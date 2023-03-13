Оскар-2023: самые удачные и провальные образы по мнению стилиста

Сегодня, 15:00
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
В этом году церемония вручения премии «Оскар» впервые прошла в помещении, а дорожка, по которой дефилировали звезды, была цвета шампанского.
Вместе с историком моды Натали Бродери обсудили самые удачные и провальные наряды, в которых знаменитости предстали перед папарацци.
В отличие от предыдущей, эта церемония оказалась на удивление спокойной, обошлось без громких скандалов и прилюдных оскорблений. Эту тенденцию дополнили и образы большинства гостей: знаменитости решили выбрать классические и сдержанные силуэты, экстравагантных нарядов было не так много.
Звезда фильма «Все везде и сразу» 60-летняя Мишель Йео, которой досталась премия киноакадемии в номинации «Лучшая актриса», предстала на церемонии в белоснежном платье от Dior.
А ее коллега Джейми Ли Кертис, получившая статуэтку за лучшую женскую роль второго плана, выбрала нюдовое длинное платье, украшенное серебристыми стразами от Dolce&Gabbana. Кстати, актрисе цвет дорожки не понравился: наряд Джейми потерялся на ее фоне. «Ковер Киноакадемии на Оскаре будет в тон моим шторам», — написала актриса в своих соцсетях.
В светлое платье облачилась и Мишель Уильямс — струящийся наряд от Chanel дополнила фатиновая мантия с вышивкой.
Одна из главных фавориток среди номинанток Кейт Бланшет выбрала атласный наряд от Haider Ackermann, в нем же она появилась и на вечеринке после. В черной макси со шлейфом и бирюзовым верхом с акцентными плечами актриса выглядела очень элегантно.
Критики также похвалили образ модели и актрисы Кары Делевинь, которая блистала в однотонном платье алого цвета от Elie Saab с акцентом на плечо и высоким вырезом. Стильный аутфит Делевинь дополнили гладкая укладка и босоножки в тон наряду.
Это один из самых удачных образов вечера. Но возможно, прическу стоило сделать менее гладкой, чтобы она больше гармонировала с пышной юбкой.Натали БродериИсторик моды
Одним из самых обсуждаемых стал образ певицы Рианны, которая претендовала на первую в своей жизни статуэтку — за саундтрек к фильму «Черная пантера: Ваканда навеки». Для церемонии звезда выбрала шоколадное макси с кожаными элементами и разрезами на бедрах от Alaia. Дополнили образ певицы небрежный пучок и яркая красная помада. Не все стилисты были в восторге от аутфита беременной поп-звезды, зато поклонники сравнили его с нарядами из фильма «Пятый элемент» и активно писали в социальных сетях о том, что платье очень идет певице.
Блистала на церемонии и еще одна поп-дива — Леди Гага. Певица выбрала черное макси Versace, которое недавно демонстрировала Джиджи Хадид на показе бренда.
Леди Гага — хороша! Этот инфернальный образ очень идет певице. Плотная ткань подола хорошо гармонирует с ее жесткими чертами лица. Мне нравится, как гладкая прическа сочетается с нарядом. Образ отлично дополняют стрелки на глазах.Натали БродериИсторик моды
Одним из самых провальных, по мнению критиков, стал образ Флоренс Пью. Молодая английская актриса появилась на торжестве в наряде от Valentino.
Флоренс Пью в платье, будто сшитом из мятой бумаги, выглядела попросту неряшливо. Оно точно не украсило ее фигуру.Натали БродериИсторик моды
Мексикано-американская актриса Сальма Хайек для церемонии выбрала медное макси от Gucci, подол наряда был украшен бахромой. По мнению историка моды Натали Бродери, этот образ также стал одним из наименее удачных.
Всегда нужно учитывать, насколько наряд уместен. Церемония «Оскар» про элегантность, элитарность и статусность. А это платье больше подходит для новогодней вечеринки, а не для престижной премии.Натали БродериИсторик моды
Не избежала критики и Мелисса Маккарти. Красное платье звезды комедии «Девичник в Вегасе» сильно утяжеляло фигуру актрисы.
Зачем добавлять объем и без того крупной фигуре? Гораздо выигрышнее смотрелась бы юбка из тяжелого шелка.Натали БродериИсторик моды
У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!