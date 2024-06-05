Биография Пелагеи: музыкальная карьера и развод с хоккеистом Телегиным

Пелагея (Пелагея Телегина)
Дата рождения: 14 июля 1986 года
Место рождения: Новосибирск
Рост: 163 см
Пелагея Ханова родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске в творческой семье. Ее мать Светлана — джазовая певица и актриса. Своего отца она не знала, девочку воспитывал отчим, который дал ей свою фамилию.
В советском ЗАГСе сотрудники при регистрации новорожденной не стали вписывать редкое имя девочки в документы, а заменили на более известное — Полина. Однако при получении паспорта родители певицы исправили на изначальный вариант.
С раннего возраста Пелагее прививали любовь к чтению. Ее настольными книгами были «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле и «Мастер и Маргарита» Булгакова.
Выступать на сцене Ханова начала еще в детском саду. А в 8-летнем возрасте ее отдали в Новосибирскую музыкальную школу при местной консерватории. Именно здесь ее заметил музыкант, создатель и лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин. Он посоветовал ей выступить на телевизионном шоу «Утренняя звезда». В Москве Пелагея стала лауреатом конкурса и победительницей в номинации «Лучшая исполнительница народной песни в России 1996 года».
На ее счету победы в таких конкурсах, как «Юные дарования Сибири» и «Новые имена Планеты». Помимо этого, девочка играла в КВН в составе команды Новосибирского государственного университета.
Музыкальная карьера Пелагеи
Талантливая девушка быстро покорила Новосибирск, поэтому вскоре вместе с мамой приняла решение переехать в Москву. Сначала они заселились в съемную квартиру. В столице Пелагея пошла учиться в музыкальную школу при Гнесинском училище. Параллельно с этим работала над своим первым альбомом «Любо!».
У девушки диапазон в четыре октавы, из-за чего не все преподаватели соглашались с ней заниматься вокалом. Специалисты боялись испортить природные данные. Поэтому распевалась певица дома с мамой. Женщина обучила дочь пению в стиле бельканто.
В 11 лет Пелагея стала участницей шоу «Антропология» с Дмитрием Дибровым. Также советский композитор и дирижер Мстислав Ростропович пригласил российскую певицу выступить на музыкальном фестивале в Эвиане (Швейцария).
Молодую артистку часто звали выступить на разных мероприятиях. Так, она блистала на церемониях вручения премий «Ника» и «Золотая маска», саммите глав Франции, Германии и России. Девушка поднималась на сцену Красной площади в честь 850-летия Москвы. Трансляцию концерта на весь мир показывал британский телеканал BBC.
В 1999-м Ханова исполнила свои песни на международном фольклорном фестивале в Шотландии. Удачное выступление позволило ей записать свою новую пластинку в Швейцарии. Здесь она познакомилась с представителем известного оперного певца Хосе Каррераса. Менеджер предложил россиянке отправиться вместе со звездой Испании в мировой тур.
14-летняя Пелагея поступила в РАТИ, во время учебы певица презентовала новый альбом-ретроспективу «Пелагея» (2003). В диск вошли известные композиции певицы. Среди них «Казак», «Сидел Ваня на диване», «Вечериночная». В 2005 году уроженка Новосибирска получила красный диплом и основала собственную музыкальную группу под названием «Пелагея».
В 2009 году коллектив выпустил двойной альбом «Тропы». В него вошли русские народные, казачьи и авторские треки. Например, «Ой, да не вечер», «Розы», «Полночный всадник», «Былинка», «Степь», «Оборотень-князь».
В 2013-м артистка презентовала свой новый диск под названием «Вишневый сад» с популярными романсами и народными песнями. Среди них — «Не для меня придет весна», «В горнице», «Валенки», «Под ракитой зеленой».
Издание Forbes в 2018-м включило Пелагею в список «50 самых знаменитых звезд эстрады и спортсменов». Певица расположилась на 39-м месте. За год она заработала 1,7 миллиона долларов.
В 2020-м исполнительница народных песен получила звание заслуженной артистки РФ. Через год на Первом канале показали концерт, приуроченный ко дню рождения певицы. Вместе с ней выступили и другие артисты российской эстрады.
Пелагея была наставником шоу «Голос» с 2012 по 2014 годы. Следующие два года занимала кресло в проекте «Голос. Дети». В 2018-м вернулась на Первый канал, чтобы принять участие в «Голос. 60+». Ее подопечный Леонид Сергиенко стал победителем сезона.
Исполнительница народных песен была замужем дважды. В 2010-м певица вышла замуж за режиссера шоу Comedy Woman Дмитрия Ефимовича. Пелагея после свадьбы взяла фамилию супруга. Однако брак был недолгим — через два года они подали на развод. Детей у них не было.
В 2016-м певицу все чаще стали видеть в компании хоккеиста Ивана Телегина. Так, артистка посетила чемпионат мира по хоккею, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге. Пелагея сидела на трибунах с остальными женами и подругами игроков национальной команды.
Летом пара перестала скрывать свои отношения. Ради артистки Телегин бросил свою гражданскую жену, которая родила ему наследника. 16 июня 2016 года Пелагея и Иван расписались в Кутузовском ЗАГСе столицы. В начале 2017-го появились новости, что певица ждет ребенка. 21 января артистка родила Телегину дочь, которую назвали Таисия. Девочка ходит на балет, занимается верховой ездой и изучает иностранные языки.
В 2019-м певица подала на развод. Причиной стали частые измены хоккеиста. Мирно разойтись у них не получилось. Спортсмен обвинил экс-жену в домашнем насилии. В частности, что он был жертвой абьюза. Бывшие супруги несколько лет делили имущество. По решению суда Пелагее досталась роскошная квартира на Кутузовском проспекте и особняк на Новой Риге. Также Телегин выплатил ей половину стоимости Bentley Continental GT.
Фолк-певица ведет активную концертную деятельность. Например, Пелагея исполнила гимн России перед товарищеской встречей Россия — Сербия, которая состоялась 21 марта 2024 года.
Однако она попадает на страницы прессы все чаще из-за ссор с Телегиным. Оказалось, что хоккеист оформил запрет на выезд за границу их общей дочери Таисии, не поставив ее мать в известность. Пелагея решила отвезти наследницу, которая в этом году окончила первый класс, на отдых в Турцию. Однако они не смогли пройти таможенный контроль. Девочка сильно расстроилась и плакала. Реакцию ребенка певица сняла на видео и выложила в своих соцсетях.
«Вот так, окончив свой первый класс, она столкнулась с жестокой действительностью, с беззубой жестокостью «папочки», — написала Пелагея в соцсетях.
«Ой, да не вечер»
«Не для тебя»
«Казак»
«Когда мы были на войне»
«Ледяное Сердце»
«При лужку»
«Степь»
«Пташечка»
«Тропы»
«Любо, братцы, любо!»
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