Лучшие и худшие образы звезд на красной дорожке премии «Эмми-2024»

Сегодня, 19:35
В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения наград телевизионной академии «Эмми». Любимые сериальные герои собрались в Microsoft Theater, чтобы не только забрать долгожданные награды, но и показать эффектные образы.
Вместе со стилистом рассказали о самых запоминающихся и не очень удачных выходах звезд на красной дорожке «Эмми-2024».
Дженнифер Энистон пришла на премию «Эмми», чтобы представить сериал «Утреннее шоу». Для выхода на красную дорожку актриса выбрала сияющее платье-макси от Oscar de la Renta, расшитое жемчугом.
Образ Дженнифер дополнила минималистичными украшениями: кольцом с бриллиантом и браслетом.
Элизабет Дебики прославилась после роли в сериале «Корона». Для премии исполнительница роли принцессы Дианы выбрала беспроигрышный вариант — лаконичное и минималистичное черное платье с открытыми плечами и квадратным вырезом от Dior.
Наряд актрисы напомнил многим зрителям о любви леди Ди к платьям с декольте и силуэтом такого типа.
Платья Dior — это всегда роскошь. Никаких излишеств, только благородство и эстетика. Лучшая классика для красных дорожек.Ксения КожемякСтилист
На ковровой дорожке премии блистала еще одна звезда мероприятия и коллега Дженнифер Энистон по сериалу «Утреннее шоу» Риз Уизерспун. Она предстала перед публикой в черном платье-бюстье с пышной юбкой и цветочными узорами из золота от Dior.
Колье с камнями и кольца дополнили наряд актрисы, а гладкий пучок стал идеальным завершением образа.
Имея бледный тип кожи, актриса смогла за счет цвета ткани сделать себя более загорелой.Ксения КожемякСтилист
Рита Ора пришла на церемонию награждения в светло-розовом платье и накидке с перьями в тон от Tamara Ralph. Волосы певица уложила в красивую волну у лица, а в макияже сделала ставку на минимализм.
Розовая помада и румяна в цвет отлично завершили образ и сделали из певицы настоящую диснеевскую принцессу.
Роскошь в каждой детали и идеально подобранный цвет под оттенок кожи певицы. Один из моих фаворитов ковровой дорожки — точно Рита Ора.Ксения КожемякСтилист
Нежно-розовый цвет для выхода на красную дорожку выбрала и 75-летняя актриса Мэрил Стрип. Звезда фильма «Дьявол носит Prada» надела лаконичный и женственный брючный костюм нежно-розового цвета и такого же оттенка шелковую блузку с кокетливым бантом.
Дополнила образ актриса босоножками, сумочкой с круглой металлической ручкой, сверкающими серьгами-кольцами и очками в темно-розовой оправе. Длинные светло-русые волосы Мерил собрала в низкий хвост.
Мэрил блистала в нежном костюме на дорожке. Точно запомнились ее розовые очки. Этот образ один из самых стильных в этом году.Ксения КожемякСтилист
30-летняя Сирша Ронан предстала перед фотографами в кастомном темно-синем комплекте из топа с бантом и юбки в пол от Louis Vuitton.
Дополняли наряд актрисы ювелирные украшения из бриллиантов.
Сирша предстала на красной дорожке в очень спокойном платье. Модный синий цвет, легкая струящиеся ткань и приоткрытый живот — все мягко и эстетично.Ксения КожемякСтилист
Еще одна поклонница черного цвета Селена Гомес выбрала для премии «Эмми» платье из бархата с бретельками и серебряной отделкой от Ralph Lauren.
Завершили образ серьги с бриллиантами.
Для фигуры Селены нужно избегать обтягивания в области живота и талии. Платье сохраняет модный готический стиль принцессы. Бархат и серебро делают его богатым, но оно не по фигуре певицы.Ксения КожемякСтилист
Джиллиан Андерсон появилась на мероприятии в платье Emilia Wickstead в оттенке металлик.
Такую элегантную версию «мятого» металлика она дополнила серебряным клатчем и украшениями из серебра.
Джиллиан выбрала уже уходящий образ. Серебро оставляем для походов на вечеринки, но не для красной дорожки премии. Для меня этот образ очень устарелый, хотелось чего-то большего.Ксения КожемякСтилист
Сара Полсон выбрала для выхода на красную дорожку платье сапфирово-синего цвета от Prada. Оно сразу же привлекло внимание структурированными рукавами и неожиданными дизайнерскими решениями. Асимметричная юбка в широко драпированном хвосте и с тянущимся белом бантом точно выделяло Сару на фоне других.
В дополнение актриса выбрала белые туфли Prada и клатч.
Сара выглядит низкой из-за накладной ткани разных оттенков. Этот образ для меня непонятный по двум причинам — он «рубит» рост и не передает всей концепции задумки.Ксения КожемякСтилист
Дакота Фэннинг для выхода на ковровую дорожку премии выбрала нежную макси-модель платья с открытыми плечами от Armani Prive в золотом цвете и усыпанную сотнями жемчужин.
Образ актриса дополнила кольцом с жемчугом и нюдовым макияжем.
Золотая ткань, приближенная к белому золоту, сливается с тоном кожи актрисы. Она теряется на дорожке. Нет никакой прически, в целом образ не получился.Ксения КожемякСтилист