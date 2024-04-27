«Я такая, какая есть». Равшана Куркова — о любви к себе, здоровье и новом проекте

Звезда фильмов «Хардкор» и «Про любовь», сериалов «Барвиха» и «Пищеблок» Равшана Куркова — одна из самых эффектных, а также самых спортивных современных российских актрис. А совсем скоро она станет одной из ведущих нового шоу «Суперниндзя. Дети», показ которого стартует 5 мая на телеканале СТС. Мы решили узнать у Равшаны несколько подробностей со съемок проекта, а также поговорить о ее образе жизни.

— Равшана, ранее смотрели проект «Суперниндзя»?

— Я посмотрела, когда меня утвердили, чтобы понять формат шоу, что именно требуется от ведущих, какой темп взять. При этом понимала, что сейчас у нас в центре истории детей, а значит, уже будет по-другому.

— В чем для вас главная идея этого проекта? Понимаете причину его популярности?

— Во-первых, азарт присущ практически всем, вне зависимости от того, занимаетесь вы спортом или нет. Мы любим болеть за кого-то. Во-вторых, тут дело не только в спортивных показателях, кто сильнее и выше, но и в самом формате программы.

Фото Пресс-служба «Суперниндзя.Дети»

Проект рассказывает истории не просто спортсменов, а реальных людей со своими задачами, проблемами, мечтами и судьбами. Каждый зритель найдет своего героя, того, кому захочет сопереживать. Надо отметить, проведен потрясающий кастинг. Истории наших девчонок и мальчишек не оставят равнодушными. Я сама была под большим впечатлением и испытала целый спектр эмоций.

— Ваши ожидания и реальность совпали, когда оказались на съемках?

— Честно, ничего не представляла заранее. Но эта трасса... В шоу участвуют три категории детей. И я вам скажу, даже испытания для участников помладше — для меня это что-то запредельно сложное. Не понимаю, как наши малыши это делали, и уже молчу про то, что построили для детей постарше.

— То есть сами не решились бы попробовать пройти несколько испытаний?

— Может, и решилась бы, но, кроме того, что я люблю спорт, еще и адекватно себя оцениваю. Например, знаю, что у меня достаточно слабые руки, хоть я и гибкая. Будь у нас испытания на гибкость, думаю, попробовала бы пройти. Здесь же трасса, помимо скорости, предполагает, что надо много подтягиваться, перепрыгивать, держась иногда одной рукой. Очевидно, для меня это пока просто что-то запредельное.

— Вы назвали себя спортивным человеком. Как спорт появился в вашей жизни?

— Десять лет назад, как-то естественно и органично, как у многих женщин после тридцати. В какой-то момент поняла, что теперь все, что ешь, быстро не убегает, как раньше. Поэтому меня всегда очень умиляют эти разговоры про генетику. Когда говорят, если человек после тридцати хорошо выглядит, значит, повезло с генетикой.

Фото Пресс-служба «Суперниндзя.Дети»

На самом деле это тяжелый труд. Я занимаюсь спортом пять раз в неделю, не ем углеводы после четырех, в моей жизни нет фастфуда и сладкого. В целом я достаточно активна и в быту. Например, если есть выбор, эскалатор или лестница, выберу второе. Не реже раза в месяц хожу в баню с подругой. Очень это дело люблю. Когда получается, раз в две недели — на массаж. В общем, забочусь о себе.

— Есть ли какие-то виды спорта, которые хочется попробовать?

— Сейчас хочется на фламенко. Недавно летала в Мадрид, где совершенно случайно попала на танцевальный спектакль. Это было потрясающе! Мне очень понравилось, потому что фламенко — танец с биографией. Эти женщины на сцене... Сколько же в них было страсти, жизни, огня внутри этого танца-монолога. Невероятно завораживающее зрелище!

— Вы говорили про спорт пять раз в неделю. Что это обычно?

— Это и силовые тренировки, например памп под энергичную музыку, и пилатес, и стретчинг. Вообще, очень люблю растягиваться, всем советую. Мне в целом повезло: спортзал находится в моем доме, что очень удобно.

Фото Пресс-служба «Суперниндзя.Дети»

Могу заглянуть туда вечером после съемок или утром, если день нерабочий. Главное — желание, а возможности найдутся. Я люблю эти классные ощущения после тренировок. Чувствую себя очень красивой после занятий спортом.

— Боролись ли вы когда-то с комплексами?

— В юности, как и все мы. Подростком была очень худой, слышала вслед неприятное, отчего переживала. Но после двадцати пяти поняла, что я такая, какая есть, и к своему телу нужно относиться бережно, перестать искать в нем недостатки. Сейчас я в той форме, которая меня устраивает, и надеюсь, что мой пример вдохновит женщин. Действительно, после сорока жизнь только начинается. Мне сорок три, и я счастлива. Это лучшее время, так что призываю всех не бояться ни цифр в паспорте, ни перемен, ни всего нового и интересного.