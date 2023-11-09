Компания Nike подала в суд на New Balance и Skechers за нарушение патентных прав: в чем суть спора и кто виноват

Недавно международное агентство новостей Reuters сообщило, что всем известный бренд Nike подал в суд на конкурентов — компании New Balance и Skechers. Их обвиняют в нарушении патентных прав.

Чем вызваны претензии

Компания Nike считает, что New Balance и Skechers украли ее разработку — технологию Flyknit, которая используется для создания верхней части кроссовок. Речь идет о моделях Fresh Foam и FuelCell от New Balance, а также моделях Ultra Flex и Glide Step от Skechers.

Фото New Balance, Skechers

Конкуренты Nike вину не признают.

Суть технологии Flyknit

Технологию Flyknit считают легендарной и уникальной. В ней используются высокопрочные волокна, которые создают «легкий верх» кроссовок. Нити сплетаются таким образом, что обувь становится воздухонепроницаемой и эластичной. Применяется разработка для создания беговых моделей, кроссовок для баскетбола и футбола.

Фото Mike Lawrie, Getty Images

Позиция Skechers и New Balance и суть спора

В ответном заявлении New Balance сообщила, что уважает права интеллектуальной собственности конкурентов, но не считает Nike исключительным правообладателем разработки Flyknit. По словам компании, подобные технологии уже десятилетиями применяются в отрасли. Бренд Skechers пока никак не прокомментировал ситуацию.

Суть спора трех крупных производителей спортивной обуви заключается в том, насколько уникальна технология Flyknit и имеет ли Nike исключительные права на ее использование.

Чего добивается Nike

Nike требует от конкурентов прекращения использования технологии и возмещения ущерба от плагиата. Но не уточняется, на какую именно компенсацию рассчитывает бренд. Кроме того, если ответчики продолжат выпускать обувь, при производстве которой применяются чужие разработки, то за такие действия придется делиться частью прибыли с Nike. Рассудить стороны спора сможет только детальная экспертиза и исследование признаков, описанных в патентных документах.

Фото Wiese / face to face, Global Look Press

Чем может закончиться спор

Если действительно будет доказано, что нарушены патентные права Nike, то компания имеет все возможности запретить производить кроссовки по технологии Flyknit не только New Balance и Skechers, но и другим компаниям. Также Nike получит компенсацию.

Кроме того, никто не отменял репутационных рисков. Уже сейчас каждый из участников спора получил информационную выгоду, ведь многие до этого момента не слышали о технологии Flyknit.