Почему Чонгук из BTS ест курицу с пивом и не толстеет? Отвечает нутрициолог

Глядя на некоторых знаменитостей, без стеснения выкладывающих фотографии из ресторанов быстрого питания и не скрывающих любви к калорийным блюдам, можно подумать, что они обладают способностью есть все и не набирать вес.

Как пример — участник корейского k-pop коллектива BTS Чон Чонгук. Фанаты не раз замечали его за поеданием жареной курицы из фастфуда и употреблением пива. Один из стримов, во время которого он поглощал запрещенку, по неподтвержденным слухам, чуть не стал поводом для увольнения солиста из коллектива.

Фото Lee Jae-Won / AFLO, Global Look Press

При этом он выглядит так, что позавидуют многие любители смузи из утренней росы на завтрак, обед и ужин. В чем секрет таких людей? Попробуем разобраться вместе с нутрициологом, специалистом по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Аленой Денисовой.

Что надо делать, чтобы калорийные блюда не сказывались на фигуре

Первое, что приходит на ум человеку, когда он видит такую картину питания и физической формы, это мысль о том, что кому-то везет, а другие должны всю жизнь себя ограничивать. На самом деле, в этом и есть главная ошибка: судить по одному эпизоду, нескольким фотографиям и отсутствию понимания всей ситуации нельзя.

Есть большая разница в стабильном и периодическом посещении ресторанов с фастфудом.

Фото Соцсети

Вероятнее всего ситуация Чона выглядит так:

он следит за питанием, его полноценностью и калорийностью, но иногда ест жареную курицу и пьет пиво;

он стабильно тренируется, и это видно сразу. Силовые упражнения повышают расход калорий, поэтому и позволить себе можно больше;

такие радости для Чонгука — это единичные эпизоды. Поев чего-то действительно жирного и тяжелого, он получает удовольствие, расслабляется и живет дальше: тренируется, репетирует.

В этом и заключается разница между корейским артистом и людьми, которые после большой порции калорийного блюда идут отдыхать. Такое пищевое поведение приводит к печальным последствиям.

Фото BTS/Weverse

В чем опасность подобного рациона

Если говорить о пиве, надо сразу отметить, что алкоголь — небезопасный для здоровья продукт. Чем меньше таких напитков в рационе, тем лучше.

С жареной курицей в панировке ситуация тоже не очень радостная. Во время ее приготовления используют очень много масла и соли, кожу не всегда удаляют. В итоге уровень насыщенных жиров внутри угощения возрастает в разы. Обжаривание в панировке только повышает калорийность. И не стоит забывать о соусе.

В чем польза этих продуктов

Польза от пива ничтожна мала, а вот с курицей не все так категорично. Куриное мясо обладает низкой жирностью, является хорошим источником белка и прекрасно насыщает.

Кроме того, есть данные, что комбинация питательных веществ в мясе, таком как говядина и курица, поддерживает психологическое состояние лучше, чем вегетарианская диета.

Фото Paul Williams/imageBROKER.com, Global Look Press

Как часто можно питаться фастфудом

Все зависит от организма конкретного человека. Однако если посещать рестораны быстрого питания и следить за нормой калорий, съесть много не получится. Гораздо приятнее иногда включать фастфуд в рацион и не сильно себя контролировать. Редкий обед из вредных угощений вряд ли сильно скажется на здоровье.

Вы можете выбрать тот вариант, который вам больше подходит, но главное правило для всех одно: необходимо употреблять как можно больше свежих фруктов, овощей, продуктов, не проходящих сильную обработку, контролировать количество сахара в рационе и следить за уровнем физической активности. В этом случае вам, как и Чонгуку, жареная курица будет нестрашна.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!