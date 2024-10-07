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Мисс Россия 2024: кто победил — что известно о победительнице конкурса
Жизнь и общество

Сегодня, 20:00

5 мин.

Студентка, спортсменка и просто красавица: что известно о новой «Мисс Россия — 2024»

Мария Задорожная
Автор
Фото Артур Новосильцев, АГН «Москва»
Фото viallentinka, Telegram
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В субботу, 5 октября, в Москве завершился конкурс «Мисс Россия — 2024». Титул самой красивой девушки страны завоевала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. Помимо статуса и короны, красавица получила приз в один миллион рублей и возможность представлять страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная». Подробнее о том, что известно о победительнице, — в материале «СЭ».

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Валентина — студентка одного из лучших медицинских вузов страны

Перед финалом конкурса красоты организаторы выпустили видео, где каждая участница отвечала на разные вопросы: чем она будет удивлять жюри, что в ней особенного и почему именно она достойна стать обладательницей многомиллионной короны.

Валентина Алексеева заявила, что хотела бы своим примером доказать, что современная «Мисс Россия» должна быть не только красивой, но и образованной. При этом девушка может уже похвастаться некоторыми достижениями. Ей 18 лет, она окончила лучшую школу Чувашии с золотой медалью и поступила на бюджет на направление «Лечебное дело» в медицинский университет имени Пирогова, который считается одним из лучших медицинских вузов страны.

Фото viallentinka, Telegram

По словам победительницы, ей было довольно трудно совмещать в графике учебу, спорт, ЕГЭ, подготовку к конкурсу и съемки. В анкете на «Мисс Россия» девушка отметила, что гордится своим поступлением в медицинский университет.

«Горжусь тем, что по результатам экзаменов я смогла поступить на бюджетное отделение в ведущий медицинский вуз Москвы. Также очень значимым событием считаю победу в региональном конкурсе «Мисс Чувашия», — сказала девушка.

Алексеева стала участвовать в конкурсах красоты будучи школьницей

Конкурсы красоты появились в жизни девушки только в 16 лет. Тогда Валентина училась в 10 классе и решила поучаствовать в конкурсе «Мисс Чувашия». Поспособствовала такому решению случайность: девушка увидела объявление о кастинге в социальных сетях и решилась на этот шаг.

Фото viallentinka, Telegram

За корону в региональном конкурсе пришлось в буквальном смысле попотеть. На первом этапе участницы выполняли спортивные упражнения на скорость и на время. Последним испытанием стала планка. Валентина продержалась в планке дольше всех — 12 минут 30 секунд. После девушка достойно выступила в конкурсе талантов, в интеллектуальном блоке и в дефиле.

Фото viallentinka, Telegram

После победы на региональном конкурсе Алексеева решилась на участие и в конкурсе «Мисс Россия». Она попала в список из 50 финалисток, при том, что заявки подали 85 тысяч девушек со всей страны.

Мама Валентины тоже участвовала в конкурсе красоты

Новая «Мисс Россия — 2024» призналась, что ее вдохновляет мама. Она является для нее примером того, что абсолютно все возможно. Это неудивительно, 39-летняя Ольга Алексеева в 2023 году также принимала участие в конкурсе — она получила титул вице-миссис Чувашии на республиканском конкурсе.

Что еще известно о новой «Мисс Россия — 2024»

В анкете на сайте конкурса говорится, что Валентина увлекается балетом, спортом и участвует в научно-исследовательских проектах в области экологии. Кроме того, девушка ведет здоровый образ жизни, развивает ораторское искусство и мечтает посетить Карелию.

Фото viallentinka, Telegram

Своими любимыми книгами новая «Мисс Россия» назвала «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, а любимым фильмом — «Коко де Шанель». Ее девиз — «Победа начинается с мысли о том, что ты можешь».

Кроме того, на конкурсе девушка представила публике благотворительный проект, посвященный медицине. Он разрабатывался ей совместно с преподавателями вуза и получил название «Птица счастья». По словам Алексеевой, основная задача проекта — помощь больным детям.

Не обошлось и без вопросов про еду. В финале «Мисс Росси» Валентину спросили, какое блюдо из русской кухни — самое уникальное. Она ответила, что очень любит традиционные русские пельмени, а среди чувашской кухни ей нравится хуплу — традиционный чувашский пирог, чаще всего с начинкой из картофеля и свинины.

Фото Артур Новосильцев, АГН «Москва»

Что теперь ждет победительницу «Мисс Россия — 2024»

В этом году обладательница титула «Мисс Россия» имеет право выступить на международном конкурсе «Мисс Вселенная». Валентина Алексеева пообещала сделать все, чтобы одержать победу в международном конкурсе, который состоится 16 ноября в Мексике.

«Дальнейшие планы — это, конечно же, достойно представить Россию на конкурсе «Мисс Вселенная. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы мы были лучшими», — заявила Алексеева.

Также девушка призналась, что ее переполняют счастье, радость и волнение за будущее. Она заявила, что даже не надеялась на победу, а просто наслаждалась сценой.

«Первой вице-мисс Россия — 2024» стала Ирина Миронова из Тольятти, а «Второй вице-мисс Россия» — петербурженка Ульяна Евдокимова. Обладательницей специального приза назвали Ангелину Горбунову из Саратовской области.

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