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Сегодня, 16:00

Что известно о россиянке Ольге Каменской, которая выиграла на конкурсе «Миссис Вселенная»

Мария Сальникова
Ольга Каменская
Фото Личные соцсети Ольги Каменской
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Мода на худобу, возникшая еще в 1960-х, медленно сдает позиции. Под давлением общественности фирма Mattel была вынуждена выпустить куклу Барби с формами, приближенными к пропорциям живых женщин. Бренды одежды все чаще включают в линейку размеры «плюс-сайз» и приглашают для участия в показах соответствующих моделей. По сути, обязательные 90-60-90 сейчас нужны только в конкурсах красоты, и то лишь в так называемой Большой четверке. В других конкурсах могут участвовать и побеждать женщины любого возраста и с любыми параметрами. Это в очередной раз доказала Ольга Каменская — бизнес-леди из Нижнего Новгорода.

Справка: какие бывают конкурсы красоты

Помимо официальных конкурсов («Мисс Вселенная», «Мисс Мира», «Мисс Земной шар» («Мисс Земля») и «Мисс Интернешнл»), есть множество частных. При этом они называются так же громко, как и официальные серьезные состязания. Некоторые конкурсы, такие как «Миссис Вселенная» и «Миссис Земной шар», действительно являются международными, другие же просто используют знакомые названия.

Ольга Каменская
Фото Личные соцсети Ольги Каменской

Так или иначе, частные конкурсы, как правило, рассчитаны на любых женщин, поскольку предполагают платное участие. А чтобы никому не было обидно, каждая получает титул и корону в какой-то специальной номинации.

В каком конкурсе победила Ольга Каменская

Ольга Каменская получила титул «Миссис Пышные формы» в рамках конкурса Миссис Земной шар, который проводится в Америке. С оговоркой — титул присужден в рамках интернет-голосования, то есть в отдельной номинации. Обладательницей официального титула «Миссис Пышные формы» стала Лусия Симилан.

Ольга Каменская
Фото Личные соцсети Ольги Каменской

Для участия в конкурсе нужно было пройти собеседование, презентовать себя за одну минуту, а также продемонстрировать умение дефилировать и носить наряды, отражающие самобытность страны. С дизайном и пошивом платьев Ольга частично справилась сама. Переодеваться нужно было дважды в день, поэтому, для того чтобы привезти гардероб в США, понадобилось четыре чемодана.

Что известно об Ольге Каменской

Ольга Каменская живет и работает в Нижнем Новгороде. Она занимает должность вице-президента нижегородского отделения страховой компании ВСК, а также имеет собственный бизнес по организации детских праздников. О семье Ольги известно мало, поскольку женщина предпочитает освещать в соцсетях свою публичную деятельность, а не частную жизнь. Известно, однако, что Каменская уже более 20 лет состоит в браке, в котором родилось двое детей.

Ольга Каменская
Фото Личные соцсети Ольги Каменской

В Нижнем Новгороде Ольга достаточно популярная медийная персона. Она занимается благотворительной деятельностью и участвует в городских мероприятиях, предназначенных для предпринимателей.

Участие в конкурсах красоты стало для Ольги Каменской способом вдохновить других женщин, чья фигура далека от модельной. В интервью Она заявила:

«Я прошла большой путь принятия себя и поняла: красивой, счастливой и успешной можно быть в любом весе, отличном от стандартов 90-60-90. Да, я ломаю стереотипы. Но, думаю, главное — харизма и любовь к жизни, а красота бывает разной».

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Мотивация
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