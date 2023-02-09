У Леонардо Ди Каприо новый роман. Попадет ли и эта избранница под «проклятие 25 лет»?

У голливудского актера имеется странная привычка.

Леонардо Ди Каприо до сих пор не остепенился. В свои 48 лет он все еще завидный жених и легко заводит отношения с новыми девушками — в основном топ-моделями. Но есть один нюанс, еще ни разу Лео не встречался с девушкой, которая в отношениях с ним отпраздновала бы свой 26-й день рождения. Совпадение это или странная возрастная причуда голливудского актера — никто не знает. С уверенностью можно сказать, что выбор, с кем связать свою жизнь, у него был очень даже впечатляющий.

Жизель Бундхен

Фото Getty Images

Роман с бразильской супермоделью считается самым известным в любовной карьере актера. Они начали встречаться, когда девушке было 18, отношения со стороны выглядели идеальными и, казалось, непременно закончатся свадьбой. Но спустя пять лет пара вдруг рассталась. Как позже говорила Жизель, на самом деле все было не так гладко: Лео постоянно ревновал подругу и не поддерживал ее в сложные моменты жизни.

Бар Рафаэли

Фото Global Look Press

Следующей девушкой Ди Каприо стала израильская модель Бар Рафаэли. Влюбленные постоянно появлялись на публике вместе, были знакомы с семьями друг друга, но продержались вместе все те же пять лет. Когда девушке исполнилось 25, вместо предложения руки и сердца она получила «вольную».

Блейк Лайвли

Фото Global Look Press

Леонардо внес разнообразие в свою личную жизнь и закрутил роман с коллегой по цеху — актрисой Блейк Лайвли. Познакомившись на яхте у режиссера Стивена Спилберга, известный актер и очень популярная в тот момент актриса прониклись симпатией друг к другу, но в итоге их не хватило и на год. Спустя пять месяцев Ди Каприо бросил Лайвли, мотивируя это тем, что девушка не понравилась его маме. На тот момент ей было 23 года.

Эрин Хизертон

Фото Global Look Press

«С актрисой не задалось, значит, пора вернуться к моделям», — вероятно, подумал Леонардо и покорил 22-летнюю модель Victoria's Secret Эрин Хизертон. На этот раз отношения продлились в два раза дольше — 10 месяцев. Однако закончились из-за большой загруженности обоих.

Тони Гаррн

Фото Global Look Press

Упомянутый выше бренд нижнего белья рекламируют много девушек, и все они, без сомнения, прекрасны. Неудивительно, что после Хизертон актер переключился на ее коллегу Тони Гаррн. 20-летняя модель была приглашена Ди Каприо на средиземноморский круиз — и закрутилось, завертелось. Красивые отношения длились полтора года, а потом Лео заметили на вечеринке в окружении сразу двадцати красоток. Такого отношения к себе модель не стала терпеть и порвала с актером.

Келли Рорбах

Фото Global Look Press

Следующей пассией стала модель Келли Рорбах. Лео очень рисковал, ведь девушке на момент начала их отношений уже было 25 лет. Пара продержалась всего пару месяцев: страшная цифра, кажется, не давала покоя актеру. Ди Каприо разбежался с моделью, по официальной причине из-за плотных рабочих графиков.

Нина Агдал

Фото Global Look Press

Следующая девушка Ди Каприо оказалась, «внезапно», моделью. Нина Агдал познакомилась с актером в 24 года, а рассталась, как вы можете догадаться, в 25. По слухам, Нина хотела перевести отношения между ними в иной статус, которому присущи кольца, свадьба и дети. Однако Лео к подобному развитию событий был совершенно не готов. Кстати, на тот момент ему уже было 42 года.

Камила Морроне

Фото Global Look Press

В 2018 году Лео вновь попробовал завести отношения с актрисой. Ей стала 20-летняя Камила Морроне, отчимом которой является легендарный Аль Пачино. На протяжении пяти лет у пары все было хорошо, говорили даже, что они жили вместе и завели трех собак. Однако летом 2022-го девушке исполнилось 25 лет, и их практически семейная жизнь вдруг закончилась. Якобы уже сам Лео хотел семью, но девушка пожелала не торопиться и строить актерскую карьеру, а не сидеть дома с детьми.

Эден Полани

Фото Соцсети

Актер никогда не затягивает с новыми отношениями. Вот и 2023 год начался с того, что Лео появился в компании 19-летней израильской модели Эден Полани. Невозможно предположить, сколько могут продлиться эти отношения, но получается, что у девушки в запасе есть минимум шесть лет. Однако что-то подсказывает, что для 48-летнего актера, выбирающего спутницу на 29 лет младше, это все-таки не последний роман.