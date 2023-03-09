В чем секрет привлекательности Мэрилин Монро? Обсудили с историком моды

Уже более полувека Мэрилин Монро вызывает восхищение как у женщин, так и у мужчин. В 1950-х она была одной из самых популярных голливудских звезд и считалась секс-символом своего времени. Красная помада, блонд, летящее платье — именно это представляет большинство людей, когда слышат про Мэрилин. Однако за ее образом кроется намного больше. О секретах привлекательности самой известной блондинки поговорили с историком моды Натали Бродери.

Образ «волшебной принцессы»

Все началось с «Кодекса Хейса». В 1930 году Ассоциация производителей и прокатчиков фильмов США приняла этический кодекс, который фактически стал стандартом для массового кинематографа следующих десятилетий. Он устанавливал ряд требований к фильмам, среди которых была цензура сексуальных и насильственных сцен. Кроме того, фильмы должны были иметь положительную концовку — тот самый хеппи-энд.

В результате массово начали снимать сентиментальные картины, похожие на сказку. Главная героиня таких фильмов — эталон женственности, «волшебная принцесса», которая в конце концов обязательно выйдет замуж за «принца».

Социальная политика

А после окончания Второй мировой войны эта тенденция усилилась. Женщины устали от всевозможных лишений, работы в тылу и необходимости быть сильными. Важную роль также сыграл лозунг: «Место женщины на кухне!» — который был популярен в пятидесятые. Он возник вместе с потребностью освободить рабочие места, которые во время войны были заняты женщинами, и одновременно нарастить производство бытовых товаров.

В результате в кинематографе появляется образ идеальной домохозяйки, встречающей мужа дома с улыбкой, на каблуках, в платье и макияже, а также видение женщины как «украшения своего мужчины». Образ Мэрилин Монро — девушки, которая всегда выглядит элегантно и умело подчеркивает свои достоинства, но не соперничает с мужчинами в интеллектуальной или рабочей сфере, — становится примером для подражания.

Харизма

Актриса носила эффектные наряды и всячески подчеркивала соблазнительную фигуру. А в качестве аксессуаров часто выбирала дорогие украшения. Но не только благодаря ярким образам Монро удалось влюбить в себя миллионы поклонников.

Однажды некая журналистка едко высказалась о кинозвезде — мол, секрет успеха Монро лишь в ее откровенных платьях от знаменитых модельеров и, если бы девушка оделась в невзрачную одежду, от ее очарования не осталось бы и следа.

Фото Global Look Press

В ответ Мэрилин провела фотосессию в мешке из-под картошки. Публика была в восторге, а фото стали отличной рекламной кампанией для фермеров из Айдахо, ведь мешку посчастливилось вместе с Монро появиться во множестве изданий.

Кстати, актриса признавалась, что некоторые мужчины относились к ней как к вещи, которую можно купить. Поэтому сама Мэрилин не любила тот образ, который навязывали ей продюсеры и режиссеры. Монро не могла повлиять на гендерное неравенсто, царившее в те времена в Голливуде, но все же вошла в историю не только как сексуальная блондинка, но и как смелая женщина, которая пыталась всеми возможными способами реализовать свой талант.

Мэрилин была самой востребованной голливудской актрисой. И в то же время — одной из самых низкооплачиваемых. Она мечтала о серьезных ролях и даже изучала актерскую систему Чехова. У Монро был высокий уровень IQ. С собой она носила блокнот, в который записывала все неизвестные ей выражения.

Образ легкомысленной блондинки не сумел затмить харизму, ум и силу воли Мэрилин. Поэтому ей подражают спустя годы, о ее жизни снимают фильмы и пишут книги.