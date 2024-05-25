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Лучшие и худшие образы Каннского кинофестиваля 2024: мнение стилиста и фото
Жизнь и общество

Сегодня, 19:00

3 мин.

5 лучших и 5 худших образов на Каннском кинофестивале в 2024 году

Анна Комкина
Стилист
Айшвария Рай, Белла Хадид, Вики Крипс.
Фото Global Look Press
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77-й Каннский фестиваль запомнится не только интересными фильмами, но и эффектными нарядами. Актеры, режиссеры и другие значимые в мире кино фигуры собираются на Лазурном Берегу, надевая свои лучшие костюмы и платья. На несколько дней красная дорожка превращается в подиум для коллекций именитых дизайнеров. Вместе со стилистом рассмотрели лучшие и худшие наряды селебрити.

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Лучшие образы Каннского кинофестиваля в 2024 году

1 — Эльза Хоск

Черно-белая классика в этом сезоне в тренде. А особенно если она дополнена интересными элементами типа фактурного лифа и шлейфа. Эльза Хоск в платье от Nina Ricci в исполнении Харриса Рида выглядит безупречно.

Эльза Хоск на красной дорожке Каннского фестиваля.
Фото Global Look Press

2 — Пас Вега

Белый может быть скучным, но не в этом случае. Актриса выбрала платье-бант от Nicolas Jebran. Несмотря на определенную минималистичность, образ получился интересным. Гипертрофированный бант делает ее обладательницу не только хрупкой и изысканной,но и заметной издалека. Это гарантия эффектного появления.

Пас Вега на красной дорожке Каннского фестиваля.
Фото Global Look Press

3 — Белла Хадид

Нужно уметь себя правильно подать, чтобы на красной дорожке в черном платье выглядеть роскошно. Накидка добавляет образу изысканности, что очень актуально для выпускного бала, например. А классический крой наряда от Versace отлично подчеркивает фигуру Беллы.

Белла Хадид на красной дорожке Каннского фестиваля.
Фото Global Look Press

4 — Деми Мур

Телесный цвет имеет массу оттенков — от фарфора до загара. И когда оттенок ткани правильно скоординирован с оттенком кожи и усилен необычным кроем — получается поистине королевский образ. Наряд Деми Мур определенно получился эффектным.

Деми Мур на красной дорожке Каннского фестиваля.
Фото Global Look Press

5 — Шанина Шейк

В этом сезоне фестиваля незаслуженно мало красного. Может, звезды боялись слиться с красной дорожкой? Шутки в сторону. Женщину в красном не заметить невозможно, и Шанина Шейк хорошо об этом знает. Она выбрала для фестиваля алое платье из тафты от Zuhair Murad.

Шанина Шейк на красной дорожке Каннского фестиваля.
Фото Global Look Press

Худшие образы Каннского кинофестиваля в 2024 году

Каннский фестиваль не обходится без модных провалов. Кто же на этот раз отметился в Каннах в откровенно неудачных аутфитах?

1 — Зои Салдана

Платье Зои Салданы вполне сошло бы за старую добрую классику, если бы не странные розовые банты, в которые «упаковали» актрису. Особенно много вопросов к ленте вокруг колен Зои. Актриса выглядит так, словно она небрежно упакованный подарок.

Зои Салдана на красной дорожке Каннского фестиваля.
Фото Global Look Press

2 — Обри Плаза

Классический крой верхней части платья Обри Плазы и простое исполнение нижней части предательски укорачивают ноги и превращают образ в атласное недоразумение. Неудачно смотрится и «жгут» поперек тела селебрити.

Обри Плаза на красной дорожке Каннского фестиваля.
Фото Global Look Press

3 — Айшвария Рай

Смелый наряд индийской актрисы Айшварии Рай выглядит так, будто он создан из новогодней мишуры. Впрочем, надо отдать должное смелости актрисы.

Айшвария Рай на красной дорожке Каннского фестиваля.
Фото Global Look Press

4 — Зои Витток

Если у платья слишком много деталей кроя и аляповатый принт, то оно никогда не будет элегантным. Тут и пестрое цветовое сочетание, и пышная баска, и вырез на груди, и отделка тесьмой, и цветы, и птицы, и животные. Зои Витток явно перестаралась.

Зои Витток на красной дорожке Каннского фестиваля.
Фото Getty Images

5 — Вики Крипс

Актриса Вики Крипс выбрала один из самых сложных цветов — винный. Он беспощадно акцентирует внимание на мельчайших несовершенствах в образе. А белые элементы декора не смогли придать свежести и сработать на контрасте, а, наоборот, выглядят нелепо. Элегантная женщина превратилась в подростка с карманами на груди.

Вики Крипс на красной дорожке Каннского фестиваля.
Фото Global Look Press
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