В конкурсе красоты «Мисс Алабама» победила модель плюс-сайз: что о ней известно

Победительницей американского конкурса красоты «Мисс Алабама-2024» стала 23-летняя девушка плюс-сайз Сара Милликен. Решение судей приняли не все зрители, обвиняя жюри в предвзятости и продвижении нездорового образа жизни. Рассказали все, что известно о новой победительнице.

Что известно о новой Мисс Алабама

Сара Милликен — победительница конкурса «Мисс Алабама-2024». Девушке 23 года и она обладательница очень пышных форм — ее вес превышает 100 килограммов.

Милликен родом из Атмора — города, расположенного в штате Алабама недалеко от границы с Флоридой. Она косметолог и визажист, а также ведет свой небольшой подкаст. В нем девушка разбирает самые разные темы: от бодипозитива и психического здоровья до расширения прав и возможностей женщин.

Сара участвовала в различных конкурсах красоты с 15 лет, но смогла завоевать первый серьезный титул только в 23 года. По ее словам, она серьезно готовилась к конкурсу: «Я работала над победой в течение всех 365 дней. Не было ни дня, когда бы я не репетировала свое выступление».

Сама Милликен не ожидала, что ей удастся стать обладательницей короны. Она говорила в интервью, что ее целью было попасть в первую десятку и выступить лучше, чем в прошлом году.

Фото Личные соцсети Сары Милликен

Реакция американцев на победу Сары Милликен в конкурсе «Мисс Алабама»

Победа Сары удивила не только ее саму, но и интернет-пользователей. Многие выступили против того, чтобы в конкурсе «Мисс Америка» от штата Алабама участвовала девушка больших размеров. «Какой пример подает детям эта двухсоткилограммовая женщина?» — комментирует новости о победы Сары житель штата. «Теперь что, модно иметь ожирение? Мы теперь продвигаем диабет, болезни сердца и другие проблемы со здоровьем? Я не говорю, что победительница конкурса красоты должна быть очень худой, нет ничего страшного в паре лишних килограммов. Но иметь ожирение такой степени — это просто нелепо», — возмущается другой.

Однако некоторые американцы восприняли победу Милликен как шаг в сторону более справедливого судейства. «Здорово, что наконец-то победила не какая-то 45-килограммовая блондинка с голубыми глазами, мечтающая о мире во всем мире! Поздравляю Алабаму и ее королеву!» — написали Саре в соцсетях.

Фото Личные соцсети Сары Милликен

Организаторы заявляют, что цель конкурса — укрепление уверенности в себе среди молодых женщин и формирование у них позитивного самовосприятия. Сама Сара тоже не воспринимает критику всерьез, но предупреждает хейтеров, что более ранимые люди могут серьезно навредить себе, услышав столько негатива в своей адрес.

«Я надеюсь, девушки осознают, что они могут достичь всего, что они захотят, и неважно, как выглядит их тело и где они родились. Я никогда не думала, что девушка плюс-сайз из маленького городка в Алабаме может победить в конкурсе красоты», — рассказывает Милликен.

По ее словам, конкурс был прекрасным опытом, благодаря которому она познакомилась со многими талантливыми и целеустремленными девушками.

Теперь Милликен будет представлять свой штат на конкурсе красоты «Мисс Америка-2024» 16 июня и соревноваться с конкурсантками из других штатов.