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Как показали дефиле звезд на красной дорожке «Золотого глобуса», даже наличие дорогого стилиста иногда не спасает от модных промахов. В этой статье вместе с экспертом расскажем, кто из звезд запомнился удачным луком, а чей наряд однозначно можно считать провалом.
Зендея всегда радует поклонников стильными нарядами, и «Золотой глобус» не стал исключением. Платье насыщенного цвета в стиле голливудского золотого века подчеркивает красивый оттенок кожи актрисы. Дополняют образ винтажная укладка и элегантное колье. Ничего лишнего — это однозначно про лук Зендеи. Кстати, на левой руке у актрисы поклонники заметили бриллиантовое кольцо, что сразу же породило слухи о ее помолвке с Томом Холландом.
В 2024 году Деми Мур исполнилось 62 года. В отличие от героини нашумевшего боди-хоррора «Субстанция», актриса не стала гнаться за ускользающей молодостью и выбрала классическое нарядное платье благородного оттенка. Плотная ткань и интересный, но не экстравагантный фасон идеально подошли для красной дорожки.
Явный фаворит вечера — Деми Мур в мерцающем платье от Armani Prive. Идеальный силуэт и цвет указывают на статус победительницы. Деми впервые за свою карьеру получила награду, как лучшая актриса.Анна КомкинаСтилист
Селена Гомес — еще одна гостья мероприятия, сделавшая выбор в пользу ретро-стилистики. Певица — обладательница «зимнего» цветотипа внешности (у нее светлая кожа и темные волосы и глаза), поэтому платье холодного небесного цвета смотрится на ней просто замечательно.
Селена Гомес в аристократическом голубом с голливудской волной в волосах напоминает Грейс Келли. Изящно, благородно, дорого.Анна КомкинаСтилист
Майки Мэдисон многие называют главным открытием 2024 года. Звезда «Аноры» и экранная партнерша Юры Борисова появилась на церемонии в блестящем платье с пайетками. Наряд имел все шансы выглядеть вычурным и кричащим, но грамотно подобранные аксессуары спасли ситуацию. Из украшений на Мэдисон были лишь серьги и кольцо, а прическа и макияж неброские.
Майки Мэдисон придерживается то ли новогоднего пайеточного вайба, то ли цвета главного трофея премии. В любом случае эстетика «золотой рыбки» выглядит на ней хорошо.Анна КомкинаСтилист
Из мужских образов костюм Адама Броуди, звезды сериала «Никто этого не хочет», смотрится выигрышнее всего. В отличие от Тимоти Шаламе, которого критиковали за невнятный синий шарф вместо галстука, Броуди сделал выбор в пользу классического костюма и бабочки, а выделиться решил с помощью необычного темно-зеленого оттенка наряда.
Классика (черный костюм и белая рубашка) стала скучной. Адам Броди в изумрудном костюме с цветком на лацкане задает новые мужские тренды, а черная бабочка подчеркивает торжественность события.Анна КомкинаСтилист
Винтажное платье 1966 года от Givenchy не впечатлило ни стилистов, ни поклонников. Все отмечают, что цвет наряда не идет певице и плохо сочетается с белоснежными перчатками. Свою долю критики получил макияж Арианы Гранде. По мнению знатоков моды, он слишком блеклый и невыразительный для яркой внешности девушки итальянского происхождения. Хотя, вероятно, это отсылка к фильму, из-за которого Ариана и появилась на «Золотом глобусе».
Ариана Гранде выглядит как гостья на чужом празднике. Даже трендовый оттенок уходящего сезона «топленое масло» сыграл не в ее пользу. Наряд больше подходит для бала времен Пушкина, чем для современной эпохи.Анна КомкинаСтилист
Эдди Редмэйн тоже не впечатлил своим «школьным» костюмом. К фасону придраться сложно — сидит идеально. Но вот принт в крупную клетку полностью портит впечатление от образа.
Эдди Редмэйн, мы не хотим в школу. Пожалуйста, уберите тетрадь в клеточку. Градус нарядности на уровне ответственного по части канцелярии.Анна КомкинаСтилист
Звезда фильма «Злая» Синтия Эриво — любительница эксцентричных нарядов. У певицы яркая и необычная внешность, и в прошлом ей весьма удачно удавалось обыгрывать ее в смелых образах. Но на «Золотом глобусе» Эриво явно перемудрила. По мнению стилиста, платье будто бы собрано из отдельных кусков, не сочетающихся друг с другом.
Синтия Эриво в Louis Vuitton — сочетание несочетаемого. По силуэту — пиковая дама. По принту — цветочная фея. По фактуре — романтичная натура.Анна КомкинаСтилист
Само по себе платье, в которое облачилась на мероприятие Николь Кидман, очень красивое. Но звезде оно будто бы не по размеру: из-за объемных складок и драпировки актриса выглядит чересчур худой и изможденной. Да и холодный цвет платья не сочетается с теплым подтоном кожи Кидман.
Блондинка Николь Кидман слилась с бледно-серебристым нарядом. Только прическа работает, как акцентная деталь. Проблема в том, что такие шиньоны-хвосты давно вышли из моды.Анна КомкинаСтилист