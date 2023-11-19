Что купить на День матери: 13 идей подарков

День матери — один из самых теплых праздников в году. Это время, когда можно выразить искреннюю благодарность и любовь мамам. И, конечно, как и перед любым праздником, возникает вопрос о подарке. Вот 13 идей подарков на День матери, которые могут быть как необычными, так и полезными.

Индивидуальная консультация по стилю или макияжу

Отличный способ всегда нравиться себе в зеркале и знать, как подчеркнуть красоту. Многие специалисты в разных городах проводят уроки макияжа или помогают разобрать гардероб. Вы можете выбрать подходящие услуги на страницах мастеров в социальных сетях.

Смарт-часы

Помогут вашей маме всегда оставаться на связи, проверять уведомления и мониторить физические показатели: пульс и количество шагов. Особенно полезно, если родительница часто оставляет телефон и не может его потом найти.

Подписка на сервисы доставки продуктов

Удобный и полезный подарок, который позволит вашей маме заказывать еду домой и экономить время и силы на походы в магазин.

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Увлажнитель воздуха

Полезный подарок для тех, кто страдает от аллергии и проблем с дыханием. Пыль, вирусы, бактерии, мелкие частицы и примеси лучше распространяются именно в сухом воздухе. Этот прибор восполняет недостаток влаги в помещении и улучшает самочувствие.

Фотокнига

Многие считают, что лучший подарок — это положительные эмоции. И с этой задачей хорошо справляется фотокнига. Это отличная альтернатива бумажным альбомам и галерее телефона. Соберите сами или подарите маме сертификат на сборку книги с любимыми снимками.

Электрическая зубная щетка или ирригатор

Подарок, который каждый день будет напоминать маме о вашей заботе о ее здоровье! Ведь беречь зубы и обеспечивать им качественный уход необходимо абсолютно каждому. Предварительно желательно посоветоваться со стоматологом, чтобы выбрать безопасные инструменты для ежедневной гигиены полости рта.

Билеты на концерт или спектакль

Подарите маме незабываемые впечатления. Осенью во многих городах начинается театральный сезон, поэтому подарите маме путешествие в небольшую, но яркую историю, которую она увидит на сцене.

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Набор для творчества

Поможет вашей маме научиться новому и расслабиться. Соберите сами или купите готовый набор для вязания, вышивания или рисования. Так у вашей мамы всегда будет возможность устроить себе арт-терапию в комфортном формате.

Установка фильтра для очистки воды

Полезный и необходимый подарок для тех, кто заботится о здоровье и хочет пить только чистую воду. А еще такой подарок пригодится, если в квартире вода с запахом или очень жесткая.

Электронная книга

Практичный подарок для тех, кто увлекается чтением книг, но не хочет носить собой тяжелые тома и читать с экрана смартфона.

Аудиосистема для ванны

Великолепный подарок для любителей расслабляющих ванн с музыкой. Составьте плейлист с любимой музыкой мамы и приложите его к подарку.

Подставка для телефона с беспроводной зарядкой

Практичный и функциональный подарок, который может стать симпатичным аксессуаром для спальни. Избавит маму от проблемы не заряженного с вечера телефона и позволит ей всегда оставаться на связи.

Подписка на онлайн-курсы

Прекрасный способ изучить что-то новое и найти увлекательное хобби, не выходя из дома. Это могут быть общеобразовательные лекции, занятия для повышения квалификации или получения новой профессии.