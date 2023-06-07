Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество

Сегодня, 19:00

6 предметов гардероба, которые состарят любую женщину

Аника Керимова
Дизайнер, стилист
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Женщина в очках в деловом костюме в офисе
Фото Freepik/senivpetro
Telegram Дзен

Спрашивать женщину о возрасте — нетактично. При этом многие из них сами добавляют себе несколько лет, неправильно выбрав одежду или аксессуары. Вещи способны как омолодить, так и состарить.

Вместе с дизайнером и стилистом Аникой Керимовой рассказываем, какие предметы гардероба могут превратить весь образ в «тетушкин».

Туфли Мэри Джейн

Они представляют собой легкие туфли с круглым носом и ремешком-застежкой. И выглядят слишком кукольно. Многие женщины в возрасте предпочитают такую обувь из удобства. Но молодые девушки сразу искажают линию своих ног. Туфли Мэри Джейн делают ступню более широкой, а горизонтальный ремешок посередине словно «обрезает» ее.

Сегодня есть много другой удобной обуви, которая будет смотреться стильно на любой ножке.

Женские ноги в модной обуви Мэри Джейн
Фото Istockphoto/Dina Damotseva

Платки и шарфы с росписью

Речь идет о павловопосадских платках и других со схожим рисунком. Лет 15 назад они пытались вернуться в моду, но недолго продержались в трендах. Сегодня сложно составить освежающий образ с использованием платка с народной росписью. Сразу создается впечатление, что он был взят из бабушкиного сундука.

Девушка в павловопосадском платке
Фото Freepik/freepic.diller

Используйте однотонные шарфы светлых оттенков. Они помогут действительно освежить образ и «убавить» несколько лет. Да и комбинировать такой аксессуар с разными вещами будет гораздо легче.

Стильная девушка в&nbsp;летней одежде. Как одеваться в +20°C? 2 стильных образа для мужчин и для женщин

Куцые офисные костюмы

Тесный комплект из приталенного пиджака и прямой юбки до колен выглядит скучно и прибавляет годы. Особенно если он пошит из серой или серо-коричневой ткани. Многие офисные сотрудницы ошибочно полагают, что узкий костюм поможет выглядеть стройнее. Однако срабатывает совсем другой эффект. Куцый костюм выглядит так, словно вы его носите еще со временем института.

Женщина в деловом костюме разговаривает по телефону на улице
Фото Freepik/yanalya

Сегодня стоит обращать внимание на брючные костюмы свободного кроя. В них вы будете выглядеть стильно, элегантно и свежо.

Бесформенные сумки

Большая сумка с изрядно потертыми ручками существенно испортит даже самый продуманный образ. Еще хуже, если будут заметны «следы домашнего ремонта» — зашитые уголки, обклеенные ремешки, замена фурнитуры. Не стоит носить одну модель и на работу, и в магазин за продуктами.

Женская кожаная сумка
Фото Freepik/valuavitaly

Купите три лаконичные или классические сумочки на разные случаи: небольшую повседневную, более строгую в офис и клатч для выхода в свет.

Стильно одетая девушка. Летний гардероб в стиле спортшик. 10 образов от профессиональной модели

Бусы из жемчуга

Многие женщины любят их за элегантность и как дань классике. Но стоит быть очень аккуратной с этим аксессуаром. Небольшое ожерелье из настоящего жемчуга, может, и добавит утонченности образу. А вот пластиковая имитация, еще и длиной в метр, будет выглядеть совсем нелепо. Сразу добавите себе лет десять точно.

Рыжеволосая девушка с жемчужными бусами на шее
Фото Freepik/lookstudio

Замените бусы из жемчуга лаконичными цепочками с небольшой подвеской. Если очень хочется украшение именно с этим камнем — отдайте предпочтение небольшой броши или тонкому браслету.

Вязаные вещи

Да, в них очень тепло и комфортно. Мало кто в холодное время озадачивается еще и красивым внешним видом. Но вязаные свитера, словно из каталогов 90-х, прибавляют годы. Особенно если вещь украшена цветочками или рюшами из шерсти. Вы рискуете сразу стать похожей на смотрительницу в музее или библиотеке.

Вязальные спицы с пряжей в руках женщины
Фото Freepik/freepik

Выбирайте актуальные свитера, в которых и красиво, и тепло. Их легко сочетать с брюками и джинсами и даже с длинными платьями.

8 мужских брендов из&nbsp;России, которые стоит знать. 8 мужских брендов из России, которые стоит знать

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мода
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тест: смогли бы вы жить в королевской семье?