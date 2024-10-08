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Лана Дель Рей: биография певицы, личная жизнь, свадьба и песни — Summertime Sadness, Young and Beautiful
Жизнь и общество

8 окт 22:45

6 мин.

Свадебное платье из секонд-хенда и муж-охотник на аллигаторов: биография Ланы Дель Рей

Лана Дель Рей вышла замуж за охотника на аллигаторов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лана Дель Рей.
Фото Global Look Press
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История певицы, которая покорила мир своим голосом.

Лана Дель Рей (Элизабет Вулридж Грант)
Дата рождения: 21 июня 1985 года
Место рождения: Нью-Йорк (США)
Профессия: певица
Начало карьеры: 2005 год

Детство и юность Ланы Дель Рей

Лана Дель Рей родилась 21 июня 1985 года в Нью-Йорке (США). Ее отец Роберт Грант-младший работал в крупном рекламном агентстве, а мать Патриция Хилл была школьной учительницей. У певицы также есть младший брат Чарли и сестра Кэролайн.

После появление детей семейство переехало в деревню Лейк-Плэсид в горах Адирондак. Здесь Лана ходила в католическую школу имени Святой Агнес, где пела в хоре. Также Дель Рей училась в Кентской школе-интернате в Коннектикуте. После получения среднего образования певица вернулась в Нью-Йорк и поступила в частный университет на факультет философии.

Фото Global Look Press

Музыкальная карьера Ланы Дель Рей

С 18 лет она стала петь в ночных заведениях Бруклина. Молодая певица рассылала свои демозаписи по всем звукозаписывающим компаниям. В 2008 году она заключила контракт с 5 Point Record. Продюсеры предложили ей взять псевдоним — Лана Дель Рей. Вскоре был презентован альбом Kill Kill, но он не нашел отклик у слушателей.

В 2010-м вышла вторая пластинка под названием Lana Del Ray a.k.a. Lizzy Grant. Диск снова не имел успеха. Рей разорвала соглашение с лейблом и начала самостоятельный путь без продюсеров.

В 2011 году Лана сама сняла клип на трек Video games («Видеоигры»). В Сети он набрал сотни тысяч просмотров. Ее песню взяли на радио. Талантливую девушку заметили продюсеры Interscope. Вместе с лейблом артистка записала альбом Born to Die («Рожденные умереть»), который стал пятым в рейтинге «Самых продаваемых альбомов года». К Лане Дель Рей пришла всемирная популярность.

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Трек Summertime Sadness («Летняя грусть») попал в лидеры хит-парадов 15 стран. В США, Германии и Италии песня стала платиновой, а в Швейцарии и Австрии — золотой. Одной из успешных работ исполнительницы считается кавер-версия песни 50-х Blue Velvet. Певица сняла клип в стиле «Твин Пикс» Дэвида Линча.

Альбом под названием Lust for Life, который был презентован в 2017 году, считается одним из лучших в ее карьере. Треки из него Heroin и Cherry долгое время занимали первые строчки в национальных чартах США и Англии. Пластинка даже попала в номинацию на премию «Грэмми».

В 2020-м альбом Norman Fucking Rockwell! вновь был номинирован на «Грэмми», но уже в двух категориях — «Альбом года» и «Песня года». Но тогда все победы достались Билли Айлиш.

Через четыре года пластинка Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd получила пять номинаций на «Грэмми».

Фото Global Look Press

Песни Ланы Дель Рей к фильмам и сериалам

Лана Дель Рей часто пишет саундтреки к известным фильмам и сериалам.

Хит Video Games использовался в телесериалах «Сплетница» (2007), «Плохие» (2009) и «Золотая молодежь Челси» (2011). В 2013 году песня Young and Beautiful («Молодая и красивая») стала саундтреком для романтической драмы «Великий Гэтсби».

Для фильма «Малефисента» с Анджелиной Джоли в главной роли певица записала кавер на композицию Once Upon a Dream («Однажды во сне») из мультфильма «Спящая красавица» 1959 года.

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Также она исполнила композиции I Can Fly («Я могу летать») и Big Eyes («Большие глаза») для криминальной комедии «Большие глаза» (2015), основанной на реальных событиях. Треки даже были включены в номинации на премии «Золотой глобус» и Critics' Choice Movie Awards.

Зимой 2022 года Лана Дель Рей презентовала саундтрек Watercolor Eyes («Акварельные глаза») ко второму сезону сериала HBO «Эйфория».

В 2024-м состоялась премьера фильма с Блейк Лайвли в главной роли «Все закончится на нас». Саундтреком к мелодраме стал старый хит Рей Cherry («Вишня»).

Фото Global Look Press

Личная жизнь Ланы Дель Рей

Первой любовью певицы был ее студенческий друг Стивен Мертенс. Парень даже помогал ей в начале карьеры, но это не помогло им сохранить теплые отношения.

Также певица встречалась с музыкантами Джимми Некко и Барри Джеймсом, актером Джеймсом Франко и фотографом Франческо Карроззини.

В 2017 году у Ланы Дель Рей была интрижка с рэпером G-Easy. Влюбленные даже записали совместную песню Him and I («Он и я»). Но после расставания музыкант удалил ее вокальную партию из их трека.

В 2020-м артистка состояла в отношениях с бывшим полицейским Шоном Ларкиным. В 2023 году обручилась с музыкальным менеджером Эваном Виникером, однако до свадьбы дело так и не дошло.

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В 2024-м исполнительница вышла замуж за гида и охотника на аллигаторов Джереми Дюфрена. Молодожены устроили скромную свадьбу в штате Луизиана. Для церемонии бракосочетания Рей выбрала классическое белое платье из секонд-хенда в комиссионном магазине в Новом Орлеане.

Джереми и Лана впервые встретились весной 2019 года во время экскурсии. Но роман между мужчиной и женщиной начался в 2024-м, когда певица вновь забронировала экскурсию у Дюфрена.

Не все поклонники певицы оценили ее выбор. Многих смутило, что мужчина старше ее на 10 лет, не богат и имеет некрасивую внешность.

Лана Дель Рей с мужем Джереми Дюфреном.
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10 лучших песен Ланы Дель Рей по версии «Яндекс. Музыки»

  • Summertime Sadness

  • Diet Mountain Dew

  • Young and Beautiful

  • Chemtrails Over The Country Club

  • West Coast

  • Stargirl Interlude

  • Ultraviolence

  • Born To Die

  • Dark Paradise

  • Art Deco

Фото Global Look Press

Награды Ланы Дель Рей

GQ Men of the Year Awards

Женщина года (2012)

Ivor Novello Awards

Лучшая современная песня — Video Games (2012)

UK Music Video Awards

Лучшее международное поп-видео — Born to Die (2012)

MTV Europe Music Awards

Лучший альтернативный артист (2012, 2015)

Xbox Entertainment Awards

Лучший альбом — Born to Die (2013)

BRIT Awards

Зарубежный прорыв и Лучшая зарубежная певица (2013)

ECHO Awards

Лучший международный поп-рок-исполнитель и Лучший международный новый исполнитель (2013)

Billboard Mid-Year Music Awards

Лучшее живое выступление (2014)

Satellite Awards

Лучшая оригинальная песня — Young and Beautiful (2014)

Billboard Women in Music

Музыкальный новатор (2015)

ELLE Style Awards

Исполнительница года (2016)

ASCAP Pop Music Awards

Глобальное влияние (2018)

Q Awards

Песня десятилетия — Video Games (2019)

NME Awards

Лучший мировой альбом — Norman Fucking Rockwell! (2020)

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