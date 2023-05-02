4 лучших и 4 худших образа на Met Gala 2023. Некоторые звезды явно перепутали бал с цирком

Самые громкие имена в мире моды каждый год собираются на Met Gala — ежегодное мероприятие по сбору средств для Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. В этот раз темой стали жизнь и творчество модельера Карла Лагерфельда. На протяжении всей своей карьеры в дополнение к собственному бренду он занимался дизайном для таких модных домов, как Chanel, Fendi, Balmain и Chloе.

Сопредседателями Met Gala в этом году стали Пенелопа Крус, Микаэла Коэль, Роджер Федерер, Дуа Липа и главный редактор Vogue Анна Винтур.

Среди гостей были замечены: Ирина Шейк, Наоми Кэмпбэлл, Кендалл и Кайли Дженнер, Николь Кидман, Эмили Ратаковски, Дуа Липа, Ким Кардашьян, Дженна Ортега и прочие знаменитости.

Писатель, эксперт и историк моды Светлана Белошапкина озвучила имена и прокомментировала наряды самых стильных и не очень гостей Met Gala 2023.

Топ-4 лучших образов

Дуа Липа

С виду это очень красивое, но довольно простое вечернее платье Chanel. В 1990-х его представила публике молодая и прекрасная Клаудиа Шиффер.

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Нужно обладать железобетонной уверенностью в себе в сочетании с выдающимися внешними данными, чтобы выглядеть не хуже, чем легендарная супермодель. Певице это удалось. Плюс это платье создал Карл Лагерфельд, то есть Дуа Липа оделась правильно.

Джессика Честейн

Знаменитой актрисе удалось соединить в одном образе реверанс творениям дизайнера и соответствовать окружающему фрик-шоу.

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Джессика Честейн выглядит как Лагерфельд в женском обличье, даже ее рыжие волосы превратились в белые — как у дизайнера.

Мишель Йео и Ке Хюи Куан

Среди гостей Met Gala было так мало удачно и в тему одетых селебрити, что хочу отметить сразу двух актеров китайского происхождения — Мишель Йео и Ке Хюи Куан. Так и хочется сказать, что некоторым людям не зря дают «Оскар» — они хорошие актеры и у них хороший вкус.

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И он, и она оделись чрезвычайно удачно для своих лет, подчеркнув взрослую привлекательность. Их черно-белые наряды выглядят отнюдь не скучно. Мишель выбрала наряд Dior, который при этом вполне в стиле Карла Лагерфельда, а Ке Хюи Куан оделся знаменитым дизайнером, причем сделал это очень корректно — его облик не выглядит ни насмешкой, ни пародией.

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Топ-4 худших образов

Ким Кардашьян

Да, она удачно похудела, да, прекрасно выглядит для 40+ лет, но весь ее образ отдает нафталином.

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Все, что на ней надето, было модно в прошлом десятилетии. В таком виде она могла прийти на любую голливудскую премьеру, но этот образ не имеет никакого отношения ни к актуальным трендам, ни к чествованию таланта Карла Лагерфельда.

Lil Nas X

Мне нравится рэппер Lil Nas X — он талантливый, у него много идей, он часто меняет стиль, вызывая ажиотаж новым образом и видео для нового хита. Но его появление на Met Gala вызывает недоумение.

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Он куда весь посеребренный пришел? Бал, посвященный китчу, был пару лет назад.

Билли Айлиш

Все помнят, как сейчас выглядит и ведет себя Мадонна? Давние поклонники поп-королевы (к которым отношусь и я) стыдливо опускают глаза и делают скидку на то, что ей далеко за шестьдесят и она всеми силами пытается оставаться актуальной, модной. Билли Айлиш даже скидку сделать невозможно — ей всего 21 год!

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Из певицы, с которой ассоциировали себя девочки-подростки по всему миру, она на глазах у изумленной публики превратилась в потрепанную годами женщину. Почему молодая и очень популярная певица выбрала именно такой новый образ — это загадка для меня. Но выглядит это на редкость непривлекательно.

Джаред Лето

Никак не могу решить — это удачный образ или же оскорбление Карла Лагерфельда?

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С одной стороны — это смешно и в тему, актер оделся в костюм самой богатой кошки в мире, питомицы Лагерфельда — бирманской кошки по кличке Шупетт. Ей дизайнер оставил в наследство все свое состояние. С другой стороны — в музее Метрополитен была не маскарадная вечеринка, а благотворительный Бал, посвященный открытию выставки в честь одного из самых знаменитых дизайнеров всех времен. Так что, Джаред ошибся дверью.