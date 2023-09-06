6 футболистов со стильными стрижками. Комментирует профессиональный барбер

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Многие знаменитые спортсмены становятся своего рода иконами стиля. Вместе с профессиональным барбером Рустемом Гараевым рассказываем, какие стрижки выбирают известные футболисты.
Здесь своя особенность: жесткая, плотная стрижка с пробором, который делает футболиста узнаваемым. Пробор, кстати, не расчесывается, а осторожно вырезается триммером. Возможно, именно такая фиксированная стрижка помогает Криштиану отменно играть головой в сочетании с неожиданно высокими прыжками.
Длина волос при стрижке Месси в 2023 году составляет около 1-2 см на верхушке головы и в районе висков, при этом на затылке и боках волосы подстрижены более коротко. Такая длина дает возможность легко стилизовать прическу, а также отлично подчеркивает контуры головы и черты лица нападающего «Интер Майами».
Кажется, футболист решил внести в свой образ баланс между стилем и повышенным комфортом. Выбрав незатейливую, но довольно привлекательную стрижку, Неймар мгновенно преобразился. Он немного отрастил волосы в области лба и на темени, а виски, затылок и макушку несколько укоротил. В итоге у футболиста получилась классическая и очень популярная среди звезд Голливуда стрижка.
Нападающий оставляет минимум длины на макушке, а все остальное сбривает практически под ноль. Окантовка стрижки похожа на ту, которую якобы делал тот самый Цезарь, древнеримский политик и полководец. С ней прическа выглядит аккуратнее.
Стрижка Килиана Мбаппе — неплохой вариант на лето, однако такая подойдет не всем. Если у вас неровный череп или есть другие особенности головы, которые вы привыкли маскировать с помощью прически, скорее всего, это не ваш вариант.
Аргентинский форвард носит модную прическу под названием андеркат. Такая стрижка сейчас крайне популярна среди молодежи. Ее отличительная особенность — выбритые бока без плавных переходов от височной области к темени. Волосы на темени остаются длинными, так что их можно зачесать назад или набок. А то и просто взъерошить, как это Пауло часто делает.
Этот футболист своей прической нередко вызывал восторг у болельщиков. Все его стрижки короткие, но совсем без волос стриженые участки не остаются. На них выполняются всевозможные узоры, называется это hair tattoo (англ. «тату на волосах»). Были у Погба и просто цветные пятна, и замысловатые знаки и линии. Эффектно смотрелся Поль с «окраской» зебры и леопарда. Однако подражателей его стиля немного, ведь чтобы поддерживать такие узоры, корректировать их нужно едва ли не каждый день.
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