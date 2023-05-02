4 лучших и 4 худших образа на Met Gala 2023. Некоторые звезды явно перепутали бал с цирком

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Самые громкие имена в мире моды каждый год собираются на Met Gala — ежегодное мероприятие по сбору средств для Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. В этот раз темой стали жизнь и творчество модельера Карла Лагерфельда. На протяжении всей своей карьеры в дополнение к собственному бренду он занимался дизайном для таких модных домов, как Chanel, Fendi, Balmain и Chloе.
Сопредседателями Met Gala в этом году стали Пенелопа Крус, Микаэла Коэль, Роджер Федерер, Дуа Липа и главный редактор Vogue Анна Винтур.
Среди гостей были замечены: Ирина Шейк, Наоми Кэмпбэлл, Кендалл и Кайли Дженнер, Николь Кидман, Эмили Ратаковски, Дуа Липа, Ким Кардашьян, Дженна Ортега и прочие знаменитости.
Писатель, эксперт и историк моды Светлана Белошапкина озвучила имена и прокомментировала наряды самых стильных и не очень гостей Met Gala 2023.
Скажу честно — глаза разбегаются. От ужаса. К моде эти наряды не имеют отношения, к хорошему вкусу и здравому смыслу тоже, а самое главное — это никак не сочетается с темой Бала, отдающего дань великому дизайнеру Карлу Лагерфельду.Светлана БелошапкинаПисатель, историк моды
С виду это очень красивое, но довольно простое вечернее платье Chanel. В 1990-х его представила публике молодая и прекрасная Клаудиа Шиффер.
Нужно обладать железобетонной уверенностью в себе в сочетании с выдающимися внешними данными, чтобы выглядеть не хуже, чем легендарная супермодель. Певице это удалось. Плюс это платье создал Карл Лагерфельд, то есть Дуа Липа оделась правильно.
Знаменитой актрисе удалось соединить в одном образе реверанс творениям дизайнера и соответствовать окружающему фрик-шоу.
Джессика Честейн выглядит как Лагерфельд в женском обличье, даже ее рыжие волосы превратились в белые — как у дизайнера.
Среди гостей Met Gala было так мало удачно и в тему одетых селебрити, что хочу отметить сразу двух актеров китайского происхождения — Мишель Йео и Ке Хюи Куан. Так и хочется сказать, что некоторым людям не зря дают «Оскар» — они хорошие актеры и у них хороший вкус.
И он, и она оделись чрезвычайно удачно для своих лет, подчеркнув взрослую привлекательность. Их черно-белые наряды выглядят отнюдь не скучно. Мишель выбрала наряд Dior, который при этом вполне в стиле Карла Лагерфельда, а Ке Хюи Куан оделся знаменитым дизайнером, причем сделал это очень корректно — его облик не выглядит ни насмешкой, ни пародией.
Да, она удачно похудела, да, прекрасно выглядит для 40+ лет, но весь ее образ отдает нафталином.
Все, что на ней надето, было модно в прошлом десятилетии. В таком виде она могла прийти на любую голливудскую премьеру, но этот образ не имеет никакого отношения ни к актуальным трендам, ни к чествованию таланта Карла Лагерфельда.
Мне нравится рэппер Lil Nas X — он талантливый, у него много идей, он часто меняет стиль, вызывая ажиотаж новым образом и видео для нового хита. Но его появление на Met Gala вызывает недоумение.
Он куда весь посеребренный пришел? Бал, посвященный китчу, был пару лет назад.
Все помнят, как сейчас выглядит и ведет себя Мадонна? Давние поклонники поп-королевы (к которым отношусь и я) стыдливо опускают глаза и делают скидку на то, что ей далеко за шестьдесят и она всеми силами пытается оставаться актуальной, модной. Билли Айлиш даже скидку сделать невозможно — ей всего 21 год!
Из певицы, с которой ассоциировали себя девочки-подростки по всему миру, она на глазах у изумленной публики превратилась в потрепанную годами женщину. Почему молодая и очень популярная певица выбрала именно такой новый образ — это загадка для меня. Но выглядит это на редкость непривлекательно.
Никак не могу решить — это удачный образ или же оскорбление Карла Лагерфельда?
С одной стороны — это смешно и в тему, актер оделся в костюм самой богатой кошки в мире, питомицы Лагерфельда — бирманской кошки по кличке Шупетт. Ей дизайнер оставил в наследство все свое состояние. С другой стороны — в музее Метрополитен была не маскарадная вечеринка, а благотворительный Бал, посвященный открытию выставки в честь одного из самых знаменитых дизайнеров всех времен. Так что, Джаред ошибся дверью.