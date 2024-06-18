Биография Люси Чеботиной: музыкальная карьера и личная жизнь

История исполнительницы песни «Солнце Монако».

Людмила Чеботина

Дата рождения: 26 апреля 1997 год

Место рождения: Петропавловск-Камчатский

Рост: 166 см

Детство и юность Люси Чеботиной

Людмила Чеботина родилась 26 апреля 1997 года в Петропавловске-Камчатском в самой обычной семье. Ее мать-бухгалтер после развода одна воспитывала детей. У певицы есть старшая сестра Елизавета.

Семья переехала в Москву, когда девочке было шесть лет. В столице будущая артистка училась в общеобразовательной гимназии № 52. Параллельно посещала музыкальную школу, театральный кружок и балетную студию. Люся принимала участие в разных музыкальных конкурсах. Чеботина снималась в программах «Детская площадка», «Лови момент» и «Ералаш». Будучи подростком, Людмила была отмечена специальным орденом «Молодое дарование России».

После окончания девяти классов девушка училась в Государственном музыкальном колледже эстрадного и джазового искусства по специальности «педагог эстрадно-джазового вокала».

Люся Чеботина. Фото Global Look Press

Музыкальная карьера Люси Чеботиной

Чеботина начала покорять музыкальный олимп с кастингов различных телешоу.

В 2015-м Люся пробовала свои силы на проекте «Голос страны» (украинская версия «Голоса»). На слепых прослушиваниях к 18-летней певице повернулись сразу два тренера — Потап и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Девушка выбрала последнего. В украинском шоу Чеботина дошла до четвертьфиналов.

Через год Чеботина приняла участие в программе «Главная сцена», которая выходила на телеканале «Россия-1». В 2017-м вышла на сцену проекта «Новая волна», однако певица осталась без призового места. Зато Люсю назвали «Самой стильной исполнительницей» по версии портала WMJ.ru.

Первая популярность к певице пришла, когда она начала снимать кавер-версии хитов известных исполнителей. Среди них Teddy Bear («Плюшевый мишка») группы Kadebostany, One last time («В последний раз») Арианы Гранде. Число ее подписчиков в соцсетях начало расти.

С 2016-го девушка записывала композиции собственного сочинения. Также певица порадовала своих поклонников дуэтом с Клавой Кокой и Егором Шипом.

В 2019 году стала участницей второго сезона шоу «Песни». В рамках проекта записала композицию под названием Balzam («Бальзам») с популярным певцом Даном Баланом. В этом же году Люся Чеботина презентовала свой дебютный альбом «Безлимитная любовь». В альбом вошел трек «Очарована тобой», который посмотрело на YouTube более 2 миллионов пользователей.

В 2019 году молодая артистка выиграла в номинациях «Лучшая исполнительница» на премии Successful Ladies Awards, «Лучшая интернет-певица» на #Instars-Awards и «Лучший старт» на премии RU.TV.

В 2021 году артистка записала дуэт с Никитой Киоссе, молодые люди исполнили трек под названием «Забываю».

Всероссийский успех пришел к певице в 2021 году, после выхода второго альбома под названием The End («Конец»). В него вошла песня «Солнце Монако», которая несколько недель продержалась в главных трендах TikTok.

В 2023-м поп-певица записала совместный трек «Королева» с Филиппом Киркоровым. Также долгое время в российских чартах первые строчки занимали такие композиции Люси, как «Аэроэкспресс», «Плакал Голливуд». Очередным хитом стала песня «За бывшего», который она презентовала в мае 2024 года.

Люся Чеботина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Люся Чеботина и «Динамо»

Люся Чеботина является фанаткой московского «Динамо». Певица посещает домашние матчи клуба и позирует в его майке.

«На игру этого замечательного клуба «Динамо» меня привела хорошая подруга. Я была поражена, насколько домашняя, уютная и дружеская атмосфера царит в команде. Мне показалось, как будто я знаю ребят лично всю жизнь. С первых встреч, как только мы познакомились, я решила, что буду ярым футбольным болельщиком и буду болеть за ребят и поддерживать их», — цитирует Люсю пресс-служба «Динамо».

В мае 2022 года в финальном матче Кубка России между бело-голубыми и «Спартаком», который проходил в «Лужниках», Люся исполнила свой хит «Солнце Монако». Однако поп-певица была освистана болельщиками красно-белых, команда которых победила со счетом 2:1.

Также артистка исполнила свои хиты на «ВТБ Арене» перед матчем 17-го тура РПЛ сезона-2022/23 между «Динамо» и ЦСКА.

Люся Чеботина и ЮрКисс. Фото Соцсети

Личная жизнь Люси Чеботиной

Российская исполнительница не замужем. Зачастую ей приписывают романы с известными мужчинами, однако только с певцом ЮрКиссом (Юрием Киселевым) Чеботина подтвердила отношения. Молодой артист — сын влиятельного бизнесмена и худрука группы «Земляне» Владимира Киселева.

Чувства между артистами вспыхнули в 2019 году во время записи совместных треков «Все не то» и «Будь смелее». Пара долгое время скрывала свои отношения, только зимой 2022 года Чеботина официально подтвердила их статус.

«Я Юру встретила, когда разошлась с бывшим парнем. Сначала мы дружили, потом начали встречаться. Он доверяет мне, я доверяю ему. Мы два суетолога, которые смотрят в одну сторону. У нас всегда есть темы для разговоров», — рассказывала певица на канале FAMETiME ТV.

В 2023 году пара рассталась. Исполнительницу хита «Солнце Монако» все чаще стали видеть в компании предпринимателя Александра Гранкова. Но что связывает мужчину и женщину — дружба или любовь, доподлинно неизвестно.

В мае 2024 года артистка выложила в своих соцсетях фото, обрезав на нем молодого человека. Однако внимательные подписчики смогли разглядеть черты лица мужчины. Некоторые пришли к выводу, что это молодой певец JONY. По другой версии им может быть норвежский футболист, экс-игрок «Динамо» Матиас Норманн.

Люся Чеботина. Фото Соцсети

Люся Чеботина сейчас

14 июня 2024 года Люся Чеботина выступила на «Премии МУЗ-ТВ» вместе с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой. Девушки исполнили трек «Лучшая подруга».

В 2024 году певица появилась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и приняла участие в ряде мероприятий.

Исполнительница хита «Солнце Монако» раскритиковала потенциальное одобрение закона о дресс-коде для артистов, который активно обсуждается в Госдуме. «Если введут такой закон, то, к сожалению, со своей концертной деятельностью я закончу», — заявила певица.

10 лучших песен Люси Чеботиной (по версии «Яндекс.Музыки»)

«За бывшего»

«Солнце Монако»

«Плакал Голливуд»

«Лучшая подруга»

«Мое»

«Целуй меня»

«Малыш»

«Аэроэкспресс»

No cry

«Командир»

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