дома оскароносная актриса Николь Кидман все же доверяет профессионалам. Трудно самостоятельно поддерживать чистоту, если с тобой живет четверо детей и несколько домашних питомцев, среди которых есть кролики.
А вот стиркой актриса занимается сама. Вращение барабана стиральной машины, забрасывание капсул для стирки и постиранная одежда приносят ей удовольствие, и даже гипнотизируют. Своих младших дочерей звезда также старается приучать к ведению быта и поддержанию чистоты в доме.