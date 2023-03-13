5 правил стиля модели Хейли Бибер. Она считается одной из самых влиятельных девушек в мире моды

Американская модель Хейли Бибер не боится соединять вещи, которые, казалось бы, невозможно представить вместе. Например, нежные летние платья и грубую массивную обувь. В 2017 году на церемонии FN Achievement Awards Хейли назвали самой влиятельной девушкой в мире стиля. С тех пор она не сдает позиции. Разбираем гардероб модели вместе со стилистом Fashion week Dubai 2023 Алесей Анисимовой.

Стрит стайл

Основная часть гардероба Хейли Бибер — это удобная одежда, в которой комфортно ходить каждый день.

Фото Global Look Press

Модель отлично сочетает велосипедки, которые подчеркивают ее стройные ноги, и оверсайз худи. В случаях, когда звезда выбирает объемные спортивные штаны, она старается подчеркнуть изящную талию, надевая кроп-топ.

Внимание к деталям

Несмотря на то что в повседневных образах Хейли придерживается достаточно простых сочетаний, она все же уделяет особое внимание аксессуарам.

Фото Global Look Press

Как правило, модель появляется на публике в массивных серьгах и кольцах. Также звезда любит сочетать разные цепочки. В основном модель предпочитает золотые аксессуары.

Монохром

Монохромные луки всегда так или иначе привлекают внимание. Модель собирает их как в ярких цветах, так и в классических черном или белом.

Фото Global Look Press

Яркие элементы

Достаточно часто Хейли можно увидеть в минималистичном стиле: классические джинсы, белая футболка и кроссовки. Или костюмы в нейтральных бежевых оттенках. При этом в такой простой образ она с легкостью добавит яркий акцент. Обычно это верхний слой одежды или аксессуары.

Фото Global Look Press

Короткие вещи

Модель регулярно занимается спортом, поэтому нужды скрывать фигуру совершенно нет. В выборе одежды Хейли уделяет немало внимания коротким футболкам или кроп-топам, которые подчеркивают рельеф ее фигуры. Укороченный верх звезда нередко сочетает с джинсами/штанами с низкой посадкой.

Хейли Бибер — обладательница длинных и стройных ног, которые она также не любит прятать. Поэтому в ее гардеробе нередко можно встретить платья или юбки длины мини.

Фото Getty Images

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