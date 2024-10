Скандальная биография Пи Дидди: музыка, арест и обвинения

История самого скандального рэпера за всю историю Голливуда.

Шон Джон Комбс (также известен как Puff Daddy, P. Diddy)

Дата рождения: 4 ноября 1969 года

Место рождения: Нью-Йорк (США)

Профессия: рэпер, продюсер

Карьера: с 1990 года

Детство и юность Пи Дидди

Шон Комбс родился 4 ноября 1969 года в Нью-Йорке (США) в семье модели Дженис Смоллз и военнослужащего ВВС США Мелвина Эрла Комбса. Когда мальчику было два года, его папу застрелили.

Комбс учился в римско-католической средней школе Маунт-Сент-Майкл-Академи. Будучи подростком, играл в школьной команде по американскому футболу. На его счету есть один трофей — Кубок дивизии-1986.

После школы Шон поступил в частный Говардский университет в Вашингтоне, но бросил учебу после второго курса. За это время он успел создать репутацию «короля вечеринок». Спустя много лет P. Diddy вернулся в учебное заведение, чтобы получить докторскую степень по гуманитарным наукам.

Пи Дидди. Фото Global Look Press

Музыкальная карьера Пи Дидди

Когда Комбс был студентом, он начал сотрудничать со звукозаписывающей компанией Uptown Records в качестве продюсера. Он быстро раскрутил группу Jodeci и певицу Мэри Джей Блайдж, но в 1993 году лейбл уволил Шона. Тогда молодой человек основал собственный лейбл — Bad Boy Entertainment. Его первыми проектами были The Notorious B.I.G, Ашер, Lil' Kim, Мэрайя Кэри, Аретой Франклин.

С 1997 года Комбс под псевдонимом Puff Daddy начал выпускать свои треки. Его первая композиция Can't Nobody Hold Me Down («Никто не может меня удержать») имела успех. Песня шесть недель продержалась в лидерах чарта Billboard Hot 100. В этом же году он презентовал дебютную пластинку под названием No Way Out («Нет выхода»). А уже в 1998-м держал в руках статуэтку «Грэмми» за лучший рэп-альбом.

Композиция I'll Be Missing You («Я буду скучать по тебе»), которую он записал вместе с певицей Фейт Эванс, принесла ему вторую победу на премии «Грэмми» в номинации «Лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой».

Puff Daddy никогда не жалел средств на свое творчество. Так, видеоклип на трек Victory («Победа») стал самым дорогим в истории индустрии. Ролик обошелся рэперу в 2,7 миллиона долларов. В съемках были задействованы актеры Деннис Хоппер и Дэнни Де Вито.

В 1998 году рэпер записал с Джимми Пейджем саундтрек Come With Me («Пойдем со мной») к фильму «Годзилла». Вторая пластинка музыканта Forever («Навсегда») вышла в 1999-м и стала платиновой в США. Хотя критики внесли ее в рейтинг «50 худших альбомов всех времен».

В 2005-м музыкант сменил имя на Diddi. Под новым псевдонимом он презентовал диск Press Play («Нажми «Воспроизвести»), который стал лидером Billboard 200. В записи пластинки принимали участие Николь Шерзингер, Кристина Агилера и Кейша Коул.

Пятый альбом Last Train To Paris («Последний поезд в Париж») вышел в 2010-м. Через пять лет он презентовал диск No Way Out 2 («Нет выхода 2»). В 2016-м принял решение завершить карьеру певца и сосредоточиться на продюсировании.

К музыке рэпер вернулся в 2023 году. Он записал пластинку The Love Album: Off the Grid («Любовный альбом: Вне Сети»). В диск вошли 23 композиции. Комбс снял клип на песню Another One of Me («Еще один из меня») с участием таких звезд, как The Weeknd, 21 Savage и French Montana.

Пи Дидди. Фото Global Look Press

Актерская карьера Пи Дидди

Шон Комбс периодически снимается в кино. Впервые на экранах он появился в 2001 году, и сразу же в двух фильмах — «Все схвачено!» и «Бал монстров». В этих проектах ему достались эпизодические роли.

В 2005-м P. Diddi предстал в образе наркобарона Никки Барнса в боевике «Путь Карлито 2: Восхождение к власти». Также музыкант появился в двух сериях седьмого сезона сериала «CSI: Место преступления Майами» (2008-2009).

