5 лучших и 5 худших образов на Каннском кинофестивале в 2024 году

77-й Каннский фестиваль запомнится не только интересными фильмами, но и эффектными нарядами. Актеры, режиссеры и другие значимые в мире кино фигуры собираются на Лазурном Берегу, надевая свои лучшие костюмы и платья. На несколько дней красная дорожка превращается в подиум для коллекций именитых дизайнеров. Вместе со стилистом рассмотрели лучшие и худшие наряды селебрити.

Лучшие образы Каннского кинофестиваля в 2024 году

1 — Эльза Хоск

Черно-белая классика в этом сезоне в тренде. А особенно если она дополнена интересными элементами типа фактурного лифа и шлейфа. Эльза Хоск в платье от Nina Ricci в исполнении Харриса Рида выглядит безупречно.

Фото Global Look Press

2 — Пас Вега

Белый может быть скучным, но не в этом случае. Актриса выбрала платье-бант от Nicolas Jebran. Несмотря на определенную минималистичность, образ получился интересным. Гипертрофированный бант делает ее обладательницу не только хрупкой и изысканной,но и заметной издалека. Это гарантия эффектного появления.

Фото Global Look Press

3 — Белла Хадид

Нужно уметь себя правильно подать, чтобы на красной дорожке в черном платье выглядеть роскошно. Накидка добавляет образу изысканности, что очень актуально для выпускного бала, например. А классический крой наряда от Versace отлично подчеркивает фигуру Беллы.

Фото Global Look Press

4 — Деми Мур

Телесный цвет имеет массу оттенков — от фарфора до загара. И когда оттенок ткани правильно скоординирован с оттенком кожи и усилен необычным кроем — получается поистине королевский образ. Наряд Деми Мур определенно получился эффектным.

Фото Global Look Press

5 — Шанина Шейк

В этом сезоне фестиваля незаслуженно мало красного. Может, звезды боялись слиться с красной дорожкой? Шутки в сторону. Женщину в красном не заметить невозможно, и Шанина Шейк хорошо об этом знает. Она выбрала для фестиваля алое платье из тафты от Zuhair Murad.

Фото Global Look Press

Худшие образы Каннского кинофестиваля в 2024 году

Каннский фестиваль не обходится без модных провалов. Кто же на этот раз отметился в Каннах в откровенно неудачных аутфитах?

1 — Зои Салдана

Платье Зои Салданы вполне сошло бы за старую добрую классику, если бы не странные розовые банты, в которые «упаковали» актрису. Особенно много вопросов к ленте вокруг колен Зои. Актриса выглядит так, словно она небрежно упакованный подарок.

Фото Global Look Press

2 — Обри Плаза

Классический крой верхней части платья Обри Плазы и простое исполнение нижней части предательски укорачивают ноги и превращают образ в атласное недоразумение. Неудачно смотрится и «жгут» поперек тела селебрити.

Фото Global Look Press

3 — Айшвария Рай

Смелый наряд индийской актрисы Айшварии Рай выглядит так, будто он создан из новогодней мишуры. Впрочем, надо отдать должное смелости актрисы.

Фото Global Look Press

4 — Зои Витток

Если у платья слишком много деталей кроя и аляповатый принт, то оно никогда не будет элегантным. Тут и пестрое цветовое сочетание, и пышная баска, и вырез на груди, и отделка тесьмой, и цветы, и птицы, и животные. Зои Витток явно перестаралась.

Фото Getty Images

5 — Вики Крипс

Актриса Вики Крипс выбрала один из самых сложных цветов — винный. Он беспощадно акцентирует внимание на мельчайших несовершенствах в образе. А белые элементы декора не смогли придать свежести и сработать на контрасте, а, наоборот, выглядят нелепо. Элегантная женщина превратилась в подростка с карманами на груди.