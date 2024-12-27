12 самых громких звездных разводов 2024

Популярность и деньги вовсе не залог счастливого брака. Это утверждение доказывают многочисленные разводы, многие из которых потрясли мировую общественность своей неожиданностью. В этой статье рассказываем о 12 расставаниях, которые в 2024 году пережили российские и зарубежные звезды.

Shaman и Елена Мартынова

О разводе певец, настоящее имя которого — Ярослав Дронов, заявил в своем Telegram-канале: выложил фотографию свидетельства о расторжении брака. По его словам, причиной расставания стал плотный график, который не оставлял времени на общение с женой. Дронов состоял в браке с Мартыновой с 2017 года. После публичного заявления певец столкнулся с критикой, ведь он позиционирует себя как поборника традиционных ценностей. Многие поклонники недоумевают, как в консервативные взгляды, которые транслирует Дронов, вписывается развод.

Фото Личный аккаунт Елены Мартыновой, соцсети

Алсу и Ян Абрамов

По слухам, поводом расставания пары, которая прожила в браке 18 лет и имеет трех совместных детей, стали многочисленные измены Абрамова. Сама певица в интервью с прессой намекала, что последней каплей стал роман мужа с Анастасией Решетовой — бывшей подругой рэпера Тимати. В одном из интервью Алсу призналась, что привыкать к самостоятельной жизни ей непросто: «Так сложилось, что до замужества я была под опекой своего отца, потом, во время брака, — под опекой своего мужа. Я на 100% самостоятельной никогда и не была. Для меня было очень трудно перевернуть эту страницу и встать на новый путь... Трудный шаг, на который я все-таки решилась».

Фото Анатолий Ломохов, Global Look Press

Нюша и Игорь Сивов

Хотя слухи о разладе между супругами ходили еще в прошлом году, развод состоялся только 15 августа 2024 года — в день, когда певица отпраздновала свой 34-й день рождения. Причиной развода стали многочисленные измены мужчины. Камнем преткновения в бракоразводном процессе стал вопрос, где будут жить дети звездной пары, но в конце концов супругам удалось достигнуть компромисса. Сейчас пятилетняя Серафима-Симба и двухлетний Саффрон живут с отцом в Дубае.

Фото Личный аккаунт Нюши, соцсети

Валерия и Артем Чекалины

Череду звездных разводов пополнила новость о расставании блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Они были женаты почти 12 лет, у пары родилось трое детей. Брак дал первую трещину, когда в марте 2023 года в отношении Валерии было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. 15 августа следующего года Чекалина заявила о расставании с мужем. Интернет-пользователи выдвинули версию, что развод был оформлен в целях избежать ответственности перед законом.

Фото Личный аккаунт Лерчек, соцсети

На слухи Чекалина отреагировала довольно резко: «Могу лишь опровергнуть слухи по поводу фиктивности развода в целях «схем» и прочего бреда. Ау! Ребята, это наша семья. И так бы мы никогда не шутили! Просто попробуйте хоть иногда поставить себя на наше место», — написала блогер у себя в соцсетях.

Полина и Эдуард Киценко

Шоком для поклонников стал развод бизнесвумен и светской львицы Полины Киценко. С мужем, бывшим президентом компании Podium Market Эдуардом Киценко, они прожили в браке 24 года, женщина родила от него сына и дочь.

Полина Киценко с сыном и дочерью. Фото Личный аккаунт Полины Киценко, соцсети

Грустной новостью Киценко поделилась в соцсетях: «Прошлый год, несомненно, оставил значительный след в моей жизни... После более чем двух десятилетий совместного пути я и мой муж Эдуард Киценко пришли к взаимному решению о том, чтобы разойтись, и уже развелись», — написала она. Причиной развода Киценко называет утрату близких отношений с мужем. По ее словам, каждый из них «жил своей жизнью» на протяжении уже долгого времени, развод только «поставил финальную точку».

Андрей Максимов и София Сливина

Звезда сериалов «Пингвины моей мамы», «Фишер» и «Слово пацана» Андрей Максимов развелся с женой Софией Сливиной после четырех с половиной лет брака. Об этом он сообщил на странице в соцсетях: «Дорогие друзья и товарищи. Мы с Соней приняли решение разойтись. Мы остаемся в прекрасных отношениях и умираем от любви к нашему сыну. Обнимаем», — заявил Максимов. Причина расставания не уточняется, но ходят слухи, что свою роль сыграла большая разница в возрасте: Сливина на 10 лет старше Максимова.