Зрителям особенно понравилась его роль доктора-гомеопата в ситкоме «В Филадельфии всегда солнечно» (2005). В проекте показывали смешные ситуации, в которые попадают герои из местного паба.

В 2014 году состоялась премьера спортивной драмы «День драфта». Артисту досталась второстепенная роль Криса Кроуфорда.

Также в его фильмографии есть такие работы, как «Побег из Вегаса» (2010), «Я все еще здесь» (2010), «Дурная слава» (2016) и «Улетные девочки» (2017).

Пи Дидди. Фото Global Look Press

Личная жизнь Пи Дидди

Шон Комбс никогда не был женат. У музыканта шестеро биологических детей от разных женщин.

В 1993 году музыкант встречался со школьной подругой Мисой Хилтон-Брим. Девушка родила ему первого ребенка. Сына назвали Джастин. В период с 1999-й по 2001-й у него был роман с певицей Дженнифер Лопес.

С 1994-го по 2007 год Puff Daddy встречался с девушкой по имени Кимберли Портер. Возлюбленная музыканта родила от него троих детей: мальчика Кристина (родился в 1998 году) и близняшек Д'Лилу Стар и Джесси Джеймс (2006). В 2018-м Портер умерла от пневмонии.

P. Diddi изменял Кимберли Портер с Сарой Чапмен. В 2006-м на свет появилась девочка Ченс. Музыкант признал дочь только после экспертизы ДНК. В 2022-м на свет появился его шестой ребенок — дочь Лав Шон Комбс от Даны Тран.

Также в число его пассий входили певицы Кэсси Вентура и Юнг Майами.

Кимберли Портер и Пи Дидди. Фото Global Look Press

Скандалы с Пи Дидди

Шон Комбс регулярно попадает в скандалы. Его многократно обвиняли в нападении на людей и нанесении им побоев, незаконном хранении оружия, взятках и вождении по приостановленной лицензии.

В 2024 году в Голливуде разразился большой скандал — и главным виновником стал Пи Дидди. Начиная с 2023-го жертвы рэпера стали обращаться в полицию с обвинениями в сексуальном насилии — это в общей сложности 120 человек, включая 25 несовершеннолетних. Правоохранители провели обыски в доме музыканта, обнаружили оружие и большое количество бутылок с лубрикантом.

Шон Комбс был отправлен в следственный изолятор. Ему предъявлены обвинения в использовании власти, торговле людьми, распространении наркотиков, рэкете, сутенерстве и организации секс-вечеринок со множеством голливудских звезд, во время которых он принуждал людей (в том числе несовершеннолетних) к половым актам. Одной из предполагаемых жертв мог быть Джастин Бибер.

Телеканал Fox News выпустил материал, в котором раскрыта информация о закрытых вечеринках Freak Offs. Гости совершали распутные действия, подвергались насилию и употребляли наркотики, после чего им проводились оздоровительные капельницы. Среди известных участников: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лопес, Уилл Смит, Бейонсе, Пэрис Хилтон, Леброн Джеймс, Рианна, Дрейк, Эштон Катчер, Меган Фокс, Ким Кардашьян, Сара Джессика Паркер и другие.

Также пользователи Сети стоят теории о преступлениях Джей-Зи, Бейонсе и Пи Дидди. Фанаты считают, что они избавлялись от своих конкурентов, которые занимали первые строчки в хит-парадах. В частности, от Тупака, Алии и даже Майкла Джексона.

Сторонники теории заговора вспомнили трек 2013 года Джея Коула She knows («Она знает»). В тексте есть следующие строчки: «Покойся с миром, Aaliyah. Покойся с миром, Left Eye. Майкл Джексон, увидимся, как только я умру». При жизни артисты близко дружили с обвиняемыми. Также многие обратили внимание на слова She knows, так как это может быть прямой отсылкой к настоящей фамилии Бейонсе — Knowles.

Jay-Z, Бейонсе и Пи Дидди. Фото Getty Images

10 лучших песен Пи Дидди по версии «Яндекс Музыки»

Last Night

Get Buck In Here

Tell Me (feat. Christina Aguilera)

Come to Me (feat. Nicole Scherzinger)

Diddy Rock (feat. Timbaland, Twista & Shawnna)

Nasty Girl

Someone To Love Me (Naked)

Through the Pain (She Told Me) (feat. Mario Winans)

Me & U

Victory 2004 (feat. The Notorious B.I.G., Busta Rhymes, 50 Cent)

