Сегодня, 16:15
Церемония «Грэмми» давно перестала быть лишь главным музыкальным событием года и считается одним из основных фэшн-мероприятий. На красной дорожке этого грандиозного шоу каждый год встречаются десятки знаменитостей.
Звезды нередко демонстрируют смелость в выборе нарядов, создавая неповторимые образы, которые олицетворяют их индивидуальность и креативность. Однако не обходится и без модных неудач, которые иногда вызывают большее внимание, чем сами лауреаты премии.
Шакира отпраздновала свой 48-й день рождения выступлением на «Грэмми». Она появилась на красной ковровой дорожке в длинном платье бренда Etro. Оно состояло из черно-оранжевого боди с принтом и полупрозрачной черной юбки со шлейфом и цветочными украшениями из бисера. А туфли «как для бальных танцев» завершали образ. Создается впечатление, что Шакира собралась не на главную музыкальную премию года, а на танцевальный конкурс с латиноамериканской программой.
Замысел стилистов в целом понятен. Ведь актриса пришла получить награду за лучший латиноамериканский альбом. Но реализация подкачала: образ получился немного неуклюжим и слишком простым для «Грэмми». На фоне других селебрити певица выделялась не в лучшую сторону.
Звезда «Субстанции» Маргарет Куолли в платье на бретелях цвета слоновой кости от Chanel выглядела несчастной скромницей. Образ не подчеркнул достоинства фигуры и яркую внешность актрисы. Даже полупрозрачный подол не добавил женственности и смотрелся по-пуритански.
Сиерра Феррелл как будто готовилась к театрализованному представлению и вдохновилась образом фарфоровой куколки. Задумка, быть может, и неплохая. Но наряд перегружен деталями: оборки, жемчуг, кристаллы, кружева, замысловатое головное украшение из бусин. Всего так много, что взгляд не может сфокусироваться на чем-то одном.
Зато Бьянка Цензори, супруга известного рэпера Канье Уэста, сделала выбор в пользу минимализма. Она использовала один из главных трендов 2025 года — прозрачные ткани. Ее наряд состоял из полностью прозрачного платья без нижнего белья. Такое прочтение моды вызвало скандал, и паре пришлось покинуть мероприятие.
Из лучших мы отметим Тейлор Свифт. Селебрити вновь не получила премию «Грэмми», но претендует на зрительскую премию «Лучший наряд красной дорожки». Монохромный образ из красного мини-платья с подвязкой от Vivienne Westwood, минималистичных босоножек и акцентных сережек смотрится завершенным и невероятно идет певице.
Сабрина Карпентер в платье JW Anderson нежно-голубого цвета смотрится сексуально, но не вульгарно. Она сделала акцент на новый для себя образ в стиле ретро. Певица не только забрала две статуэтки, но и удивила всех элегантным нарядом с перьями и необычным украшением для обнаженной спины.
Майли Сайрус в идеальном кожаном платье от Saint Laurent выглядела стильно и женственно. Образ без лишних деталей (лишь парочка крупных золотых браслетов), но с акцентом на подтянутую фигуру певицы и необычную многоярусную стрижку. Яркое проявление выражения Less is more («меньше — лучше»).
Леди Гага, кажется, уже не сможет повторить свой фурор прошлых лет с платьем из сырого мяса. Но это ей и не нужно. В этот раз звезда предстала в новом имидже: графичная прическа, пышное черное платье с кринолином и корсетным верхом из кожи с выраженной линией плеч в готическом стиле. Образ смотрится невероятно эффектно. Мрачновато, конечно, но подходит эпатажной певице.
А какие наряды вы считаете лучшими и худшими на церемонии? Расскажите в комментариях!