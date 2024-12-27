12 самых громких звездных разводов 2024

Популярность и деньги вовсе не залог счастливого брака. Это утверждение доказывают многочисленные разводы, многие из которых потрясли мировую общественность своей неожиданностью. В этой статье рассказываем о 12 расставаниях, которые в 2024 году пережили российские и зарубежные звезды.
О разводе певец, настоящее имя которого — Ярослав Дронов, заявил в своем Telegram-канале: выложил фотографию свидетельства о расторжении брака. По его словам, причиной расставания стал плотный график, который не оставлял времени на общение с женой. Дронов состоял в браке с Мартыновой с 2017 года. После публичного заявления певец столкнулся с критикой, ведь он позиционирует себя как поборника традиционных ценностей. Многие поклонники недоумевают, как в консервативные взгляды, которые транслирует Дронов, вписывается развод.
По слухам, поводом расставания пары, которая прожила в браке 18 лет и имеет трех совместных детей, стали многочисленные измены Абрамова. Сама певица в интервью с прессой намекала, что последней каплей стал роман мужа с Анастасией Решетовой — бывшей подругой рэпера Тимати. В одном из интервью Алсу призналась, что привыкать к самостоятельной жизни ей непросто: «Так сложилось, что до замужества я была под опекой своего отца, потом, во время брака, — под опекой своего мужа. Я на 100% самостоятельной никогда и не была. Для меня было очень трудно перевернуть эту страницу и встать на новый путь... Трудный шаг, на который я все-таки решилась».
Хотя слухи о разладе между супругами ходили еще в прошлом году, развод состоялся только 15 августа 2024 года — в день, когда певица отпраздновала свой 34-й день рождения. Причиной развода стали многочисленные измены мужчины. Камнем преткновения в бракоразводном процессе стал вопрос, где будут жить дети звездной пары, но в конце концов супругам удалось достигнуть компромисса. Сейчас пятилетняя Серафима-Симба и двухлетний Саффрон живут с отцом в Дубае.
Череду звездных разводов пополнила новость о расставании блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Они были женаты почти 12 лет, у пары родилось трое детей. Брак дал первую трещину, когда в марте 2023 года в отношении Валерии было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. 15 августа следующего года Чекалина заявила о расставании с мужем. Интернет-пользователи выдвинули версию, что развод был оформлен в целях избежать ответственности перед законом.
На слухи Чекалина отреагировала довольно резко: «Могу лишь опровергнуть слухи по поводу фиктивности развода в целях «схем» и прочего бреда. Ау! Ребята, это наша семья. И так бы мы никогда не шутили! Просто попробуйте хоть иногда поставить себя на наше место», — написала блогер у себя в соцсетях.
Шоком для поклонников стал развод бизнесвумен и светской львицы Полины Киценко. С мужем, бывшим президентом компании Podium Market Эдуардом Киценко, они прожили в браке 24 года, женщина родила от него сына и дочь.
Грустной новостью Киценко поделилась в соцсетях: «Прошлый год, несомненно, оставил значительный след в моей жизни... После более чем двух десятилетий совместного пути я и мой муж Эдуард Киценко пришли к взаимному решению о том, чтобы разойтись, и уже развелись», — написала она. Причиной развода Киценко называет утрату близких отношений с мужем. По ее словам, каждый из них «жил своей жизнью» на протяжении уже долгого времени, развод только «поставил финальную точку».
Звезда сериалов «Пингвины моей мамы», «Фишер» и «Слово пацана» Андрей Максимов развелся с женой Софией Сливиной после четырех с половиной лет брака. Об этом он сообщил на странице в соцсетях: «Дорогие друзья и товарищи. Мы с Соней приняли решение разойтись. Мы остаемся в прекрасных отношениях и умираем от любви к нашему сыну. Обнимаем», — заявил Максимов. Причина расставания не уточняется, но ходят слухи, что свою роль сыграла большая разница в возрасте: Сливина на 10 лет старше Максимова.
Слухи о семейном разладе появились давно. Еще летом Седокова стала выкладывать в Сеть провокационные фото. В октябре стало известно, что Анна все-таки подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой. Для певицы это был третий брак. Через неделю после развода, в ночь с 16 на 17 декабря (16 декабря у Седоковой был день рождения), Яниса Тимму нашли мертвым в отеле. В Москву он прилетел из США, чтобы просить прощения у бывшей супруги, но так и не сумел добиться примирения. Основная версия следствия — самоубийство. Баскетболисту на момент смерти было 32 года.
В 2021 году Forbes поставил Татьяну и Владислава Бакальчуков на первое место среди самых богатых семей России. По данным издания, их имущество оценивалось в 13,1 млрд долларов. Поэтому и дележ совместно нажитого прошел отнюдь не мирно и закончился перестрелкой у офиса компании в самом центре Москвы.
Владислав придерживался мнения, что его супругу обманом принудили к слиянию маркетплейса Wildberries с компанией Russ, и называл это рейдерским захватом. Татьяна призывала бывшего мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х». Сейчас страсти поутихли. Татьяна взяла девичью фамилию, доброжелатели отмечают, что с момента развода она похудела, похорошела и начала более стильно одеваться.
Для Сергея Шнурова развод с Ольгой Абрамовой стал уже четвертым в «карьере». 51-летний Шнуров и 33-летняя Абрамова были женаты с 2018 года, в браке родилось двое детей 2021 и 2022 года рождения. По словам адвоката, споров об имуществе и детях между бывшими супругами не было. Ни Абрамова, ни Шнуров на заседании не присутствовали.
Брак актрисы Натали Портман и артиста балета Бенжамена Мильпье продлился 11 лет. За это время родилось двое детей — сын Алеф Мильпье-Портман и дочь Амалия Мильпье-Портман. Инсайдеры рассказали, что супруги до последнего держались вместе на публике и не рассказывали о размолвке, чтобы не травмировать своих детей. Возможной причиной развода называют многочисленные измены со стороны Бенжамена Мильпье.
Еще одна печальная история в этом рейтинге — развод актрисы Шеннен Доэрти. Она прославилась в 90-е ролями Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз 90210» и Прю Холливелл в сериале «Зачарованные». В 2011 Доэрти вышла замуж за фотографа Курта Исвариенко, но брак оказался несчастливым. Друзья Шеннен рассказали прессе, что Исвариенко изменял жене даже после того, как в 2015 году у нее обнаружили рак. Документы о разводе Доэрти подписала в июле 2024, за считаные часы до своей смерти.
Впервые звездная пара сошлась еще в 2001 году и даже хотела пожениться, но тогда отношения закончились расставанием. В 2021 Джей Ло и Аффлек шокировали поклонников своим неожиданным воссоединением. В 2022 году они отметили шикарную свадьбу. Однако счастье молодоженов было недолгим. Слухи о том, что у пары проблемы в браке, появились в мае 2024-го, а уже 20 августа в материалах Высшего суда Лос-Анджелеса появилась информация, что Дженнифер Лопес подала на развод. Среди причин размолвки называют разное отношение к вниманию поклонников. Лопес стремилась сделать отношения более публичными, а Аффлек хотел оградить семью от внимания прессы.
Интересно, что, согласно многочисленным источникам, пара не заключала брачный договор. Это означает, что все, что они заработали за два года брака, — совместная собственность. Бывшим супругам предстоит поделить между собой огромную сумму.