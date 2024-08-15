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Павел Деревянко: биография актера, личная жизнь, фильмография, сколько зарабатывает
Жизнь и общество

Сегодня, 12:45

5 мин.

Павел Деревянко: история актера и известного фаната «Динамо»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Павел Деревянко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как мальчик из Таганрога стал звездой ТВ.

Павел Юрьевич Деревянко
Дата рождения: 2 июля 1976 года
Место рождения: Таганрог
Рост: 170 см
Семейное положения: гражданский брак
Профессия: актер (театра, кино, телевидения, дубляжа)
Карьера: с 2001 года

Детство и юность Павла Деревянко

Павел Деревянко родился 2 июля 1976 года в Таганроге. Его родители Юрий Павлович и Татьяна Васильевна — простые рабочие местного завода «Красный котельщик». У Павла есть старший брат Александр.

В детстве будущий актер много занимался спортом, а также ходил на танцы. В школе Деревянко был непослушным учеником, а его родителей часто вызывали к директору. В восьмом классе Павел и вовсе решил бросить учебу.

Деревянко пытался найти себя в разных направлениях: медицине, кулинарии, парикмахерском искусстве. Но ни в одной из сфер добиться успеха не получилось. Затем он решил все же получить аттестат и пошел в вечернюю школу. Однако хватило актера только на год.

Павел Деревянко в молодости.
Фото Global Look Press

Актерская карьера Павла Деревянко

Павел бросил вечернюю школу, попробовал себя в театре и поступил в студию «Лестница». Именно актерство зацепило Деревянко по-настоящему. Он решил поехать в Москву, чтобы поступить в театральный вуз. Однако пробы Павел не прошел и, разочаровавшись, уехал в Сочи в составе шоу-балета. Через год Деревянко снова отправился в столицу, чтобы поступить на актерское. И на этот раз у него получилось попасть в ГИТИС в мастерскую Леонида Хейфеца, но на платной основе. Прилежным студентом Павел Деревянко тоже не был. Уже на первом курсе у него были проблемы с наркотиками, он получил год условно за распространение запрещенных препаратов.

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Еще будучи студентом, актер начал служить в театре, а после окончания обучения Павла задействовали во многих постановках. В 2007 году Деревянко попал в Театр имени Моссовета. Также Павел играл в театре имени Пушкина и театре имени Станиславского.

В 2001 году Деревянко впервые снялся в кино. Известность ему принесла главная роль в фильме «Ехали два шофера», где он сыграл Кольку Снегирева. Дальше у Деревянко было несколько ролей второго плана, но позже снова начал играть более заметных персонажей. Зрители полюбили его за работу в таких фильмах и сериалах, как «Домашний арест», «Оттепель», «Дылды», «СуперБобровы» и «Беспринципные».

Фото Global Look Press

Фильмография Павла Деревянко

  • «Ехали два шофера» (2001)

  • «Ледниковый период» (2003)

  • «Штрафбат» (2004)

  • «Бой с тенью» (2005)

  • «Девять жизней Нестора Махно» (2006)

  • «Любовь в большом городе — 2» (2010)

  • «Брестская крепость» (2010)

  • «Обратная сторона Луны» (2012)

  • «СуперБобровы» (2016)

  • «Салют-7» (2017)

  • «Ночная смена» (2018)

  • «Домашний арест» (2018)

  • «Универ. Новая общага» (2018)

  • 2019-2022 — «Дылды» (2019-2022)

  • «Идеальная семья» (2020)

  • 2020-2024 — «Беспринципные» (2020-2024)

  • «Бендер: Начало» (2021)

  • «Бендер: Золото империи» (2021)

  • «Подельники» (2021)

  • «Беспринципные в деревне» (2023)

  • «Сансара» (2023)

  • «Короче, план такой» (2023)

  • 2023 — «Ласт квест» (2023)

  • «Волшебный участок» (2023)

  • «Конец Славы» (2024)

  • «Как Деревянко Ломоносова играл» (2024)

  • «Золото Умальты» (2024)

Павел Деревянко и Зоя Фуць.
Фото Соцсети

Личная жизнь Павла Деревянко

О бурной личной жизни Павла Деревянко ходит много слухов, особенно о его любвеобильности. В разное время ему приписывали романы с актрисой Ольгой Дымской, моделью Верой Гоппен, певицей Еленой Князевой и сотрудницей салона красоты Надеждой Салтановой.

Затем Павел начал встречаться с Дарьей Мясищевой, с которой много лет находился в гражданском браке. Девушка, имеющая успешный бизнес, родила актеру в 2010 году дочь Варвару. После появления ребенка Деревянко начал проводить время в компании разных женщин. СМИ даже сообщали о расставании Павла с Мясищевой, однако в 2012-м они вместе появились на публике. В 2014-м у них родилась вторая дочь — Александра.

Затем стало известно, что пара купила большой загородный дом на Николиной горе в Подмосковье и перебралась туда. В 2020 году Павел планировал официально расписаться с матерью своих детей, но вскоре они окончательно расстались. Как признавался сам актер, после разрыва у него была депрессия. Павлу пришлось обращаться к психологу.

В январе 2021-го Деревянко вышел на церемонии вручения премии «Золотой орел» с новой пассией Аленой Ивановой, а через несколько месяцев на дне рождении звездного стоматолога Антона Криворотова он появился в компании предпринимательницы Зои Фуць. Именно с ней он сейчас и проживает.

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Сколько зарабатывает Павел Деревянко

По данным сайта «КП», средний гонорар артиста составляет 300 тысяч рублей за смену. Точная сумма зависит от важности проекта для актера, а также его продолжительности.

Деревянко, зарабатывая неплохие деньги, вкладывается в недвижимость. У него есть земля на Алтае, где он планирует построить дачу для своей семьи. Также он вместе с братом в родном Таганроге построил родовое гнездо на берегу Миусского лимана. В 2023 году Павел приобрел дом и недвижимость в центре Москвы в Малом Казенном переулке.

Хобби

Павел Деревянко — футбольный фанат. Его любимая команда — московское «Динамо». Актер постоянно ходит на стадион на матчи, а также участвует в активностях клуба.

Социальные сети Павла Деревянко

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