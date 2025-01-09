Какие звезды пострадали от пожаров в Лос-Анджелесе

В Калифорнии продолжают бушевать масштабные лесные пожары, которые унесли жизни по меньшей мере пяти человек. Сгорело огромное количество элитной недвижимости, в том числе голливудских звезд. Рассказываем о причинах бедствия и о знаменитостях, которых оно коснулось.

Что случилось в Лос-Анджелесе

7 января начались природные пожары в США. Их причиной стали изменения климата. В округе Лос-Анджелес службы зафиксировали три пожара. Так, очаги возгораний обнаружили в пригороде Пасадены, долине Сан-Фернандо и прибрежном районе Пасифик-Палисейдс. Последний выгорел полностью буквально за пару дней. Los Angeles Times уже окрестила пожар одним из самых разрушительных огненных штормов за всю историю региона. Известно, что огонь уничтожил более 2000 строений и унес жизни пяти человек.

По данным CBS News, пламя угрожает еще как минимум 28 тысячам домов. При этом огонь распространяется, появляются новые очаги. Жителей районов вблизи Голливуда уже призвали эвакуироваться, около 130 тысяч человек покидают дома.

Кроме того, пожар подбирается к таким культовым достопримечательностям, как голливудская Аллея славы, концертный зал «Голливуд-боул», а также к домам многих знаменитостей. Однако уже есть селебрити, которые лишились элитной недвижимости из-за пожаров.

Фото Michael Ho Wai Lee, Keystone Press Agency, Global Look Press

Кто из звезд пострадал

Пэрис Хилтон

Пожар забрал пляжный дом Пэрис Хилтон в Малибу. Светская львица не проживала там постоянно, но именно с этой недвижимостью, по ее словам, у нее связано много приятных воспоминаний. «Смотреть с семьей новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире — этого я никогда и никому не пожелаю», — написала звезда в социальных сетях.

Энтони Хопкинс

Кроме того, в результате пожаров в Лос-Анджелесе полностью сгорел дом актера Энтони Хопкинса. Его звезда фильма «Молчание ягнят» приобрел в 2021 году за шесть миллионов долларов. Дом включает четыре спальни и пять ванных комнат. На фотографиях, опубликованных Daily Mail, видно, что от жилища остался один обгоревший забор.

Леонардо ди Каприо

Из-за огня сильно пострадал бывший дом звезды «Титаника» — Леонардо ди Каприо. Здание было практически полностью охвачено огнем и сильно разрушено. Однако обладатель премии «Оскар» продал дом в 2021 году, хотя владел им более 20 лет.

Фото Keystone Press Agency, Global Look Press

Бен Аффлек

Голливудский актер Бен Аффлек покинул дом из-за масштабного пожара в Лос-Анджелесе, сообщает издание TMZ. Папарацци засняли Бена, покидающего особняк в Пасифик-Палисейдс, который охватил лесной пожар. По информации журналистов, Аффлек поехал к бывшей супруге Дженнифер Гарнер, с которой живут их общие дети. Что станет с домом актера, пока неизвестно.

Алексей Воробьев

От лесных пожаров в Калифорнии пострадали не только голливудские знаменитости. Российский актер, певец и композитор Алексей Воробьев сообщил в соцсетях, что экстренно эвакуировался из собственного дома в Лос-Анджелесе. Он долго не хотел покидать жилище, даже поливал территорию вокруг дома водой из гидранта, но в итоге осознал, что сражаться со стихией бесполезно. «Мы были вынуждены эвакуироваться. Самое главное — песик со мной. Это единственное из-за чего я переживал, когда увидел огонь», — сказал певец.

Анжелика Варум

Под угрозой находятся и апартаменты певицы Анжелики Варум. Квартира площадью 300 квадратов и стоимостью два миллиона долларов расположена в Голливуде прямо на берегу Тихого океана. Однако пока никакой информации о том, пострадало ли жилье артистки во время пожара, нет.

Джеймс Вудс

Актер Джеймс Вудс помогал тушить пожары, но не уберег собственный дом. В соцсетях он сообщил, что его жилище не уцелело. В эфире CNN Вудс со слезами сказал, что все дома на его улице сгорели. «Вчера ты наслаждался бассейном, а сегодня это похоже на ад — хаос, охвативший весь район», — признался он.

Билли Кристал

Актер Билли Кристал заявил CNN, что не может описать словами всю чудовищность произошедшего. Он выразил сочувствие друзьям и соседям. По его словам, они с женой «убиты горем», ведь от их семейного гнезда не осталось и следа. Известно, что супруги жили в этом доме с 1979 года, вырастили здесь детей и внуков.

Дайан Уоррен

Американская певица и композитор Дайан Уоррен сообщила в социальных сетях, что пожар унес ее пляжный дом, где она прожила почти 30 лет. Девушка опубликовала последнее фото особняка, над которым сияет радуга. По словам артистки, этот снимок все еще вселяет в нее надежду. Также композитор добавила, что все животные и ее ранчо не пострадали.

Фото MediaPunch, Global Look Press

Также известно, что пожары в Лос-Анджелесе добрались до недвижимости Тома Хэнкса, Марка Хэмилла, Адама Броуди, Спенсера Пратта, Кэри Элвеса, Мэнди Мур. Срочно эвакуироваться из-за огня пришлось Адаму Сэндлеру, Гвинет Пэлтроу и Стивену Спилбергу. Рядом с очагами огня также находятся апартаменты певицы Рианны и баскетболиста Леброна Джеймса.