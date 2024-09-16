Лучшие и худшие образы звезд на красной дорожке премии «Эмми-2024»

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В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения наград телевизионной академии «Эмми». Любимые сериальные герои собрались в Microsoft Theater, чтобы не только забрать долгожданные награды, но и показать эффектные образы.

Вместе со стилистом рассказали о самых запоминающихся и не очень удачных выходах звезд на красной дорожке «Эмми-2024».

Лучшие образы на «Эмми- 2024»

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон пришла на премию «Эмми», чтобы представить сериал «Утреннее шоу». Для выхода на красную дорожку актриса выбрала сияющее платье-макси от Oscar de la Renta, расшитое жемчугом.

Фото Frazer Harrison, Getty Images

Образ Дженнифер дополнила минималистичными украшениями: кольцом с бриллиантом и браслетом.

Элизабет Дебики

Элизабет Дебики прославилась после роли в сериале «Корона». Для премии исполнительница роли принцессы Дианы выбрала беспроигрышный вариант — лаконичное и минималистичное черное платье с открытыми плечами и квадратным вырезом от Dior.

Фото Frazer Harrison, Getty Images

Наряд актрисы напомнил многим зрителям о любви леди Ди к платьям с декольте и силуэтом такого типа.

Риз Уизерспун

На ковровой дорожке премии блистала еще одна звезда мероприятия и коллега Дженнифер Энистон по сериалу «Утреннее шоу» Риз Уизерспун. Она предстала перед публикой в черном платье-бюстье с пышной юбкой и цветочными узорами из золота от Dior.

Фото Frazer Harrison, Getty Images

Колье с камнями и кольца дополнили наряд актрисы, а гладкий пучок стал идеальным завершением образа.

Рита Ора

Рита Ора пришла на церемонию награждения в светло-розовом платье и накидке с перьями в тон от Tamara Ralph. Волосы певица уложила в красивую волну у лица, а в макияже сделала ставку на минимализм.

Фото Frazer Harrison, Getty Images

Розовая помада и румяна в цвет отлично завершили образ и сделали из певицы настоящую диснеевскую принцессу.

Мэрил Стрип

Нежно-розовый цвет для выхода на красную дорожку выбрала и 75-летняя актриса Мэрил Стрип. Звезда фильма «Дьявол носит Prada» надела лаконичный и женственный брючный костюм нежно-розового цвета и такого же оттенка шелковую блузку с кокетливым бантом.

Фото Amy Sussman, Getty Images

Дополнила образ актриса босоножками, сумочкой с круглой металлической ручкой, сверкающими серьгами-кольцами и очками в темно-розовой оправе. Длинные светло-русые волосы Мерил собрала в низкий хвост.

Сирша Ронан

30-летняя Сирша Ронан предстала перед фотографами в кастомном темно-синем комплекте из топа с бантом и юбки в пол от Louis Vuitton.

Фото Amy Sussman

Дополняли наряд актрисы ювелирные украшения из бриллиантов.

Худшие образы на «Эмми-2024»

Селена Гомес

Еще одна поклонница черного цвета Селена Гомес выбрала для премии «Эмми» платье из бархата с бретельками и серебряной отделкой от Ralph Lauren.

Фото Amy Sussman, Getty Images

Завершили образ серьги с бриллиантами.

Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон появилась на мероприятии в платье Emilia Wickstead в оттенке металлик.

Фото Amy Sussman, Getty Images

Такую элегантную версию «мятого» металлика она дополнила серебряным клатчем и украшениями из серебра.

Сара Полсон

Сара Полсон выбрала для выхода на красную дорожку платье сапфирово-синего цвета от Prada. Оно сразу же привлекло внимание структурированными рукавами и неожиданными дизайнерскими решениями. Асимметричная юбка в широко драпированном хвосте и с тянущимся белом бантом точно выделяло Сару на фоне других.

Фото Amy Sussman, Getty Images

В дополнение актриса выбрала белые туфли Prada и клатч.

Дакота Фэннинг

Дакота Фэннинг для выхода на ковровую дорожку премии выбрала нежную макси-модель платья с открытыми плечами от Armani Prive в золотом цвете и усыпанную сотнями жемчужин.

Фото Frazer Harrison

Образ актриса дополнила кольцом с жемчугом и нюдовым макияжем.