КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество

Сегодня, 10:00

5 знаменитостей, которые заметно похудели

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Наталия Ивановская
Сценарист
Актриса Шарлиз Терон
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Некоторые звезды изменились так сильно, что их сложно узнать.

Научиться фехтовать, кататься на лошади или управлять катером — на что только ни идут актеры ради заветной роли. Но иногда съемки в кино требуют не только обретения новых навыков, но и трансформации внешности.

Сценарист Наталия Ивановская рассказывает о пяти знаменитостях, которым удалось не только набрать вес, но и успешно его сбросить.

Ребел Уилсон

Австралийская актриса Ребел Уилсон никогда не стеснялась своей фигуры. В «Идеальном голосе» Джейсона Мура и «Отпетых мошенницах» Криса Эддисона полнота — это ее фишка, источник харизмы ее героинь. Но в 2020 году актриса задумалась о здоровье и поставила амбициозную цель — похудеть до 75 кг.

Актриса Ребел Уилсон
Фото Global Look Press
«В прошлогодней комедии «Выпускной класс» Алекса Хардкасла девушку уже не узнать: на экране зрители увидели Уилсон стройной и похорошевшей. Ребел провела внушительную работу над собой: ей удалось сбросить целых 30 кило!»
Наталия Ивановская
Сценарист

Рене Зеллвегер

Американская актриса, лауреат двух премий «Оскар» Рене Зеллвегер всегда считала себя склонной к полноте. Несмотря на это, она не побоялась набрать лишних 10 кило ради знаковой роли в «Дневнике Бриджит Джонс». Спустя всего полгода после окончания съемок Рене вернула прежнюю форму и покорила сердца зрителей в открытом платье на церемонии премии «Золотой глобус».

Однако успех первой части подготовил для нее новые испытания: для съемок второго фильма ей нужно было набрать уже 15 кило — и Рене справилась.

Актриса Рене Зеллвегер
Фото Global Look Press
«Недоброжелатели утверждали, что такие манипуляции с весом не проходят бесследно. И Рене снова сделала невозможное и похудела без ущерба для здоровья. Залог ее успеха — низкоуглеводная диета, физические нагрузки в спортзале и питание маленькими порциями.»
Наталия Ивановская
Сценарист
Кристен Стюарт. Как изменилась Кристен Стюарт? От замкнутой девушки-подростка до культовой принцессы

Шарлиз Терон

Американской актрисе Шарлиз Терон пришлось дважды набирать вес ради ролей в кино. Для съемок в драме «Монстр» она набрала 13 кило. Все было не зря: за эту роль актриса получила «Оскар». Похудеть получилось быстро: пять дней голодания на воде, затем малокалорийная диета и упражнения. Через месяц актриса была в снова в форме. Возможно, поэтому спустя 15 лет Терон опять решилась на набор веса для роли в фильме «Талли».

Актриса Шарлиз Терон
Фото Global Look Press
«Актриса позволяла себе есть все, а для ускорения процесса даже оставляла еду рядом с собой на ночь. Однако похудеть так же легко, как в первый раз, не получилось. Сказался возраст: обмен веществ уже не был таким быстрым. Полтора года потребовалось актрисе, чтобы вернуться в форму, но она это сделала.»
Наталия Ивановская
Сценарист
Шарлиз Терон и&nbsp;Кристен Стюарт. Голливудские звезды, которые стали лучшими друзьями

Саша Бортич

Для съемок в фильме «Я худею» российская актриса Саша Бортич набрала 20 кило за полтора месяца. Причем по условиям контракта она должна была еще и похудеть вместе со своей героиней Аней прямо во время съемок, а в случае неудачи с похудением ей грозил крупный штраф.

Актриса Саша Бортич
Фото Global Look Press
«Силовые тренировки шесть раз в неделю, кардионагрузки, снижение количества калорий до 1200 в сутки сделали свое дело. Уже к концу фильма актриса выглядела прекрасно.»
Наталия Ивановская
Сценарист
Меган Фокс. Как изменилась Меган Фокс со съемок «Трансформеров»

Мелисса Маккарти

Несмотря на пышные формы, американской актрисе Мелиссе Маккарти удалось достичь успеха на голливудском олимпе. Обаяние и талант сделали свое дело: актриса дважды получила премию «Эмми» и была номинирована на «Оскар». «Девичник в Вегасе», «Поймай толстуху, если сможешь», «Копы в юбках» — далеко не полный список успешных фильмов с ее участием. Актриса не обращала внимания на мнение окружающих, но для своего здоровья приняла решение похудеть.

Актриса Мелисса Маккарти
Фото Global Look Press
«Низкокалорийная диета с высоким содержанием белка помогла Маккарти потерять 20 кило. В 2020 году в фильме «Искусственный интеллект» Маккарти уже значительно похудела.»
Наталия Ивановская
Сценарист
Селена Гомез. 5 звезд, которые набрали лишний вес

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мотивация
2
Обсудить
Читайте также
Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары Naked Attraction
Четыре человека погибли в результате ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье
Юрист предупредил о штрафах за нарушения при жарке шашлыка
Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Ждем седьмой матч
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
В СКА поменяли тренеров
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
Гуськов: итоги сезона МХЛ, победа «Чайки», планы лиги
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
«Ак Барс» цепляется за последний шанс
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Панин остается в Уфе
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

5 звезд, которые набрали лишний вес