5 знаменитостей, которые заметно похудели

Некоторые звезды изменились так сильно, что их сложно узнать.

Научиться фехтовать, кататься на лошади или управлять катером — на что только ни идут актеры ради заветной роли. Но иногда съемки в кино требуют не только обретения новых навыков, но и трансформации внешности.

Сценарист Наталия Ивановская рассказывает о пяти знаменитостях, которым удалось не только набрать вес, но и успешно его сбросить.

Ребел Уилсон

Австралийская актриса Ребел Уилсон никогда не стеснялась своей фигуры. В «Идеальном голосе» Джейсона Мура и «Отпетых мошенницах» Криса Эддисона полнота — это ее фишка, источник харизмы ее героинь. Но в 2020 году актриса задумалась о здоровье и поставила амбициозную цель — похудеть до 75 кг.

Фото Global Look Press

Рене Зеллвегер

Американская актриса, лауреат двух премий «Оскар» Рене Зеллвегер всегда считала себя склонной к полноте. Несмотря на это, она не побоялась набрать лишних 10 кило ради знаковой роли в «Дневнике Бриджит Джонс». Спустя всего полгода после окончания съемок Рене вернула прежнюю форму и покорила сердца зрителей в открытом платье на церемонии премии «Золотой глобус».

Однако успех первой части подготовил для нее новые испытания: для съемок второго фильма ей нужно было набрать уже 15 кило — и Рене справилась.

Фото Global Look Press

Шарлиз Терон

Американской актрисе Шарлиз Терон пришлось дважды набирать вес ради ролей в кино. Для съемок в драме «Монстр» она набрала 13 кило. Все было не зря: за эту роль актриса получила «Оскар». Похудеть получилось быстро: пять дней голодания на воде, затем малокалорийная диета и упражнения. Через месяц актриса была в снова в форме. Возможно, поэтому спустя 15 лет Терон опять решилась на набор веса для роли в фильме «Талли».

Фото Global Look Press

Саша Бортич

Для съемок в фильме «Я худею» российская актриса Саша Бортич набрала 20 кило за полтора месяца. Причем по условиям контракта она должна была еще и похудеть вместе со своей героиней Аней прямо во время съемок, а в случае неудачи с похудением ей грозил крупный штраф.

Фото Global Look Press

Мелисса Маккарти

Несмотря на пышные формы, американской актрисе Мелиссе Маккарти удалось достичь успеха на голливудском олимпе. Обаяние и талант сделали свое дело: актриса дважды получила премию «Эмми» и была номинирована на «Оскар». «Девичник в Вегасе», «Поймай толстуху, если сможешь», «Копы в юбках» — далеко не полный список успешных фильмов с ее участием. Актриса не обращала внимания на мнение окружающих, но для своего здоровья приняла решение похудеть.

Фото Global Look Press

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