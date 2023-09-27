Что известно о россиянке Ольге Каменской, которая выиграла на конкурсе «Миссис Вселенная»

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Мода на худобу, возникшая еще в 1960-х, медленно сдает позиции. Под давлением общественности фирма Mattel была вынуждена выпустить куклу Барби с формами, приближенными к пропорциям живых женщин. Бренды одежды все чаще включают в линейку размеры «плюс-сайз» и приглашают для участия в показах соответствующих моделей. По сути, обязательные 90-60-90 сейчас нужны только в конкурсах красоты, и то лишь в так называемой Большой четверке. В других конкурсах могут участвовать и побеждать женщины любого возраста и с любыми параметрами. Это в очередной раз доказала Ольга Каменская — бизнес-леди из Нижнего Новгорода.
Помимо официальных конкурсов («Мисс Вселенная», «Мисс Мира», «Мисс Земной шар» («Мисс Земля») и «Мисс Интернешнл»), есть множество частных. При этом они называются так же громко, как и официальные серьезные состязания. Некоторые конкурсы, такие как «Миссис Вселенная» и «Миссис Земной шар», действительно являются международными, другие же просто используют знакомые названия.
Так или иначе, частные конкурсы, как правило, рассчитаны на любых женщин, поскольку предполагают платное участие. А чтобы никому не было обидно, каждая получает титул и корону в какой-то специальной номинации.
Ольга Каменская получила титул «Миссис Пышные формы» в рамках конкурса Миссис Земной шар, который проводится в Америке. С оговоркой — титул присужден в рамках интернет-голосования, то есть в отдельной номинации. Обладательницей официального титула «Миссис Пышные формы» стала Лусия Симилан.
Для участия в конкурсе нужно было пройти собеседование, презентовать себя за одну минуту, а также продемонстрировать умение дефилировать и носить наряды, отражающие самобытность страны. С дизайном и пошивом платьев Ольга частично справилась сама. Переодеваться нужно было дважды в день, поэтому, для того чтобы привезти гардероб в США, понадобилось четыре чемодана.
Ольга Каменская живет и работает в Нижнем Новгороде. Она занимает должность вице-президента нижегородского отделения страховой компании ВСК, а также имеет собственный бизнес по организации детских праздников. О семье Ольги известно мало, поскольку женщина предпочитает освещать в соцсетях свою публичную деятельность, а не частную жизнь. Известно, однако, что Каменская уже более 20 лет состоит в браке, в котором родилось двое детей.
В Нижнем Новгороде Ольга достаточно популярная медийная персона. Она занимается благотворительной деятельностью и участвует в городских мероприятиях, предназначенных для предпринимателей.
Участие в конкурсах красоты стало для Ольги Каменской способом вдохновить других женщин, чья фигура далека от модельной. В интервью Она заявила:
«Я прошла большой путь принятия себя и поняла: красивой, счастливой и успешной можно быть в любом весе, отличном от стандартов 90-60-90. Да, я ломаю стереотипы. Но, думаю, главное — харизма и любовь к жизни, а красота бывает разной».
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