Фото Личный аккаунт Андрея Максимова, соцсети

Анна Седокова и Янис Тимма

Слухи о семейном разладе появились давно. Еще летом Седокова стала выкладывать в Сеть провокационные фото. В октябре стало известно, что Анна все-таки подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой. Для певицы это был третий брак. Через неделю после развода, в ночь с 16 на 17 декабря (16 декабря у Седоковой был день рождения), Яниса Тимму нашли мертвым в отеле. В Москву он прилетел из США, чтобы просить прощения у бывшей супруги, но так и не сумел добиться примирения. Основная версия следствия — самоубийство. Баскетболисту на момент смерти было 32 года.

Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Татьяна Ким и Владислав Бакальчук

В 2021 году Forbes поставил Татьяну и Владислава Бакальчуков на первое место среди самых богатых семей России. По данным издания, их имущество оценивалось в 13,1 млрд долларов. Поэтому и дележ совместно нажитого прошел отнюдь не мирно и закончился перестрелкой у офиса компании в самом центре Москвы.

Фото Владислав Бакальчук, Telegram

Владислав придерживался мнения, что его супругу обманом принудили к слиянию маркетплейса Wildberries с компанией Russ, и называл это рейдерским захватом. Татьяна призывала бывшего мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х». Сейчас страсти поутихли. Татьяна взяла девичью фамилию, доброжелатели отмечают, что с момента развода она похудела, похорошела и начала более стильно одеваться.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

Для Сергея Шнурова развод с Ольгой Абрамовой стал уже четвертым в «карьере». 51-летний Шнуров и 33-летняя Абрамова были женаты с 2018 года, в браке родилось двое детей 2021 и 2022 года рождения. По словам адвоката, споров об имуществе и детях между бывшими супругами не было. Ни Абрамова, ни Шнуров на заседании не присутствовали.

Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Натали Портман и Бенжамен Мильпье

Брак актрисы Натали Портман и артиста балета Бенжамена Мильпье продлился 11 лет. За это время родилось двое детей — сын Алеф Мильпье-Портман и дочь Амалия Мильпье-Портман. Инсайдеры рассказали, что супруги до последнего держались вместе на публике и не рассказывали о размолвке, чтобы не травмировать своих детей. Возможной причиной развода называют многочисленные измены со стороны Бенжамена Мильпье.

Фото Clemens Bilan, Getty Images

Шеннен Доэрти и Курт Исвариенко

Еще одна печальная история в этом рейтинге — развод актрисы Шеннен Доэрти. Она прославилась в 90-е ролями Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз 90210» и Прю Холливелл в сериале «Зачарованные». В 2011 Доэрти вышла замуж за фотографа Курта Исвариенко, но брак оказался несчастливым. Друзья Шеннен рассказали прессе, что Исвариенко изменял жене даже после того, как в 2015 году у нее обнаружили рак. Документы о разводе Доэрти подписала в июле 2024, за считаные часы до своей смерти.

Фото D. Long, Zuma, Global Look Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Впервые звездная пара сошлась еще в 2001 году и даже хотела пожениться, но тогда отношения закончились расставанием. В 2021 Джей Ло и Аффлек шокировали поклонников своим неожиданным воссоединением. В 2022 году они отметили шикарную свадьбу. Однако счастье молодоженов было недолгим. Слухи о том, что у пары проблемы в браке, появились в мае 2024-го, а уже 20 августа в материалах Высшего суда Лос-Анджелеса появилась информация, что Дженнифер Лопес подала на развод. Среди причин размолвки называют разное отношение к вниманию поклонников. Лопес стремилась сделать отношения более публичными, а Аффлек хотел оградить семью от внимания прессы.

Фото Phillip Faraone, Getty Images

Интересно, что, согласно многочисленным источникам, пара не заключала брачный договор. Это означает, что все, что они заработали за два года брака, — совместная собственность. Бывшим супругам предстоит поделить между собой огромную сумму.