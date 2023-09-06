6 футболистов со стильными стрижками. Комментирует профессиональный барбер

Многие знаменитые спортсмены становятся своего рода иконами стиля. Вместе с профессиональным барбером Рустемом Гараевым рассказываем, какие стрижки выбирают известные футболисты.

Криштиану Роналду, стрижка преппи

Фото Emilio Andreoli, Getty Images

Здесь своя особенность: жесткая, плотная стрижка с пробором, который делает футболиста узнаваемым. Пробор, кстати, не расчесывается, а осторожно вырезается триммером. Возможно, именно такая фиксированная стрижка помогает Криштиану отменно играть головой в сочетании с неожиданно высокими прыжками.

Лионель Месси, стрижка квиф

Фото Getty Images North America, Getty Images

Длина волос при стрижке Месси в 2023 году составляет около 1-2 см на верхушке головы и в районе висков, при этом на затылке и боках волосы подстрижены более коротко. Такая длина дает возможность легко стилизовать прическу, а также отлично подчеркивает контуры головы и черты лица нападающего «Интер Майами».

Неймар, стрижка «канадка»

Фото David Ramos, Getty Images

Кажется, футболист решил внести в свой образ баланс между стилем и повышенным комфортом. Выбрав незатейливую, но довольно привлекательную стрижку, Неймар мгновенно преобразился. Он немного отрастил волосы в области лба и на темени, а виски, затылок и макушку несколько укоротил. В итоге у футболиста получилась классическая и очень популярная среди звезд Голливуда стрижка.

Килиан Мбаппе, стрижка цезарь

Нападающий оставляет минимум длины на макушке, а все остальное сбривает практически под ноль. Окантовка стрижки похожа на ту, которую якобы делал тот самый Цезарь, древнеримский политик и полководец. С ней прическа выглядит аккуратнее.

Фото Alex Grimm, Getty Images

Стрижка Килиана Мбаппе — неплохой вариант на лето, однако такая подойдет не всем. Если у вас неровный череп или есть другие особенности головы, которые вы привыкли маскировать с помощью прически, скорее всего, это не ваш вариант.

Пауло Дибала, стрижка андеркат

Фото Valerio Pennicino, Getty Images

Аргентинский форвард носит модную прическу под названием андеркат. Такая стрижка сейчас крайне популярна среди молодежи. Ее отличительная особенность — выбритые бока без плавных переходов от височной области к темени. Волосы на темени остаются длинными, так что их можно зачесать назад или набок. А то и просто взъерошить, как это Пауло часто делает.

Поль Погба, стрижка могавк, квифф

Фото Phil Noble, Getty Images

Этот футболист своей прической нередко вызывал восторг у болельщиков. Все его стрижки короткие, но совсем без волос стриженые участки не остаются. На них выполняются всевозможные узоры, называется это hair tattoo (англ. «тату на волосах»). Были у Погба и просто цветные пятна, и замысловатые знаки и линии. Эффектно смотрелся Поль с «окраской» зебры и леопарда. Однако подражателей его стиля немного, ведь чтобы поддерживать такие узоры, корректировать их нужно едва ли не каждый день.

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