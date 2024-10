Свадебное платье из секонд-хенда и муж-охотник на аллигаторов: биография Ланы Дель Рей

История певицы, которая покорила мир своим голосом.

Лана Дель Рей (Элизабет Вулридж Грант)

Дата рождения: 21 июня 1985 года

Место рождения: Нью-Йорк (США)

Профессия: певица

Начало карьеры: 2005 год

Детство и юность Ланы Дель Рей

Лана Дель Рей родилась 21 июня 1985 года в Нью-Йорке (США). Ее отец Роберт Грант-младший работал в крупном рекламном агентстве, а мать Патриция Хилл была школьной учительницей. У певицы также есть младший брат Чарли и сестра Кэролайн.

После появление детей семейство переехало в деревню Лейк-Плэсид в горах Адирондак. Здесь Лана ходила в католическую школу имени Святой Агнес, где пела в хоре. Также Дель Рей училась в Кентской школе-интернате в Коннектикуте. После получения среднего образования певица вернулась в Нью-Йорк и поступила в частный университет на факультет философии.

Фото Global Look Press

Музыкальная карьера Ланы Дель Рей

С 18 лет она стала петь в ночных заведениях Бруклина. Молодая певица рассылала свои демозаписи по всем звукозаписывающим компаниям. В 2008 году она заключила контракт с 5 Point Record. Продюсеры предложили ей взять псевдоним — Лана Дель Рей. Вскоре был презентован альбом Kill Kill, но он не нашел отклик у слушателей.

В 2010-м вышла вторая пластинка под названием Lana Del Ray a.k.a. Lizzy Grant. Диск снова не имел успеха. Рей разорвала соглашение с лейблом и начала самостоятельный путь без продюсеров.

В 2011 году Лана сама сняла клип на трек Video games («Видеоигры»). В Сети он набрал сотни тысяч просмотров. Ее песню взяли на радио. Талантливую девушку заметили продюсеры Interscope. Вместе с лейблом артистка записала альбом Born to Die («Рожденные умереть»), который стал пятым в рейтинге «Самых продаваемых альбомов года». К Лане Дель Рей пришла всемирная популярность.

Трек Summertime Sadness («Летняя грусть») попал в лидеры хит-парадов 15 стран. В США, Германии и Италии песня стала платиновой, а в Швейцарии и Австрии — золотой. Одной из успешных работ исполнительницы считается кавер-версия песни 50-х Blue Velvet. Певица сняла клип в стиле «Твин Пикс» Дэвида Линча.

Альбом под названием Lust for Life, который был презентован в 2017 году, считается одним из лучших в ее карьере. Треки из него Heroin и Cherry долгое время занимали первые строчки в национальных чартах США и Англии. Пластинка даже попала в номинацию на премию «Грэмми».

В 2020-м альбом Norman Fucking Rockwell! вновь был номинирован на «Грэмми», но уже в двух категориях — «Альбом года» и «Песня года». Но тогда все победы достались Билли Айлиш.

Через четыре года пластинка Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd получила пять номинаций на «Грэмми».

Фото Global Look Press

Песни Ланы Дель Рей к фильмам и сериалам

Лана Дель Рей часто пишет саундтреки к известным фильмам и сериалам.

Хит Video Games использовался в телесериалах «Сплетница» (2007), «Плохие» (2009) и «Золотая молодежь Челси» (2011). В 2013 году песня Young and Beautiful («Молодая и красивая») стала саундтреком для романтической драмы «Великий Гэтсби».

Для фильма «Малефисента» с Анджелиной Джоли в главной роли певица записала кавер на композицию Once Upon a Dream («Однажды во сне») из мультфильма «Спящая красавица» 1959 года.

Также она исполнила композиции I Can Fly («Я могу летать») и Big Eyes («Большие глаза») для криминальной комедии «Большие глаза» (2015), основанной на реальных событиях. Треки даже были включены в номинации на премии «Золотой глобус» и Critics' Choice Movie Awards.

Зимой 2022 года Лана Дель Рей презентовала саундтрек Watercolor Eyes («Акварельные глаза») ко второму сезону сериала HBO «Эйфория».

В 2024-м состоялась премьера фильма с Блейк Лайвли в главной роли «Все закончится на нас». Саундтреком к мелодраме стал старый хит Рей Cherry («Вишня»).

Фото Global Look Press

Личная жизнь Ланы Дель Рей

Первой любовью певицы был ее студенческий друг Стивен Мертенс. Парень даже помогал ей в начале карьеры, но это не помогло им сохранить теплые отношения.

Также певица встречалась с музыкантами Джимми Некко и Барри Джеймсом, актером Джеймсом Франко и фотографом Франческо Карроззини.

В 2017 году у Ланы Дель Рей была интрижка с рэпером G-Easy. Влюбленные даже записали совместную песню Him and I («Он и я»). Но после расставания музыкант удалил ее вокальную партию из их трека.

В 2020-м артистка состояла в отношениях с бывшим полицейским Шоном Ларкиным. В 2023 году обручилась с музыкальным менеджером Эваном Виникером, однако до свадьбы дело так и не дошло.

В 2024-м исполнительница вышла замуж за гида и охотника на аллигаторов Джереми Дюфрена. Молодожены устроили скромную свадьбу в штате Луизиана. Для церемонии бракосочетания Рей выбрала классическое белое платье из секонд-хенда в комиссионном магазине в Новом Орлеане.

Джереми и Лана впервые встретились весной 2019 года во время экскурсии. Но роман между мужчиной и женщиной начался в 2024-м, когда певица вновь забронировала экскурсию у Дюфрена.

Не все поклонники певицы оценили ее выбор. Многих смутило, что мужчина старше ее на 10 лет, не богат и имеет некрасивую внешность.

Лана Дель Рей с мужем Джереми Дюфреном. Фото соцсети

10 лучших песен Ланы Дель Рей по версии «Яндекс. Музыки»

Summertime Sadness

Diet Mountain Dew

Young and Beautiful

Chemtrails Over The Country Club

West Coast

Stargirl Interlude

Ultraviolence

Born To Die

Dark Paradise

Art Deco

Фото Global Look Press

Награды Ланы Дель Рей

GQ Men of the Year Awards

Женщина года (2012)

Ivor Novello Awards

Лучшая современная песня — Video Games (2012)

UK Music Video Awards

Лучшее международное поп-видео — Born to Die (2012)

MTV Europe Music Awards

Лучший альтернативный артист (2012, 2015)

Xbox Entertainment Awards

Лучший альбом — Born to Die (2013)

BRIT Awards

Зарубежный прорыв и Лучшая зарубежная певица (2013)

ECHO Awards

Лучший международный поп-рок-исполнитель и Лучший международный новый исполнитель (2013)

Billboard Mid-Year Music Awards

Лучшее живое выступление (2014)

Satellite Awards

Лучшая оригинальная песня — Young and Beautiful (2014)

Billboard Women in Music

Музыкальный новатор (2015)

ELLE Style Awards

Исполнительница года (2016)

ASCAP Pop Music Awards

Глобальное влияние (2018)

Q Awards

Песня десятилетия — Video Games (2019)

NME Awards

Лучший мировой альбом — Norman Fucking Rockwell! (2020)