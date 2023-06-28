Почему Чонгук из BTS ест курицу с пивом и не толстеет? Отвечает нутрициолог

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Глядя на некоторых знаменитостей, без стеснения выкладывающих фотографии из ресторанов быстрого питания и не скрывающих любви к калорийным блюдам, можно подумать, что они обладают способностью есть все и не набирать вес.
Как пример — участник корейского k-pop коллектива BTS Чон Чонгук. Фанаты не раз замечали его за поеданием жареной курицы из фастфуда и употреблением пива. Один из стримов, во время которого он поглощал запрещенку, по неподтвержденным слухам, чуть не стал поводом для увольнения солиста из коллектива.
При этом он выглядит так, что позавидуют многие любители смузи из утренней росы на завтрак, обед и ужин. В чем секрет таких людей? Попробуем разобраться вместе с нутрициологом, специалистом по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Аленой Денисовой.
Первое, что приходит на ум человеку, когда он видит такую картину питания и физической формы, это мысль о том, что кому-то везет, а другие должны всю жизнь себя ограничивать. На самом деле, в этом и есть главная ошибка: судить по одному эпизоду, нескольким фотографиям и отсутствию понимания всей ситуации нельзя.
Есть большая разница в стабильном и периодическом посещении ресторанов с фастфудом.
Вероятнее всего ситуация Чона выглядит так:
Не стоит забывать, что хореография очень важна для этого коллектива, поэтому уровень физической активности у Чонгука еще выше, чем у обычного поклонника силового фитнеса.Алена ДенисоваНутрициолог
В этом и заключается разница между корейским артистом и людьми, которые после большой порции калорийного блюда идут отдыхать. Такое пищевое поведение приводит к печальным последствиям.
Если говорить о пиве, надо сразу отметить, что алкоголь — небезопасный для здоровья продукт. Чем меньше таких напитков в рационе, тем лучше.
С жареной курицей в панировке ситуация тоже не очень радостная. Во время ее приготовления используют очень много масла и соли, кожу не всегда удаляют. В итоге уровень насыщенных жиров внутри угощения возрастает в разы. Обжаривание в панировке только повышает калорийность. И не стоит забывать о соусе.
К сожалению, употребление большого количества жареной еды повышает риск заболеваний сердца. Приготовление при высокой температуре создает провоспалительные соединения, такие как конечные продукты гликирования.Алена ДенисоваНутрициолог
Польза от пива ничтожна мала, а вот с курицей не все так категорично. Куриное мясо обладает низкой жирностью, является хорошим источником белка и прекрасно насыщает.
Кроме того, есть данные, что комбинация питательных веществ в мясе, таком как говядина и курица, поддерживает психологическое состояние лучше, чем вегетарианская диета.
Жареная курица — не самое плохое угощение для души. Более того, если встает выбор между пропуском обеда и таким блюдом, стоит выбрать второе. Лучше отказаться от жирного соуса и удалить часть панировки. Конечно, важно учитывать размер порции.Алена ДенисоваНутрициолог
Все зависит от организма конкретного человека. Однако если посещать рестораны быстрого питания и следить за нормой калорий, съесть много не получится. Гораздо приятнее иногда включать фастфуд в рацион и не сильно себя контролировать. Редкий обед из вредных угощений вряд ли сильно скажется на здоровье.
Вы можете выбрать тот вариант, который вам больше подходит, но главное правило для всех одно: необходимо употреблять как можно больше свежих фруктов, овощей, продуктов, не проходящих сильную обработку, контролировать количество сахара в рационе и следить за уровнем физической активности. В этом случае вам, как и Чонгуку, жареная курица будет нестрашна.
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