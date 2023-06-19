Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество

Сегодня, 06:30

5 вещей, которые мешают женщине выглядеть стильно

Стильная девушка.
Фото istockphoto.com
Telegram Дзен

Мода — дама изменчивая. То, что было в тренде еще несколько лет назад, сегодня смотрится странно. Причем образ может разрушить лишь одна вещь. Чтобы этого не случилось, стилист Тата Будилова составила список из неактуальных предметов гардероба. Пока надевать их точно не стоит.

Джинсы дудочки

Мало того, что такая модель вышла из моды, она еще и искажает фигуру. Лишь самые идеальные ноги в обтягивающих джинсах могут выглядеть эстетично. Но даже это не спасает дудочки от течения времени. Носить такой фасон сегодня считается плохим тоном.

Деловая одежда может прибавлять возраст женщине. 6 предметов гардероба, которые состарят любую женщину

Юбка-карандаш

Когда-то юбка-карандаш считалась классикой, но пока о ней лучше забыть. Такая вещь добавляет возраста и в любом образе выглядит скучно. В качестве замены подойдет плиссированная юбка, а также модели из джинсы и кожи.

Юбка плиссированная
Фото istockphoto.com

Капри

Помните такие? Лет на пять о них точно можно забыть. На стыке девяностых и нулевых эти штанишки ниже колена продавались на каждом шагу и были летней заменой длинных брюк. Сейчас капри не зря кажутся одним из самых неудачных предметов гардероба. Такая вещь искажает и длину, и ширину ног, а еще делает образ слишком детским.

Кюлоты

Это почти то же самое, что капри. Только кюлоты шире и часто сшиты из легкого материала. Да, еще несколько лет назад вещь была в тренде, но сейчас она неактуальна.

Такие сумки будут в&nbsp;тренде. Модный эксперт рассказала, какие сумки будут в тренде в этом сезоне

Сегодня популярна длина в пол, причем во всех предметах гардероба: брюках, джинсах, юбках или платьях лучше. Желательно, чтобы ткань слегка прикрывала обувь.

Девушка в красном костюме с длинными брюками.
Фото Image by marymarkevich/Freepik

Туфли с открытым носом

Обувь на высоком каблуке с открытым носиком — это ретро. В таких туфлях можно пойти на тематическую вечеринку в стиле 90-х, но в нашем времени они не считаются красивыми. Если у вас есть такая пара, ее можно отложить до лучших времен. Ведь мода циклична и, возможно, их время скоро вновь настанет.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мода
2
0
Читайте также
Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Залужный может быть за границей Украины
WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Из Ханны Монтаны в дерзкую бунтарку: как изменилась Майли Сайрус