4 лучших и 4 худших образа на церемонии «Грэмми» — 2025

Церемония «Грэмми» давно перестала быть лишь главным музыкальным событием года и считается одним из основных фэшн-мероприятий. На красной дорожке этого грандиозного шоу каждый год встречаются десятки знаменитостей.

Звезды нередко демонстрируют смелость в выборе нарядов, создавая неповторимые образы, которые олицетворяют их индивидуальность и креативность. Однако не обходится и без модных неудач, которые иногда вызывают большее внимание, чем сами лауреаты премии.

Худшие наряды 2025 года

Шакира

Шакира отпраздновала свой 48-й день рождения выступлением на «Грэмми». Она появилась на красной ковровой дорожке в длинном платье бренда Etro. Оно состояло из черно-оранжевого боди с принтом и полупрозрачной черной юбки со шлейфом и цветочными украшениями из бисера. А туфли «как для бальных танцев» завершали образ. Создается впечатление, что Шакира собралась не на главную музыкальную премию года, а на танцевальный конкурс с латиноамериканской программой.

Замысел стилистов в целом понятен. Ведь актриса пришла получить награду за лучший латиноамериканский альбом. Но реализация подкачала: образ получился немного неуклюжим и слишком простым для «Грэмми». На фоне других селебрити певица выделялась не в лучшую сторону.

Маргарет Куолли

Звезда «Субстанции» Маргарет Куолли в платье на бретелях цвета слоновой кости от Chanel выглядела несчастной скромницей. Образ не подчеркнул достоинства фигуры и яркую внешность актрисы. Даже полупрозрачный подол не добавил женственности и смотрелся по-пуритански.

Сиерра Феррел

Сиерра Феррелл как будто готовилась к театрализованному представлению и вдохновилась образом фарфоровой куколки. Задумка, быть может, и неплохая. Но наряд перегружен деталями: оборки, жемчуг, кристаллы, кружева, замысловатое головное украшение из бусин. Всего так много, что взгляд не может сфокусироваться на чем-то одном.

Бьянка Цензори

Зато Бьянка Цензори, супруга известного рэпера Канье Уэста, сделала выбор в пользу минимализма. Она использовала один из главных трендов 2025 года — прозрачные ткани. Ее наряд состоял из полностью прозрачного платья без нижнего белья. Такое прочтение моды вызвало скандал, и паре пришлось покинуть мероприятие.

Лучшие наряды 2025 года

Тейлор Свифт

Из лучших мы отметим Тейлор Свифт. Селебрити вновь не получила премию «Грэмми», но претендует на зрительскую премию «Лучший наряд красной дорожки». Монохромный образ из красного мини-платья с подвязкой от Vivienne Westwood, минималистичных босоножек и акцентных сережек смотрится завершенным и невероятно идет певице.

Сабрина Карпентер

Сабрина Карпентер в платье JW Anderson нежно-голубого цвета смотрится сексуально, но не вульгарно. Она сделала акцент на новый для себя образ в стиле ретро. Певица не только забрала две статуэтки, но и удивила всех элегантным нарядом с перьями и необычным украшением для обнаженной спины.

Майли Сайрус

Майли Сайрус в идеальном кожаном платье от Saint Laurent выглядела стильно и женственно. Образ без лишних деталей (лишь парочка крупных золотых браслетов), но с акцентом на подтянутую фигуру певицы и необычную многоярусную стрижку. Яркое проявление выражения Less is more («меньше — лучше»).

Леди Гага

Леди Гага, кажется, уже не сможет повторить свой фурор прошлых лет с платьем из сырого мяса. Но это ей и не нужно. В этот раз звезда предстала в новом имидже: графичная прическа, пышное черное платье с кринолином и корсетным верхом из кожи с выраженной линией плеч в готическом стиле. Образ смотрится невероятно эффектно. Мрачновато, конечно, но подходит эпатажной певице.

А какие наряды вы считаете лучшими и худшими на церемонии?