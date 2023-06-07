6 предметов гардероба, которые состарят любую женщину

Сегодня, 19:00
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Спрашивать женщину о возрасте — нетактично. При этом многие из них сами добавляют себе несколько лет, неправильно выбрав одежду или аксессуары. Вещи способны как омолодить, так и состарить.
Вместе с дизайнером и стилистом Аникой Керимовой рассказываем, какие предметы гардероба могут превратить весь образ в «тетушкин».
Они представляют собой легкие туфли с круглым носом и ремешком-застежкой. И выглядят слишком кукольно. Многие женщины в возрасте предпочитают такую обувь из удобства. Но молодые девушки сразу искажают линию своих ног. Туфли Мэри Джейн делают ступню более широкой, а горизонтальный ремешок посередине словно «обрезает» ее.
Сегодня есть много другой удобной обуви, которая будет смотреться стильно на любой ножке.
Речь идет о павловопосадских платках и других со схожим рисунком. Лет 15 назад они пытались вернуться в моду, но недолго продержались в трендах. Сегодня сложно составить освежающий образ с использованием платка с народной росписью. Сразу создается впечатление, что он был взят из бабушкиного сундука.
Используйте однотонные шарфы светлых оттенков. Они помогут действительно освежить образ и «убавить» несколько лет. Да и комбинировать такой аксессуар с разными вещами будет гораздо легче.
Тесный комплект из приталенного пиджака и прямой юбки до колен выглядит скучно и прибавляет годы. Особенно если он пошит из серой или серо-коричневой ткани. Многие офисные сотрудницы ошибочно полагают, что узкий костюм поможет выглядеть стройнее. Однако срабатывает совсем другой эффект. Куцый костюм выглядит так, словно вы его носите еще со временем института.
Сегодня стоит обращать внимание на брючные костюмы свободного кроя. В них вы будете выглядеть стильно, элегантно и свежо.
Большая сумка с изрядно потертыми ручками существенно испортит даже самый продуманный образ. Еще хуже, если будут заметны «следы домашнего ремонта» — зашитые уголки, обклеенные ремешки, замена фурнитуры. Не стоит носить одну модель и на работу, и в магазин за продуктами.
Купите три лаконичные или классические сумочки на разные случаи: небольшую повседневную, более строгую в офис и клатч для выхода в свет.
Многие женщины любят их за элегантность и как дань классике. Но стоит быть очень аккуратной с этим аксессуаром. Небольшое ожерелье из настоящего жемчуга, может, и добавит утонченности образу. А вот пластиковая имитация, еще и длиной в метр, будет выглядеть совсем нелепо. Сразу добавите себе лет десять точно.
Замените бусы из жемчуга лаконичными цепочками с небольшой подвеской. Если очень хочется украшение именно с этим камнем — отдайте предпочтение небольшой броши или тонкому браслету.
Да, в них очень тепло и комфортно. Мало кто в холодное время озадачивается еще и красивым внешним видом. Но вязаные свитера, словно из каталогов 90-х, прибавляют годы. Особенно если вещь украшена цветочками или рюшами из шерсти. Вы рискуете сразу стать похожей на смотрительницу в музее или библиотеке.
Выбирайте актуальные свитера, в которых и красиво, и тепло. Их легко сочетать с брюками и джинсами и даже с длинными платьями.
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