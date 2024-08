«Даже не разговаривают»: что известно о разводе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Вспомнили сложную историю отношений голливудской пары и собрали последние новости, связанные с их расставанием.

Знакомство и начало отношений

Джей Ло и Аффлек познакомились в конце 2001 года на съемках романтической комедии «Джильи». В то время Лопес была замужем за хореографом Крисом Джаддом, но вскоре подала на развод. Примерно в это же время ее стали часто замечать в компании Аффлека. Спустя недолгое время пара объявила о помолвке, но пожениться тогда им было не суждено. Они отменили свадьбу, назначенную на сентябрь 2003 года, за несколько дней до намеченной даты, обвинив в расставании излишнее внимание прессы и поклонников. В январе следующего года Лопес и Аффлек официально объявили, что больше не являются парой.

Фото Supplied by FilmStills.net, Global Look Press

Через некоторое время обе знаменитости обзавелись новыми браками. В 2005 году Аффлек женился на Дженнифер Гарнер, которая родила от него двух дочерей и сына. Лопес вышла замуж за Марка Энтони и родила близнецов — сына и дочь. Однако и эти отношения не оказались долговечными: оба развелись со своими супругами (Лопес — в 2011 году, Аффлек — в 2015-м).

Неожиданное воссоединение спустя 20 лет

К 2021 году и Бен, и Дженнифер не состояли в отношениях. Каково же было удивление публики, когда звездную пару стали замечать вместе. О том, что Аффлек снова проводит время в компании Лопес, впервые стало известно в апреле 2021 года. В июле того же года селебрити официально объявили о возрождении своего романа в соцсетях, а в сентябре вместе вышли на красную дорожку Венецианского кинофестиваля.

Фото Gian Mattia D'Alberto — LaPresse, Global Look Press

За воссоединением последовало поспешное заключение брака. Сначала пара отметила спонтанную свадьбу в Лас-Вегасе. За ней последовало более традиционное торжество в августе 2022-го.

Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

20 августа в материалах Высшего суда Лос-Анджелеса появилась информация, что Дженнифер Лопес подала на развод. Слухи о том, что у пары проблемы в браке, появились в мае 2024-го. Лопес много путешествовала: продвигала новый фильм «Атлас» и готовилась к ежегодному балу Met Gala. Аффлек в это время жил в Лос-Анджелесе и снимался в фильме «Расплата 2». Хотя весной пара была замечена на нескольких мероприятиях, уже тогда было понятно, что брак трещит по швам. Знакомые говорили, что у Дженнифер и Бена слишком разные характеры.

Лето Лопес и Аффлек провели в тысячах километров друг от друга. Свой 55-й день рождения Лопес отметила в Нью-Йорке, а Аффлек большую часть лета оставался в Лос-Анджелесе. В июне пара выставила на продажу особняк в Беверли-Хиллз, где они жили вместе с 2023 года. В июле Аффлек приобрел новый дом в Лос-Анджелесе.

Фото L.Urman, Global Look Press

Среди причин размолвки называют и разное отношение к вниманию поклонников. Лопес стремилась сделать отношения более публичными. В 2024 году она выпустила документальный фильм The Greatest Love Story Never Told, в котором рассказала о своем новом альбоме This Is Me... Now. В ленте Аффлек рассказывал, что они пытаются найти компромисс с Лопес в ее желании больше рассказывать об их личной жизни.

Интересно, что, согласно многочисленным источникам, пара не заключала брачный договор. Это означает, что все, что они заработали за два года брака, — совместная собственность. С момента заключения брака Бен снялся в фильмах «Air: Большой прыжок» и «Гипнотик», а также спродюсировал «Зачинщиков». Кроме того, недавно он закончил съемки в фильме «Расплата 2». Что касается Джей Ло, то за время их брака у нее вышли фильмы «Моя пиратская свадьба», «Мать» и «Атлас». Поэтому бывшим супругам предстоит поделить между собой огромную сумму.

Уже несколько месяцев Аффлек и Лопес пытаются договориться о мировом соглашении, и, по словам источников, переговоры становятся все более ожесточенными: до такой степени, что они даже не разговаривают друг с другом и общаются через адвокатов.